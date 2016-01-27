5月6日
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為「夜貓」平反 早起晚睡也有蟲吃

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light-dark-bed-lamp港人工時長娛樂多，朝九晚八後還要消遣，熬夜及賴床已是家常便飯。即使想要早睡早起，實踐卻總力不從心。你以為這是劣根性？有科學家卻說或是基因使然，亦非只有壞處。

美國加州大學神經科學教授 Louis Ptacek 指出，一個人的作息時間是由體內的生理時鐘控制，這個時鐘由下丘腦（hypothalamus）的神經細胞所構成，而有研究發現不同人的生理時鐘行走的速度有快有慢，於是當早起人士感到疲累，夜貓一族卻還未覺倦。

至於說早睡早起的人是否工作能力較高？也不盡然。英國倫敦政經學院教授 Satoshi Kanazawa 的研究報告顯示，慣於晚睡的人擁有較高的「認知複雜度」（cognitive complexity），敢於冒險創新，可以轉化為機遇，潛在更多的收益。

集中力較高亦是晚睡人士的另一優勢。瑞士及比利時的科學家進行研究，利用磁力共振（MRI）觀察早起者和夜貓子的腦部活動差異，結果發現在起床後 10 小時，在大腦內與注意力相關的區域，前者的活動力要比後者要低，而且反應較慢和睡意較高，反映晚睡的人長期專注能力相對良好。

不過，工作和社交始終集中在日間，對於晚睡人士來說，為適應社會規律，只能縮短睡眠時間，形成「社會時差」（social jet lag）現象，即生理時鐘與現實的時間悖逆，彷如身處別的時區，引致睡眠不足，終日疲憊不堪。

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