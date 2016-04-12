1月24日
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霧霾經濟：愈污染，愈賺錢

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中石油及中石化利用壟斷地位，大量進口高硫原油，提供劣油賺取暴利，同時促成霧霾。　圖片來源：China Daily

是危機也是商機，這句話永遠都是對的，不過重點是誰的危機？又是誰的商機？大陸霧霾嚴重，空氣污染令口罩、空氣清新機的需求大增，這種危機與商機的關係，無可厚非。不過如果一手做成污染，另一手再因阻止污染而發財，就令人髮指了。

國際油價近年大跌，向來負責因應原油價格，調控國內成品油價的中國發改委宣布，中國成品油價將不會跟隨原油價格下跌而調整，理由是低油價會鼓勵用油，惡化空氣污染。

用劣油壟斷暴利

不過，造成霧霾的主兇正正便是中石油及中石化。兩者利用壟斷地位，大量進口低價、高硫原油，提供劣質成品油賺取暴利，同時在燒油期間，造成霧霾；劣質成品油造成的霧霾，又保障了他們的成品油售價，製造污染，而污染又幫他們在油價劇跌下，謀取更多的利潤。

搏大霧，賺大錢，最後苦了誰？　圖片來源：路透社
博大霧，賺大錢，最後苦了誰？　圖片來源：路透社

除了內地油公司，城方政府也一樣藉大霧，搵真銀。一方面，地方政府因為不想稅收下跌，故縱容大量高污染產業，政府賺了稅收，環境卻被嚴重破壞。不過賺了這一輪還未夠，上海市政府擬分三階段收取霧霾費。排污收費試點行業共包括石油化工、船舶製造、汽車製造、包裝印刷、傢俱製造、電子等 12 個大類行業中的 71 個中小類行業，覆蓋上海市大量排放揮發性有機物（VOCs）的各種工業。

霧霾費變掩口費

到底目的是阻止，還是只是讓企業付錢了事？於企業而言，付一小筆費用，總勝過撤廠或大量購置環保設備。霧霾費變相成了掩口費，廠商付多一點錢，可以繼續排放，最後將付費計進成本，由消費者買單；而地方政府則表示已透過徵費減少排放，文明盡力，順道也開闢另一營收新渠道。

怨大苦深的，倒是納稅人。用貴油，吸廢氣，飲污水，還要間接付霧霾費……

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