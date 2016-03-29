亢泰：留在歐盟還是退出？

英國目前大家都在討論的一件事就是：英國究竟留在歐盟還是退出歐盟？首相是主張英國留在歐盟，認為留比退出更有利，而倫敦市長則主張離開歐盟，從長遠來看，是對英國有利的，認為留在歐盟會把英國捆綁，而不容易發揮英國的獨創能力。工黨大部分人願意留在歐盟，可是我沒有看到工黨要留在歐盟的理由是什麼。

過去工黨黨魁急匆匆地出來說，英國不能離開歐盟，敦促主張「留」的一派要加緊宣傳。我認為他這麼一說，主張「留」的那些人倒反而會對自己的看法再加考慮了，因為過去很多人在伊拉克戰爭那件事上受過他的騙，上過他的當，所以他這麼急匆匆的出來說要「留」，人們就會產生疑慮！

英國是個人民掌權的民主國家，什麼重大的事都得大家說了算，不是少數幾個獨裁者能決定的。政府定在六月二十三號舉行公民投票，看看英國人民大多數人是怎麼看待這件事的。「留」或「離」就得由公民投票的結果而定。

從目前的許多民意測驗看來，「留」和「離」的人數差不多。我覺得，主張「留」的人考慮的主要是經濟利益，認為留在歐盟英國會更有利，不會有什麼重大的波動。從政治上看來似乎「留」能給英國壯膽，覺得國大不會被人欺。他們舉出許多具體的例子，支持他們的主張。而主張「離」的人，考慮的主要是政治上的問題。他們認為，一旦留在歐盟英國的主權會逐步減弱，很多決策都得聽從歐盟總部布魯塞爾的決定，而這些決定不一定很適合英國的意願。從經濟上來看，他們認為英國不會因此而有重大的損失。他們也例舉許多具體的數據和例子。看來雙方真是「旗鼓相當」。

我是從一個統一的大國來的，親身體驗過權利集中的滋味。我就主張英國不要留在歐盟，可以留在共同市場但不要政治上的「統一」。從歷史上看，英國在羅馬帝國消亡，成為獨立國之後，才發生工業革命，最後成了一個「日不落國」。二戰之後放棄了所有的殖民地，英國國內的人民生活則比過去任何時候都好。

國家越大，由於「眾口難調」，所以權力會很集中，官僚層次增加，真正創造財富的人的負擔就會加重。主張統一，主張建立大國的人，心底裡其實是想得到集中的權力。那些大談什麼「愛國」「統一」的人其實並沒想到普通人民的生活和權力，而是要人民幫助他們實現他們的野心而已。幸虧英國的政治權利不是那麼集中，人民有參政的權利，所以主張脫離歐盟的人不會被扣上「英獨分子」的帽子。況且「英獨」這詞 並不是什麼貶義詞。主張獨立並不認為是「不愛國」或是「顛覆統一」。

歐洲聯盟成立後，沒有任何國家脫離聯盟，只有丹麥的一部分：格陵蘭，曾提出離開當時的歐洲共同體。它從丹麥政權獲得很大程度上的自治權之後就提出要離開，經過三年之後才達成協議，正式脫離歐洲共同體。如果英國現在要脫離歐洲聯盟但是又要保持歐洲共同市場的成員身份，那就得同二十七國的聯盟談判，這談判的時間不知會拖延多久？時間是由聯盟的二十七個國家控制的，而且在談判期間英國仍然還算是歐洲聯盟的成員國，得要遵守歐盟的一切規定。讓不讓英國走，這得要二十七國中大多數國家同意才行。光從這一點來看，英國的主動權實在是喪失了不少。

統一歐洲的想法並不是什麼新的概念。早在十九世紀就有拿破崙想統一歐洲，結果一敗塗地，雖然有「百日復辟」的最後努力，但結果是皇帝沒當上，反而自己成了階下囚。毛澤東很欣賞拿破崙，汲取教訓，自己很成功地當了皇上。二十世紀，希特勒也曾企圖統一歐洲，結果也是失敗自殺。有人就說，歐洲如果統一就不會有戰爭了。這種結論表面上看似乎有道理，但實際如何？二十世紀的中國內戰不斷，百姓遭殃。後來共產黨統一了中國絕大部分，人民日子好過嗎？政治運動不斷，集權政治的政策把經濟弄得幾乎破產，飢荒，政治運動中死亡遭難的人數不亞於戰爭的傷亡。歐洲各國語言不同，強行統一會導致和平安寧嗎？

「留」和「離」現在看來各有利弊，到六月二十三號之後才能見分曉。那才真是人民的決定。