江皓昕：閱讀「你一生的故事」，彷彿一連看了七集 Black Mirror

這形容可不是我創，而是我在書店猶豫該不該把書放進籃子時，上網看到一個閱後點評是這麼說。就是這一句，我把書帶回家了。優秀的書總是有這種魅力，當你讀完，你不會安於獨自一人去感受那股興奮，而恨不得把書借給每一位朋友，站在他們面前日以繼夜地硬銷。如果還是沒人理你的話，你甚至會有慾望到書店裡買下所有存貨，送給那些有眼無珠的朋友，待他們讀完，終於意識到自己當初是有多愚昧的時候，你就可以沾沾自喜：「看，我不早說了嗎？」

對我來說，姜峯楠（Ted Chiang）的短篇小說集「你一生的故事」（Stories of Your Life and Others），正正就是這麼一本書。

姜峯楠是 1967 年出生的美籍華裔科幻小說家，不算多產，至今只出版過 14 篇短篇和中篇小說，每次出手卻一撃即中，四獲星雲獎、四獲雨果獎（也就是劉慈恩「三體」所獲的獎項）、三獲軌跡獎、四獲日本科幻大獎。是的，當初在書腰上看見這種曬冷介紹是有點不以為然，正如英文書店裡，不知為何每一本書的封面都是 New York Times Bestseller，簡直是暢銷大平賣。

然而如果你願意花不到一個小時的時間去讀首一篇故事，你會頓覺姜峯楠果然不是池中物。他跟大部分濫竽充數的小說家不一樣，毫不吝嗇把絕對可以發展成長篇小說的點子，一個，甚至幾個，巧妙地塞進了一個短篇裡。單看首一篇同名作品「你一生的故事」，已有一點韋家輝的禪學境界。

故事講述地球受到外星文明來訪，美國政府找來一批語言學家，嘗試用嚴謹的語意學來學習他們的語言，從而了解他們的技術和思路——畢竟數學雖然是宇宙共通語言，但假以時日，談到真真正正的面對面接觸時，人類和外星人還是需要一套共同語言才不致雞同鴨講。

很多小說都會懶惰地以英語是宇宙通行證，或外星人高超得運用心靈感應來解決一切問題——很少卻會像姜峯楠般，從語言學的角度，硬橋硬馬推敲異於地球文明的物種，其思考方式會是如何。故事中，女主角發現外星語言的規律跟地球人的完全相反，我們的口語和文字是線性的，外星人卻是如壁畫圖像般運用意象，只要看一眼，就知道整幅大畫面。地球人看到因才知果，或看到果才追溯到因。外星人眼中，因果卻是同時存在的東西。

等如一本預言世界的命運之書，當人類去讀的時候，我們還有自由意會去選擇是否跟從，從而改變命運。可對外星人來說，他們為了達成命運，不得不調節自己的自由意志，以目標為本，讓一切都成為不可逆轉的宿命。他們活在當下，腦內卻彷彿洞悉了整條時間線，看到了過去，也看到了未來……女主角漸漸被外星語言塑形，影響了她的地球人邏輯，看得見幾十年後來不可逆轉的因果。當她還沒認識一個人，已知道這人將會是她的丈夫，跟她生女兒，女兒會因車禍而死，丈夫也會跟她離婚……

我看了才明白，原來「大隻佬」裡的劉德華，也是外星人。當然，姜峯楠的書寫形式比較理性，設計背後也有穩打穩紮的理科根據。

然而，雖然這是一本技術型小說，你不會感覺姜峯楠在賣弄，亂湊出一些專有名詞，或寫一堆比正文還要長的語釋補充——姜峯楠的故事純粹講人。用單一的科學理論一個奇想，無限發大，套在平凡的角色上。主宰、自由意志、命運、過去未來、線性的時間、高維度的認知能力，這都是他談及的題目。他寫的也許不算硬科幻小說，而是婉轉一點，帶著科幻魂，實際講人神關係的宗教意識小說。書內其他故事還有「領悟」，一個類似電影 Lucy，講述人類智力發展到極致時的情況；「巴別塔」，古人嘗試接近天堂的故事；「地獄是上帝不在的地方」，天使下凡，人類必須學習如何熱愛上帝的故事……

說到底，跟英劇 Black Mirror 的相似之處在哪？對我來說，兩者除了故事出色，都是一口氣廢寢忘食地看完之外，看畢剎那，也會讓人看著浮雲頓感天地悠悠，口中哼著「燕尾蝶」的歌詞：「這地球若果有樂園，會像這般嗎？」