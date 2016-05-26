江皓昕：重讀韓寒「三重門」，揮手送別一個時代

所以說，世界上的成功，還是靠包裝。

雖然韓寒本人絕不會認同，以往的他，總會說自己不靠外表來提升自信心，用以攻擊他出名貪靚的對手郭敬明。然而韓少本人又哪無不包裝的道理？他的臉容俊俏，年輕時總穿一件簡單利落的白汗衫，外披一件黑皮衣，長髮掩著半邊臉，總掛著一個不羈笑容，嘲笑著中國的山寨、制度的荒謬、世界的愚昧……他是沒才華嗎？絕不是，他可以說是當今地平線上最有才華的人之一了。

寫得一手好文章，賣得一本本好書，隨意唸得一口動聽的金句，說著機智風趣的段子，賽車場上開車開第一，辦過只有一期卻上了神枱的雜誌，拍了一部票房不錯的公路電影，娶了一個漂亮老婆，還生了一個可愛女兒——如果韓寒長得像鄭則仕，人們只會承認這死胖子是有一丁點天份，卻不可一世，死好命——要命的是，韓寒短髮時像周渝民、長髮時像叛逆年代的謝霆鋒。他走出來就是一副萬中無一的天才姿態，是國皇新衣裡指證大家都沒穿衣服的小孩。走出來，他說出的狂言通通做到，讓你不得不服。

他的成功就是靠包裝的：個人不注重外表，外表卻比許多人要好的包裝、文筆毒辣的包裝、印刷書上一口文藝腔的包裝、「獨唱團」革新文壇的包裝、中國社會的荒唐和封閉的包裝、教育制度不思進取的包裝、年輕讀者對叛逆文字的渴求的包裝、對手郭敬明油頭粉面的嘔心包裝……多邊形的機緣與巧合，共築一個圓心，那就是韓寒這樣一號人物的存在。

4 月 13 日，韓寒在上海辦了一場發布會，宣布成立「亭東影業」，主力搞電影，來年率先重拍他 16 年前的第一本小說「三重門」。當年這一本以韓寒的自身經歷作藍本，甫出版即驚為天人，文筆的辛辣、行間的毒舌，完全看不出是十來歲的輟學青年所寫，韓寒即被人封為「錢鍾書再世」，「三重門」被封為「校園版圍城」。

然後一眨眼 16 年過去了，換來現今站在商業聚光燈下的韓寒。很多網友批評以往以一人之力抗爭整個中國的韓寒不見了，現在的他由公共知識份子變成了公共娛樂人，每每出場似是做騷，批評變得四平八穩，怕得失權貴，也怕得失民眾。韓少的文藝，如今變成了事業，再變成了商業。對此，韓寒在發布會上如是說：「以前寫雜文，發表各種看法，是覺得提出這些問題，可以讓世界變得更美好。後來發現，雜文其實並不能讓世界變得更美好。真正可以讓這個世界變得更好的是科學和商業。科學改變世界，商業為科學提供了良好的土壤和支撐。」

這麼一說，當然引來更多反感，說是中國社會強姦了韓寒，如當年「韓三篇」的政治打壓，如「方舟子」看人家不順眼而亂告造假的鬧劇，以致今天的韓少不得不跳進火圈裡一起跳舞來捍衛自己。

然而，很多人忽略的是，韓寒如今已經 33 歲了。一個十來歲的青年，和一個三十幾歲的人父，心態上當然是有別。事實上，韓少這幾年的文章裡，不難看出他一些心態上的轉變，少了一點憤世嫉俗，對更多事情都給予釋懷，以及向以往自己的片面和狂妄道歉——這不是一個人的叛逆，而是一次告別，揮手送別過那個年少輕狂的時代。

附上學生時代，還沒有成為作家的他，寫給他的摯友子文兄的告別信。韓少說，這些文字，這些年來，將一直注視著他。