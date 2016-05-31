爭取加人工？先要學 Say No

凡是打工仔，都望人工職位能三級跳，但每逢轉工跳槽，或是年終總結，當談到期望待遇或商討加薪時，總怕自己叫價太高、企得太硬，會被視為「貪心市儈」或「不自量力」，往往就順應了公司開出的 offer，錯失合理的待遇。想為自己爭取更多又不失風度？FBI 前談判專家 Chris Voss 教路：首要識 Say No。

Voss 曾為 FBI 的首席國際綁架談判員，最擅長跟人討價還價，他還在 FBI 工作時，就與暴徒罪犯及恐怖分子周旋，爭取人命財產的安全，如今著書立說，就將技巧傳揚開去，讓人在各種「談判桌」上，為自己甚至談判雙方贏得最大利益。「在一段關係中，雙方都要有得著。而談判可以改善你的關係。愈是親近的人，當他贏了，你也會贏。」所以爭取更好的待遇，不是要你與公司「擘面」，而是為雙方尋求更好的相處方式。

Rule #1：別做「Yes」的人質

在調整薪酬時，Voss 認為切忌唯唯諾諾。假如急著 Say yes 而不敢 Say no，心想「不可能答應吧，乾脆別提了」，而未有開出想要的條件，只會錯失可以影響及說服對方的機會，結果失望而回。他建議，不妨先主動跟對方說不。

譬如和人事部經理商議 offer 時，可直問對方：「你我也不想那麼輕易就拉倒吧？那麼我們就來談談要成功，甚麼待遇是必需吧。」

Rule #2：知己知彼，反客為主

不少人商討待遇時，心裡自設一張清單，列明哪些條件「需要企硬」，又有哪些「可以放棄」，以為這是心中有數，屆時進可攻退可守。Voss 卻直指，知己時也要知彼，在了解對手的想法之前，就已經自行設限，實在是大錯特錯。

他提醒各位打工族，在協商加薪時，別忘記薪酬只是其中一環，其他還有福利、假期、花紅等，在決定哪些要爭取哪些可放棄之先，應要搞清對方提出的條件，甚麼是有商有量，甚麼是不容退讓，而你更可出擊，向對方提出開放式問題：「福利待遇你們有甚麼選項？看來還有些調整空間。」

Rule #3：追求真正雙贏

Voss 表示，要談判成功，最重要是將對方的願景與自己的目標扣在一起，正如談判員會對脅持人質的犯人說：「我來是確保所有人都平安無事。」就是希望令對方明白，自己求的是彼此的利益，而非一己的好處，好讓對方放下戒心，與自己尋求共識。

討論加薪亦一樣，不應只提理想的價錢福利，更需表現對公司成功的追求，讓對方覺得你亦致力於公司的繁榮，而每月付你的這筆錢，並非純粹增加人力開銷，卻是為公司創造更大的利益。Voss 建議，你可主動問：「公司未來重要的計劃，我怎樣才可以參與？」藉此暗示你能如何為公司增值。