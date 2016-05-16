4月11日
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ISIS 歐洲大學招兵買馬實錄

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伊斯蘭國高舉極端恐佈主義的旗幟立國，從各地包括英法俄等大國吸收新血，除了靠作聖戰宣傳歌send message 給年輕人呼籲「為你的人生做出正確的決定吧」外，最近有巴西報紙記者深入虎穴，揭發其爪牙已在歐洲建立龐大網絡，四處招募年輕大學生。

有曾在西班牙被招攬的巴籍大學生報料，伊斯蘭國招攬者向獨身在異地求學的留學生大打溫情牌，利用研究伊斯蘭思想的學習小組親近留學生，配合錢財利誘，再以激進思想潛移默化，拉攏大學生做聖戰士。

據分析，伊斯蘭國招攬者的目標是 25 歲左右、受伊斯蘭教思想吸引的大學留學生，懂多國語言，精通科技，最重要是擁有能不受簽證限制進出多國的國籍，方便日後執行任務。記者依樣葫蘆虛構身份，假扮成招攬者最垂涎的獵物，竟成功被相中。

記者遇到的兩個招攬者來自英國，外表與外界對恐佈份子的印象大相逕庭，無異於常人（甚至沒有留鬚）。他們從外國留學生的學習小組發掘新血，篩選「有前途」的大學生，定期在公眾場所包括餐廳、商場、旅遊古蹟等地舉行聚會。招攬者會透過與新血交談，以作詳細起底，並邀請他們加入研究更激進思想的小圈子，藉此測試他們的心志。合格的準聖戰士最終會在比利時和突尼斯等地的訓練基地接受訓練。

通過層層遞進式的洗腦訓練，「學成」的新兵可以選擇到伊斯蘭國在敍利亞的國土，或者「出差」在國外執行任務，例如招攬更多新血，而這些任務都是受薪的，「我們希望像細菌一樣，無聲無色地擴散各地，直到勢不可擋。」事實上這些招攬者戰績彪炳，每個月都可以成功招攬不同國籍和背景的年輕人，包括瑞典、比利時、巴西、阿根廷人，當中更有年輕女子。招攬者主攻留學生，因為他們人生路不熟而且尚未建立社交圈子，能輕易被同化，加入聖戰士行列，「帶領志願軍在聖戰中戰鬥，協助弟兄對抗邪惡勢力」。

伊斯蘭國內部資料顯示現時聖戰士遍及 70 多國，除了有以留學生學習小組為幌子的「傳教」新手法，還推出了面向兒童的 Android app Huroof，專教「坦克」、「火箭炮」等阿拉伯生字，當中還夾雜聖戰術語，大有培育兒童後備軍之意，看來各國要堵截伊斯蘭國勢力擴充，難上加難。

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