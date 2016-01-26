宣明會：氣候變化 誰最受害？

文：宣明會傳訊主任龔小明

圖：宣明會

香港落雪，近日成為熱話，似乎一些我們以為不會發生的天氣現象，好像也不能再說不可能。到底是氣候變得愈來愈無常，還是人所做的愈來愈令大自然吃不消呢？

人生在世，毫無疑問受著四季的天氣變化影響；然而，聯合國氣候變化框架公約指出，氣候變化是經過一段相當時間的觀察，在自然氣候變化以外，也由人類活動直接或間接地改變全球大氣組成所導致的。

氣候變化不僅關係到社會環境、個人健康，還是跨國與地域的大事。其實，早於2007年，政府間氣候變化專門委員會已獲頒發諾貝爾和平獎，公認氣候變化與和平的相互關係。雖然，氣候變化至今仍未釀成任何嚴重衝突，其影響卻正在不斷升溫。到底這筆氣候的賬應由誰來繳付，是耗用自然資源的人，還是不願分享的一群？

無論這筆賬應該怎麼算，最大的受害者無疑也是兒童。因為氣候變化可能令氣溫上升及改變降雨方式，令兒童容易患上瘧疾和登革熱等疾病，以及飽受營養不良和腹瀉的威脅。世界衛生組織估計，在2030年至2050年期間，氣候變化將導致每年增加約25萬人因營養不足、瘧疾、腹瀉和中暑而死亡。在衛生設施不足的發展中國家，影響將會更大。

厄爾尼諾現象加劇

近年，氣候變化也令厄爾尼諾這自然現象有加劇的趨勢。厄爾尼諾現象是與位於赤道的太平洋的海水增溫有關，由太平洋群島至非洲和中美洲也受嚴重影響。根據以往歷史，厄爾尼諾現象一般在非洲東南部，導致低於平均和不穩定的降雨量。所以，預計莫桑比克南部、馬拉維和津巴布韋的耕種期將延遲開始。若真如此，將是此區域南部連續兩年降雨量不足，令糧食供應不足情況加劇，更多孩子將長期捱餓，或被迫輟學，當童工以賺取金錢，購買糧食。童工、中途輟學、性暴力和早婚等危害孩子身心的問題，可能因而增加。

兒童在厄爾尼諾現象中特別脆弱，飽受各類威脅，包括中暑、溺水、疾病如霍亂、傷寒、瘧疾、登革熱和腹瀉，還有因飢餓所致的發育遲緩、體重不足和營養不良。這些更會長期影響兒童的健康。政府間氣候變化專門委員會指出，氣候變化將引致部分非洲國家最早在2020年的收成減半，導致全球4,000至1億7,000萬人可能陷於糧食危機，令很多本已擺脫糧食不足困擾的兒童，可能重新陷於飢餓。