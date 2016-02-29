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效法澳洲：美國如何杜絕槍擊案？

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2 月密西根州槍擊案釀成 6 人死亡。　圖片來源：路透社
2 月密西根州槍擊案釀成 6 人死亡。　圖片來源：路透社

美國密西根州肯薩斯州連日發生槍擊案，共釀 10 死 14 傷。繼去年十二月加州大規模槍殺案後，美國 2015 年發生起碼 310 宗同類事件，幾乎每日一案。槍械管制的呼聲愈喊愈響，有指美國應借鑑澳洲經驗，嚴格管制槍械買賣，減少槍擊案。做法是否可行？

1996 年，澳洲塔斯曼尼亞一所度假屋發生槍擊案，造成 35 死 23 傷，事後澳洲政府迅速聯合六個州份，通過槍械管制法，禁用半自動機槍及散彈槍，延長審核期至 28 日，並詳細審查購槍人士的身份、背景、精神狀況等個人資料。法例實施 19 年來，近百萬支機槍銷毀或回收，持槍人士比例平穩下降，對比之下，美國相關數字持續上升，由 1996 年每百人持有 91 支，13 年後增至 101 支，即平均人手一支。美國槍擊案有增無減；而澳洲自此再無案例。

美國如欲借鏡澳洲，相信亦困難重重。首先，國情不同，澳洲六個州份迅速統合，即時回應，而美國素有「Vetocracy」譏評，五十州各行其是，立法意見難以統一。就算進展至立法階段，美國修正案第二條訂明：「素有訓練的民兵能裨益治安。」持槍權作為人權獲憲法保障，修憲定必牽動勢力龐大的槍會的神經，亦容易給予在野黨口實，批評政府侵犯人權；澳洲則無此法律包袱，輕裝上路。

再者，原本美國大多槍擊案屬於個別事件（如校園槍擊案），加州槍擊案卻是恐怖襲擊，令情況更形複雜，並非管制本土槍械就能杜絕襲擊；而恐怖襲擊不拘形式，由 911 至炭疽信，均能造成騷動，防不勝防。

仿傚澳洲禁用大殺傷力槍械，就算未能根治，亦能緩和襲擊規模。奧巴馬月前頒布槍械管制行政命令，2015 年 12 月調查顯示，美國人對應否立法嚴格管制槍械意見分歧，贊成者僅有 48%。似乎普遍美國人未有打算還自己、還他人一種安全的生活方式。

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