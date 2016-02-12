1月25日
最強影響因子搜尋器上線啦
美感要從小培養：把教科書重新設計
為創作自由可以去到幾盡？
澳洲最致命的動物
陶傑：病樹前頭萬木春
【斜號族】陳珍妮：多項職業如股票對沖
因恐懼成婚
鄭立：「返校」為其他遊戲創作者帶來的幫助
VoiceTube：「星聲夢裡人」 5 句經典台詞，獻給追夢的你
雷米諾雅：動畫界的黑澤明——宮崎駿

宇野：Mad Men——風情繚繞的 60 年代（上）

A+A-
圖片來源：amc.com
圖片來源：amc.com

Mad Men 重現了美國上世紀六十年的廣告精英們的故事。麥迪遜大道上，變革端倪初現，人們蠢蠢欲動，每個角色背負著自己的包袱，或折騰，或墮落，或追逐名利，或沉迷酒精，特有的美國風情就這樣流露出來……

一流的編劇，本應是個超一流的場景造型師。比如「廣告狂人」的Matthew Weiner。 「我要憑空製造一個1960，一個有血肉但並不顛覆人們回憶的1960。」這位了不起編劇的如此宣言。

美國的1960，那是個最好的時代，也是個最壞的時代，人一邊創造時代，一邊被時代潮流所挾帶。

那一年，變革的時代剛露端倪，保守的傳統下暗流洶湧。

女性在職場依然要依靠男人；黑人只能當電梯工清潔工；猶太人仍然受到歧視；同性戀還不能明目張膽；文藝青年已經開始聚堆吸大麻；電視機剛剛普及……

那是個大喜大悲，絕望和失望同在的時代，也是美國人回望時，最著迷的時代。大概就如同我們的小說和電視劇總是喜歡從「民國30年……」開始。

就算再失望，這個年代的人都不會驚慌，歌照唱，舞照跳。

圖片來源：InteriorDesign
圖片來源：InteriorDesign

哪一個美學風格能配得上這個時代？Matthew Weiner的答案是中世紀風格（Midcentury décor）。「廣告狂人」場景變化極多，但全部帶有「中世紀風格」特色。這和真正的歐洲中世紀不是同一回事，而是典型的美式室內設計格調。

這樣的叫法據說最早出自作家卡拉．格林伯格，她在1995 年創作的「上世紀中現代：1950 年代的家具」被奉為這項設計的聖經。最初它被稱為「丹麥現代主義」，因此在這種風格中都可以窺探到很多北歐的特色。

「廣告狂人這部劇的場景設計幾近偏執，劇本每一個細節都經過大量細緻的研究，六十年代的紐約，到處都是故事，就像愛麗絲掉入兔子洞。

 

 

madmen-por
圖片來源：pinterest

Don Draper：離不開酒櫃和煙灰缸的君子惡棍

初見Don的人都會驚呼，現在居然還有人有這麼老派的英俊面龐，這是格里高利派克的專利好嗎！

演員Jon Hamm真的生錯年代，他長了一張絕對復古的臉。他所飾演的Don是廣告公司的創意總監，頂著一張正人君子的面孔，但聲色犬馬卻一樣不少。婚外情談得風生水起，然後又可坦蕩蕩的回家坐享天倫；工作時每每兩三佳句，幾個動作與眼神，就把客戶收拾的服服帖帖。工作外的不體面，被工作時的智慧和魅力徹底掩蓋。

其實，愈是光鮮，愈是掙扎。

表面上，他的辦公室中規中矩，嚴肅不失品味，家具線條非常陽剛。仔細觀察，都有他遺留的掙扎證據。

首先是酒。那個年代男人永遠離不開它，辦公室24小時「Cocktail Hour」，無論面對客戶，還是從漫長工作日裡解脫，Don都要來一杯。看著到他手指輕輕夾住干邑杯，性感而落寞。這時唐麥克林唱道：「我曾碰到一個唱藍調的女孩， 我向她打聽令人快樂的消息， 她只是笑了笑，轉身離去……」

小酒櫃啊，簡直就是落寞的代名詞。

Don夾著酒杯的手指，多半有煙，抽煙在那個年代簡直是健康運動，人人都在吸煙。沙發旁Don的煙灰缸夠奇特精巧，像個站立的白鐵皮士兵，看得出60年代新設計萌芽在產品上的大膽嘗試，這就是60年代的特性。

※ 此欄文章為作者觀點，不代表本網立場。 ※

相關新聞

586da48cb8f47

美感要從小培養：把教科書重新設計

rooster3

沈旭暉國際郵覽台：雞年特備——法國與高盧雄雞

netflix

10 年前，Netflix 掀起一場觀影革命

MacGuffin 第三期

阿嬋：荷蘭獨立雜誌 MacGuffin——平凡物的前世今生

william-host-westworld-orientation

美劇西部世界的哲學

圖片來源：@The_OA/twitter

江皓昕：「先見之明」——不按常理出的一手靚牌

stamp2

沈旭暉國際郵覽台：同一年開埠的不同結局——由香港、沙撈越的開埠百年紀念郵票談起

圖片來源：Westworld 劇照

美劇是如何煉成的？


本月熱門

china internet bar

Chester Ho：不用翻牆了，因為再也翻不了

圖片來源：Westworld 劇照

美劇是如何煉成的？

有專家指，貓群一日內鬥，一日無法牧養。

貓為甚麼不能牧養？

cx9tilgusaaek1b

紅眼：你的愛情有點難懂，並不代表世界不能包容


昨日要聞
  1. 老夫老妻：長相廝守的秘密
  2. 倫敦霧非中國霾
  3. 【慎入】黃金雨簡史
  4. 他是第一位收錢的詩人，卻遺臭萬年……
  5. 神經營銷：神經造影可讀心測謊？
  6. 讓人好眠的食物真的存在嗎？
  7. 睇醫生？女醫生較好
  8. 綠色和平：紅毛猩猩面臨滅絕　偽君子滙豐難辭其咎
  9. 沈旭暉國際郵覽台：雞年特備——法國與高盧雄雞
  10. 藝評：澳門「玫瑰堂」聆樂記
星級話題
Netflix|VR|AI|哲學|消費|女性|城市規劃|自由|室內設計|內戰|恐襲|足球|建築|研究|導演|時裝|科技|Pokemon Go|選舉|桌遊|工作|敍利亞|子女|家長|希特拉|插畫|設計|奧運|攝影|生活|反恐|倫敦|金融|教育|納粹|親子|奧巴馬|脫歐|音樂|非洲|希拉莉|咖啡店|飲食|環保|逃稅|經濟|香港|共和黨|社交|大數據|創業|商業||廣告|企業|Brexit|閱讀|歷史|科學|Facebook|公投|污染|兩性||遊戲|大選|歧視|心理學|戲劇|全球暖化|伊斯蘭|澳洲|動物|投資|恐怖主義|北韓|台灣|第二次世界大戰|運動|房屋|旅遊|食物|App|機械人|社交媒體|人工智能|虛擬實境|board game|智能手機|太空|電影|愛情|港女|醫療|藝術|戰爭|google|日劇|網絡|眼疾|學習|特首|英語|城市|巴西|總統|出版|梁振英|中東|語言|歐盟|記憶|杜林普|大腦|美劇|挪威||企業管理|恐怖分子|移民|文學|潮流|失業|特朗普|傳媒|卡梅倫|難民|基因|民主|企業家|美國大選|氣候變化|西班牙|美國總統|生態|學生|品牌|小說|里約奧運|創作|衣著|丹麥|年輕人|健康|毛澤東|時尚|貧富懸殊|文化|英超|意大利