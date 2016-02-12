宇野：Mad Men——風情繚繞的 60 年代（上）

Mad Men 重現了美國上世紀六十年的廣告精英們的故事。麥迪遜大道上，變革端倪初現，人們蠢蠢欲動，每個角色背負著自己的包袱，或折騰，或墮落，或追逐名利，或沉迷酒精，特有的美國風情就這樣流露出來……

一流的編劇，本應是個超一流的場景造型師。比如「廣告狂人」的Matthew Weiner。 「我要憑空製造一個1960，一個有血肉但並不顛覆人們回憶的1960。」這位了不起編劇的如此宣言。

美國的1960，那是個最好的時代，也是個最壞的時代，人一邊創造時代，一邊被時代潮流所挾帶。

那一年，變革的時代剛露端倪，保守的傳統下暗流洶湧。

女性在職場依然要依靠男人；黑人只能當電梯工清潔工；猶太人仍然受到歧視；同性戀還不能明目張膽；文藝青年已經開始聚堆吸大麻；電視機剛剛普及……

那是個大喜大悲，絕望和失望同在的時代，也是美國人回望時，最著迷的時代。大概就如同我們的小說和電視劇總是喜歡從「民國30年……」開始。

就算再失望，這個年代的人都不會驚慌，歌照唱，舞照跳。

哪一個美學風格能配得上這個時代？Matthew Weiner的答案是中世紀風格（Midcentury décor）。「廣告狂人」場景變化極多，但全部帶有「中世紀風格」特色。這和真正的歐洲中世紀不是同一回事，而是典型的美式室內設計格調。

這樣的叫法據說最早出自作家卡拉．格林伯格，她在1995 年創作的「上世紀中現代：1950 年代的家具」被奉為這項設計的聖經。最初它被稱為「丹麥現代主義」，因此在這種風格中都可以窺探到很多北歐的特色。

「廣告狂人」這部劇的場景設計幾近偏執，劇本每一個細節都經過大量細緻的研究，六十年代的紐約，到處都是故事，就像愛麗絲掉入兔子洞。

Don Draper：離不開酒櫃和煙灰缸的君子惡棍

初見Don的人都會驚呼，現在居然還有人有這麼老派的英俊面龐，這是格里高利派克的專利好嗎！

演員Jon Hamm真的生錯年代，他長了一張絕對復古的臉。他所飾演的Don是廣告公司的創意總監，頂著一張正人君子的面孔，但聲色犬馬卻一樣不少。婚外情談得風生水起，然後又可坦蕩蕩的回家坐享天倫；工作時每每兩三佳句，幾個動作與眼神，就把客戶收拾的服服帖帖。工作外的不體面，被工作時的智慧和魅力徹底掩蓋。

其實，愈是光鮮，愈是掙扎。

表面上，他的辦公室中規中矩，嚴肅不失品味，家具線條非常陽剛。仔細觀察，都有他遺留的掙扎證據。

首先是酒。那個年代男人永遠離不開它，辦公室24小時「Cocktail Hour」，無論面對客戶，還是從漫長工作日裡解脫，Don都要來一杯。看著到他手指輕輕夾住干邑杯，性感而落寞。這時唐麥克林唱道：「我曾碰到一個唱藍調的女孩， 我向她打聽令人快樂的消息， 她只是笑了笑，轉身離去……」

小酒櫃啊，簡直就是落寞的代名詞。

Don夾著酒杯的手指，多半有煙，抽煙在那個年代簡直是健康運動，人人都在吸煙。沙發旁Don的煙灰缸夠奇特精巧，像個站立的白鐵皮士兵，看得出60年代新設計萌芽在產品上的大膽嘗試，這就是60年代的特性。