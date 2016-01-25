5月12日
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你有無聽過第四次工業革命？我有！真係有！

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何謂第四次工業革命？第一次工業革命（1784）的里程碑是蒸汽機；第二次（1870）開拓了電力及分工量產；第三次（1969）實現了電子化及自動化；第四次工業革命則更進一步，一概「虛擬實體化」的科技，例如智能機器、無人駕駛、3D 印刷、大數據、生物科技、納米科技等，正以前所未有的速度和廣度改變世界。科技瞬息萬變，趨勢或許難以預測，但根據現況，大可推算出潛在問題：

職位大減

根據世界經濟論壇「未來職業報告」預測，世界十五大經濟體在第四次工業革命影響之下，估計未來五年職位流失將高達 710 萬，而新增職位僅 200 萬，未能抵銷損失。始終科技發展往往造就精簡人手，牛津大學研究指出，科技企業市值雖高，但所創就業機會甚少：2000 至 2010 年間，美國勞動人口僅有 0.5% 從事新創職位。

A mannequin is placed by a door at the Fashion Enter factory in London
圖片來源：路透社

女性就業更難

全球行政工作未來五年將萎縮 470 多萬，整體白領職位流失達三分二，對女性影響至巨，兩性收入差距拉闊之餘，女性未來就業機會更難

中下階層淘空

當經濟發展改由創新科技主力推動，社會利益分配將重新洗牌，科研人士、企業家及投資者得益最大，而低技術職位將由機械取代，專業職位（例如會計及法律行業）亦見萎縮趨勢，貧富不均將持續加劇，假如政府未能調整政策，吸納失業人口，階級兩極化之下，社會將處於長期動盪

 

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GDP 過時

互聯網無遠弗屆，世界聯繫愈趨緊密，造就「共享經濟」，例如 Airbnb、Uber 等新興企業主力善用現有資源，生產力促進同時，卻非粗放式經濟增長，一來打擊「傳統」行業（酒店、的士），二來經濟貢獻並未列入 GDP（一如家庭主婦、黑市）。按此趨勢，GDP 代表性將愈來愈低，有必要度身重造，或制訂新經濟度量衡。

無助商業

網絡發達加上運用大數據，企業更能緊貼消費者的需求，商業模式將愈趨「顧客導向」。不過，假如失業潮大舉侵蝕中下階層，社會購買力大減之下，商業市場亦會隨之衰微，繼而抵銷大數據及新創科技所挖掘的潛在利益，這個社會問題並非科技能夠解決。

基因私隱不保

不止個人資料網上一覽無遺，整合成大數據販售，或是數碼科技發達，偷拍容易；生物科技進步，CRISPR-Cas9一類操控基因技術日益成熟，普及只是時間問題。假以時日，基因秘密得以完全破解，而技術又掌握於科技公司，基因組鏈將變成大數據整合單位，正如現時數碼化的個人資料。

第四次工業革命利多於弊，抑或弊多於利？可能問錯了問題。畢竟只能概括，實情內容分歧極大，甚或互不相關。人類暫時仍是科技的主人，革命走向何處，端看社會如何面對挑戰

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