中國沙漠化：無國界沙塵禍

北京的藍天買少見少，沙塵在首都陷入霧霾。沙塵暴純屬中國內政，旁人不得干預？沙塵不認主，中國沙吹到紐西蘭、阿爾卑斯山等地，日本和韓國也因此遭殃，承受每年以十億美元計的額外開支。

中國包攬亞洲最大沙漠戈壁沙漠，及全球第二大流動沙漠塔克拉瑪干沙漠，加上過度放牧、耕種和用水以及氣候變化加速了沙漠化，讓寸草不生的荒地和沙漠霸佔了超過中國四分之一版圖。儘管沙漠化被列為中國頭號生態問題，但目前的對策似乎未取得成績。

中國自 1978 年開始大型造林工程「綠色長城」，只是計劃急於求成。計劃號稱至今在北方種植超過 660 億棵樹，拋棄土生土長耐旱抗風沙的沙棘，引入快熟但又宜濕不宜乾的松樹和楊樹，吸乾瀕死土地的水份，弄巧成拙，加速乾旱地區沙漠化。加上無性繁殖的楊樹生長周期短，幾十年後，一擲千金投資的幾百億棵樹究竟有多少還活著，實在不得而知。

每年春季沙塵暴，都會為鄰近的日韓兩地帶來飽含細菌和工業污染物的有毒粉塵。根據韓國社會科學理事會公佈的報告，中國吹來的沙塵暴每年帶來約 59.2 億美元社會及經濟開支，包括沙塵暴相關的疾病治療、加強防沙塵設施、善後工作等等。韓國的空氣淨化機製造商也因此發了一筆橫財，去年錄得 52 億美元銷售額，今年更有望破兆。為此韓國綠色十字軍連續十五年組團來中國植樹，今年 200 多位日本及韓國人在中國庫布齊沙漠種下 1 萬棵樹苗，只望中國的沙塵暴吹少陣。

去年中日韓三方會談上，發表「關於東北亞和平與合作的聯合宣言」，敦促防治沙塵暴，今年中日韓更首次舉行沙塵暴聯合工作組研討會。三國聯手，可能比「綠色長城」有效。惟未有成效之前，中國因空氣污染而死亡的人數是世界第一，但這種真相政府也不願面對，禁止民間報道空氣，遠走他方仍是唯一選擇。