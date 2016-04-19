1月18日
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7 張圖看法國經濟

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巴黎民眾發起「晚自立」運動，表達對勞工法改革及政府的不滿。　圖片來源：路透社
巴黎民眾發起「晚自立」（Nuit Debout）運動，表達對勞工法改革及政府的不滿。　圖片來源：路透社

被問及法國經濟現況，總統奧朗德回應指「有改善」：「增長提升、財赤削減、稅負減輕、盈利率上升、購買力增加。」「世界報」據法國統計局（Insee）數字逐一分析，指出經濟雖然向好，但不足以解決問題。

 

「稅負減輕」

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法國整體稅收佔 GDP 比率確有下降，由 44.9%（2014 年）微跌至 44.5%（2015 年）；不過，若論個別稅種，公司稅下降，裨益法人團體；入息稅於 2012 – 2013 年度卻見上漲。

「增長提升」

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法國 GDP 確有增長，不過幾乎微不足道：2015 年 GDP 增長率為 1.1%，2016 年政府則預期 1.6% 增長。經濟復甦有賴於消費反彈。

「財赤削減」

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緊縮政策有效削赤，政治債務比 2010 年減半，預期一年後達至歐盟標準－－債務佔 GDP 3% 以內。2015 年則佔 3.5%。

「盈利率上升」

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法國企業邊際盈利率（毛利／成本）先跌後升。而出口業復甦及投資增多，有助推動商業競爭力。

「購買力提升」

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整體薪酬按年輕微增長，然而增長分佈並不平均

失業率高企

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奧朗德避而不談失業數字，皆因失業率仍然高踞 10%。勞工法改革又引起巴黎「晚自立」運動（Nuit Debout），每晚大批民眾聚集各地示威。一日不解決失業問題，只會愈來愈多法國人上街，奧朗德政府 2017 大選堪憂。

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