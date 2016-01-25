豪華地悼念？二戰集中營變度假村

還以為香港在發展旅遊業上，已經去得很盡，商場、食肆甚至交通工具都以（大陸）旅客為先，誰知巴爾幹半島國家黑山更狠，為了賺錢，連歷史都可棄，將集中營遺址租予海外財團，把過去的人間煉獄，改建成豪華度假村拉客賺錢。

新度假村位處的馬穆拉島（Mamula）直徑僅得 200 米，但這無人島上有座建於 19 世紀的碉堡，在二戰時被意大利法西斯徵用作集中營，關禁多達 2,300 人，殺害或餓死至少 130 人，因而在歷史上留名。發展商 Orascom 打算投資 15 億歐元，將如今凋零破落的堡壘大翻新，改造成高級海灘度假村，附設泳池、舞廳、SPA、餐廳甚至遊艇碼頭，真是要多豪有多豪。

昔日受苦受難之牢，今作尋歡作樂之地，集中營的倖存者及死者家屬痛心氣憤，抨擊此舉欠缺對歷史的尊重，就連聯合國前秘書長布特羅斯．加利（Boutros Boutros-Ghali）亦看不過眼，去信黑山國會議長 Ranko Krivokapic抗議。執政的社會主義者民主黨（Democratic Party of Socialists）卻強調發展有理，不引入投資則無法維修碉堡，只能任其破敗，而且度假村會盡力保留建築原貌，並設悼念死傷者的博物館或紀念碑，開放予公眾憑弔，並不會破壞歷史。但其官網至今連一幅紀念館的概念圖都欠奉，似有空口講白話之嫌。

說到改變集中營用途，德國亦有類似動作，不過入住的不是貴賓而是難民。Schwerte 市自一月中安排自願遷居的難民庇護申請者搬入 Buchenwald 集中營，Augsburg 市亦有意效法，計劃撥出 Dachau 集中營（下圖）遺址一部分安置難民。部分人批評住在集中營會令人聯想納粹惡夢，但有難民並不反感，欣喜住宿環境獲改善。