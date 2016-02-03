5月4日
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全球最大企業 Google 發跡史

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圖片來源：路透社
圖片來源：路透社

公佈年度盈利報告後，Google 母公司 Alphabet 股價大升，比 2004 年股價翻升 8.5 倍至 750 美元，以市值 5680 億美元力壓 Apple，躍升全球之首。一個主打廣告收入，一個主打零售，Google 與 Apple 發跡方向截然不同。究竟 Google 如何成為全球最大企業？

1990 年代，互聯網興起，資訊不斷湧入，網絡一片混沌，Larry Page 和 Sergey Brin 覷準機會，1998 年向親友籌期 100 萬美元成立 Google（Googol 諧音，意即 1 後 100 個零），以流行度排行搜尋結果。搜尋器擴張至全世界，廣告收入亦水漲船高，帶動 Google 去年營運利盈升至 234 億美元，隨著手機和網絡愈趨普及，以 Google 壟斷地位而言，預期未來廣告盈利見好。

後來 Google 涉足各行各業，多年內共併購共 180 間企業，包括 Motorola（125 億美元）、調溫器公司 Nest Labs（32 億）、Youtube（16 億）。近日 Google 頻頻見報，只因觸手太多：Cardboard 裝置涉足 VR、效法 Apple 收回 Nexus 手機設計權Fiber 跨足電話服務英國追收回溯稅爭議等。Google 無遠弗屆，壟斷指控亦不逕而走。為減輕「網絡巨獸」的印象，自 2015 年 10 月 Alphabet 成立起，Google 便將業務分拆，各自統籌大小數十間新創公司：

圖片來源：Wikipedia
圖片來源：Wikipedia

Google 本業

  • 搜尋器
  • 地圖
  • YouTube
  • Chrome 瀏覽器
  • Android 手機系統

商業投資

新創科技

  • Google X （包括自動車、無人機送貨服務、氣球傳送網絡計劃、葡萄糖測量眼鏡、人工智能）
  • Calico（生命科技）
  • Nest（家居用品，包括智能調溫器）
  • Fiber（包括高速寬頻、電話服務）
  • Robotics（機械人開發）

不過，根據 2015 年盈利報告，Google 大手筆投資的新創科技部門蝕本 36 億美元，其中 Google Glass 更是無疾而終。Google 始終以廣告收入為主，因此不惜工本保住網絡搜尋壟斷地位。據悉，Google 每年向 Apple 支付十億美元，單為確保 iOS 預設搜尋器地位。

Google 壟斷地位未來會否被打破？Pivotal Research 分析師 Brian Wieser 認為，市面有不少現成搜尋器，只要有更好的出現，自然會吸走客源，不過 Google 未來二十年仍然會是企業龍頭。

「Google 涉足太多，」Brian Wieser 補充，「總有一項有錢賺。」

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