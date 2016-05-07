1月7日
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紅眼：正牌變翻版 狸貓換太子

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首先要分享一段真人真事。話說數年前一次換季大勁減，母親知道我喜歡穿 Polo 衫，打來問我：「喂，我在鱷魚仔買衣服給老竇，三件七折非常抵，要不要買件 Polo 給你？」我即時覺得甚為驚訝：「不會吧，鱷魚仔 Polo 一般不會有折，你去了東涌 outlet 嗎？」母親說：「癡線，樓下而已。」於是我就明白了。她說的鱷魚仔是香港那一條（Crocodile），不是法國那一條（Lacoste）。

鱷魚仔的爭拗在本地時裝界頗為出名，而且不是兩條，而是三條，還有一條是新加坡的 Cartelo。三條鱷魚長相差不多，但論資排輩，在 1933 年就面世的 Lacoste 自然是老大哥，Crocodile 是 1952 年出生，Cartelo 則是 1947 年。雖然 Crocodile 也是老一代的品牌了，不過一山豈能容二虎，過去多年它與 Lacoste 的品牌商標一直互有爭拗，Lacoste 的鱷魚頭往右邊，Crocodile 則往左邊，抄襲之嫌自不用說。

結果也出人意表，Lacoste 雖然年紀最老，但中國的商標權最終由大陸市場較早起步的 Crocodile 取得。只不過 Crocodile 亦同意更換商標，2007 年開始便改用尾巴較直身而且是金色的新鱷魚仔標誌，以示與 Lacoste 的分別。雖然簽下協議有了共識，但很多時候，先入為主的想法就變相是狸貓換太子了。比如我媽媽仍然堅持相信，鱷魚頭往左邊來自香港的鱷魚仔才是老字號正版，從小到大她就知道鱷魚恤高檔優雅，至於法國那一條後來才到，她直斥不知是哪裡來的山寨貨，連名字都不會讀。

事實上，第一間發明 Polo 衫上繡有動物圖案的牌子，就是鱷魚仔。我意思是，鱷魚頭往右那條。（我知道很多人以為是 Ralph Lauren 但其實不是。）

最近中國頻頻鬧出不少狸貓換太子的品牌玩笑，例如美國新興運動品牌 Under Armour 未在中國走紅，就已經多了一個 Uncle Martian（還輕輕抽了一下 Dr. Martens 水），上個月高調舉行發表會宣傳此新品牌，但從文字到商標，全都仿照 Under Armour 樣式。當然，我們也明白，Under Armour 近年因為旗下籃神 Stephen Curry 而成為當紅炸子雞，自然樹大招風。不過，有趣的是，Uncle Martian 這品牌隸屬中國一家名不經傳的廷飛龍體育公司，此公司成立於 1991 年。沒錯，Under Armour 卻是 1996 年才成立的。因此若要提告索償，恐怕也不是那麼容易。

「正牌變翻版」反被控告侵權，有時不只是玩笑，甚至叫人笑到出血。最近 New Balance 就被判定輸了給幾乎一模一樣但英文串法不一樣的「新把能」，因侵犯其 N 字商標而被判罰了一億大洋。真不知道要買多少對原裝正版才賺得回來。

數遠一點，還有「喬丹體育」和 Jordan。Jordan 打自 2012 年便連環控告運動品牌「喬丹體育」不只抄橋，甚至是抄人（即是抄 Michael Jordan）。不過，它較有心思了，為踩灰色地帶，喬丹使用了 Michael Jordan 另一張入樽的剪影，尚叫下過功夫，沒有抄足。至於另類指數爆燈的，還有一間來自福建的鞋廠，名叫貴人鳥，其標誌幾乎就是「剔牌」反轉再加兩點。但不要小看它，他好歹是上海上市公司，還曾經請了劉德華和張柏芝做代言人。

Lacoste 與 Crocodile 的 Logo 分別。
Lacoste 與 Crocodile 的 Logo 分別。

Under Armour 與 Uncle Martian 的 Logo 分別。
Under Armour 與 Uncle Martian 的 Logo 分別。

Jordan 與喬丹體育的 Logo 分別。
Jordan 與喬丹體育的 Logo 分別。

New Barlun 鞋款
New Barlun
貴人鳥
貴人鳥

你可能覺得這標誌也山寨得太過粗糙了，但就正如問我母親 Crocodile 和 Lacoste 哪一家是真是假，她也未必能分得出。

紅眼 錦衣衛札記

專欄作家、文藝雜誌主編。旅居台北多年，曾獲香港中文文學創作獎冠軍、青年文學獎等。已出版長篇小說包括「廢氣團」、「沼氣團」、「小霸王」、「赤神傳」及短篇集「紙烏鴉」、「獅人鳳」。

http://www.facebook.com/a38redeye

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