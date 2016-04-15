紅眼：潮牌雖好不及潮網好

Hypebeast 十年冒起，不是神話，而是一個乘風而起的故事，與潮流集團 I.T. 的時裝王國相比，剛好就是兩個世代經營模式的對照。I.T. 當年起家主要是靠引入歐洲和日本的潮流品牌，繼而在香港開店經營，或與旗下的本地品牌推出聯名產品，曾經有過一段相當輝煌的歲月。

不過，時代不同，同一個營運模式無法長久蓬勃，與殿堂級別的 luxury brand 不同，luxury brand 講歷史、身世和信譽，潮牌的壽命相對很短，就像台上一齣戲，很多潮牌的主腦，玩了十年八年就會把品牌放棄，或者另起爐灶，而風潮則跟人走不跟牌子留。舉例說，Tom Ford 走了之後的 Gucci 仍然是 Gucci，老佛爺不在，Fendi 仍然是 Fendi，因為牌子夠老，朝代變，江山不變，但 A Bathing Ape 呢？主理人 NIGO 離開後，一個 20 多年的潮牌現在當然一點都不潮，偏偏 I.T. 仍在為其發展副品牌，結果歹戲拖棚，潮味不夠，反而只能吸引著慣了佐丹奴的師奶仔和大陸客，是引入了品牌，但品牌沒靈魂，不夠話題，卻愈做愈不像樣。

引入品牌強化銷售這一招，來到這世代已經變得非常落伍過時，潮牌以不新潮的方式來經營，注定會被淘汰。要一擲千金買注目潮物還要排隊去門市買？別傻了，當然是日日上網緊貼最新消息，然後上網抽籤，無論是 Nike、Adidas 還是 Reebok，潮流界都已經轉走這種銷售模式了，至於全港十八區連環開店數以百間賣潮牌，這麼老土，潮極有限。

現在的合作不再是買起別人舖頭，或者買版權來開舖這麼舊思維，Hypebeast 的網站維持其一貫 Blog 友分享情報的做法，親民好過打開門做生意，加上粉絲多（Facebook 和 IG 就有超過 200 萬 Like 了），與各大品牌關係自然良好，第一手消息次次準時足料，自然就有潮界名人加持 Share & Like。玩法已經不同了，就好像 Burberry 都要找碧咸公子拍廣告，不是做 model 而是做「攝影師」，名人出手，如今好過鋪天蓋地打廣告開店舖。

潮流界一向病態，一個品牌值不值錢，股價其次，看其產品是否有市有價，能否被炒起就知道。去年，Hypebeast 十周年與 Adidas 推出聯名鞋款 Ultra Boost，幾百對鞋，幾萬人網上認購，新一代的潮童來了，而老一代的潮童和老一代的玩法，早就行不通了。家中尚有幾件猿人頭，現在穿上身都覺得有點不老又不嫩，四不象。