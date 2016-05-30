1月9日
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鄭立：用投資者的角度去看事情

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92662825_thumbnail我認識很多創業家都說找不到「金主」，金主這個說法其實很玄妙，他好像就是一群無厘頭就會出錢的人。甚至說，一種慈善家？總之，有錢就拿出來，要怎樣用你就不要管了這樣。我覺得這個詞語，是很容易令人誤解的。

所以我不喜歡用「金主」這個詞語，我們遇上的人，是有想過從出錢中得到回報的投資者。我知道很多人聽到投資者這三個字，就會想到那些炒賣外匯，黃金，證券以及房地產的人。核心是，他們有錢，他們想要把這些錢，買一種東西，然後將來某天之後，得到他們期望的回報。

你必須代入他們的立場去看這件事，如果你想問人拿一千萬，那你要倒轉問自己同一個問題：如果我有辦法拿出一千萬，我願不願意為了這件事拿出一千萬？甚至再進一步說，如果我有辦法借到一千萬的債去做這件事，我願不願意借這筆錢去做？

這個問題必須認真問自己。所謂願不願意，除了主動的願望外，還有現實的盤算，以借了一千萬來說，就是會不會還不出來。無疑，大部分想要錢的人，都會覺得「金主」拿一千萬好像很輕鬆，但認真去考慮自己借一千萬，卻非常的畏縮恐懼。是的，我們經常想要說服投資者投資一些——如果投資者是我們自己，就不會投的東西。

只要你這樣看，你就知道為何你對投資者，很多時是沒有說服力的。

例如，你要說你的東西能賺大錢，那麼，對於投資者而言，就是付出多少錢，過了多久，能拿回多少錢，成功率有多少的問題。一個冰冷的數字問題。然後你拿去跟香港房地產投資的回報率，回報週期，以及上升機率比較一下，你就知道為何香港有的錢，但這些錢永遠流入房地產：因為他是非常強大的被投資物。一個新創企業如果第一年就能賺 5%，這已經非常了不起，但在商言商地跟房地產比較？很抱歉完全沒得比，但是只要跟科技相涉的人都明白，科技研發這種東西，憑一間小新創公司的業務，一年回本還要賺錢，根本就是天方夜譚。

你就會發覺，你用事業本身能賺錢這理由，是多麼的虛弱無力。不是你真的不能賺錢，而是那邊有一些低風險高回報的東西，像黑洞一樣把所有資金吸進去。你不是沒有萬有引力，只是那個黑洞比你強大得多，而你又離他太近了。

像科技這種短則幾年，長則幾十年才能開花結果的東西，別人是怎樣回本的？其中一個方法就是金融市場，也就是說，你開發核融合，別說賺錢，連可以運作的廠弄出來看起來也要幾十年。要你的投資者等到你服務賺錢才回本，他大概需要長生不老藥。但如果他能夠把你開發出來的半成品，再轉手出去，給下一代延續這個開發，那麼他是可以回本的：不是賣完成品，不是一個已經賺錢的業務，而是一個令別人不需要從零開始的半成品。

是的，像接力賽一樣轉移幾代。投資者也是一個接一個的接棒，一個小的投資者，很難把事情投資完成，但他可以投資到半成，再增值賣給比他有力的人。同理，那位仁兄也會賣給比他更有能力承接的人。去到最後能夠接手的，是這世界上最強大的資本… 這樣，才有可能做一些長遠的科研。

如果你要說服別人你的東西能回本，比起你的業務直接賺錢，日後可以轉賣出去只怕是更好的保證。當然，能賺錢的業務，更容易的轉賣出去。

鄭立 業問之老細問咩事

鄭立，Cheng Lap，香港人。從不被寄望的職校生到取得香港中文大學比較史學碩士，曾任教職，後轉行創辦公司並開發電腦遊戲「民國無雙」。長於議題思辨、邏輯推演，評析經濟與政治局勢。現於香港「明報」，台灣 udn 「鳴人堂」專欄，以及 PTT 論壇發表文章。著有「有沒有 XXX 的八卦」。作者臉書：Cheng Lap。

https://www.facebook.com/leglory1988

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