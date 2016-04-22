訪問中被問及任內最大錯誤，奧巴馬答：「介入利比亞－－雖然我認為行動是正確的，但並無考慮到後續計劃。」其實美國向來有「贏戰爭輸和平」的前科，奧巴馬只是繼承軍事傳統。美國政治系教授 Dominic Tierney 分析，美國重打仗而不重維和，一來出於短視，二來出於公關，結果「美式戰爭」勞民傷財，一無所獲之餘，甚至令局勢惡化。

美式戰爭：贏戰事輸和平

21 世紀十數年間，美國三場中東戰役全部勝利，也全部失敗。2001 年，布殊派軍阿富汗清剿塔利班；2003 年，美軍進駐伊拉克，推翻薩達姆；2011 年，奧巴馬介入利比亞，卡達菲下台被殺。三場戰事有一個共同點，就是缺乏維和後續行動。

就阿富汗戰爭，國防政策專職副長 Douglas Feith 曾力促華府「不應被建立穩定局勢的考慮綁住美國清剿塔利班的行動……建國並非主要戰略目標」；至 2002 年，駐阿富汗美軍連同聯合國部隊僅 15,000 人，而阿富汗全國有 2,000 萬人，影響力幾乎不出首都。結果是塔利班捲土重來。

布殊一心推翻薩達姆，打算速戰速決，「扶植政府之後盡快撤離」，卻無考慮如何應對制度崩潰、擄掠成風、叛軍肆虐，而負責善後的官員 Paul Bremer 既不熟悉伊拉克，亦無災後建設經驗，不諳阿拉伯文，甚至與布殊素未謀面。當局清算薩達姆政權餘部，又解散伊拉克軍隊，造成大批憤怒武裝遊民，助長當地激進組織勢力。

利比亞一樣。奧巴馬競選承諾非戰，最終仍陷入「美式戰爭」思維：贏了戰爭，輸掉和平。促成卡達菲倒台後，美國及一眾北約國均極力避免參與當地重建。群龍無首之下，軍閥混戰，ISIS 乘機冒起，今日依然肆虐利比亞境內。

缺乏後續維和

Dominic Tierney 指出，美國政府素來輕視「Mootwa」（Military Operations Other Than War），對戰爭以外的軍事行動不屑一顧；美國社會亦不同於加拿大，傾向歌頌戰爭英雄而非維和英雄，例如 1990 年代初，老布殊出兵波斯灣戰爭，卻無推翻薩達姆政權，大失國民所望，間接導致連任失敗。美國人相信：只要打倒邪惡的獨裁者，其他問題自然迎刃而解，卻沒想到背後或有更邪惡的勢力。結果三場戰役徒花萬億軍費，傷亡美軍數以萬計，換來三個失敗政治實驗品。

美國以後是否不應參戰？Dominic Tierney 認為，推翻政權必須連同可行維和計劃，否則應該避戰。的確，送走卡達菲，迎來伊斯蘭國，根本毫無意義。