鄭立：軸心與同盟——盟軍會戰勝歸來

桌遊的祖先，有兩個大類，第一個類型就是圍棋、象棋這類抽象的遊戲，去到現代就比較接近最近流行的德國式桌遊。既然說有兩個大類，自然有另一個祖先，而這個祖先，就是兵棋。兵棋走的是圍棋的另一個方向，他追求的是從規則上模擬戰爭，使玩者們能夠不透過真正的戰爭，而學會和訓練戰略。

兵棋在 18 世紀末開始出現，普魯士的 Hellwig 在軍事學校教導軍校學生時，感到他們在學院的環境，單憑看書和講課，根本難以學習戰略。所以他興起了一個想法，就是把現實的戰爭做成一種象棋，在 1780 年發明了一種叫 Kriegsspiel 的遊戲，能夠反映當年的軍事科學。他在這個遊戲中，引入了現實兵種，距離和地形三個概念。

拿破崙戰爭時期，普魯士參謀本部，發現到這種兵棋訓練，對於訓練軍官的戰略觀念非常重要，便以此作為藍本，開發出規則更詳細的兵棋出來。普魯士參謀本部發明了另一個對桌遊重要的機制，就是「擲骰」，去決定接戰的戰果，表達兵凶戰危的不確定性。當然，他們有時也會用一個打過仗沒死掉的老兵，給他看看到底是多少兵甚麼兵在哪裡打，去判斷當時戰果。

最後普魯士憑著推廣兵棋，軍事的戰略水準普遍比法軍高，而贏得了普法戰爭。這種遊戲一直是軍人的專利，直至 19 世紀，開始有人將其民間化，商業化，成為了桌遊的一個大類。

相比起西方，這類遊戲在「我討厭政治，好男不當兵」的中華圈，自然是很邊緣化的。但隨著社會日漸動盪，存亡之秋時，很多人就會想要理解戰略，因為你很想知道，甚麼國家在甚麼條件下會攻擊自己？甚麼國家在甚麼條件下有可能援助我們？

那麼，軸心與同盟（Axis & Allies）這副遊戲雖然賣得很貴，卻是你最好的選擇。顧名思義，他是個以第二次世界大戰這場全球戰爭為藍本的兵棋。你可以選擇扮演軸心國或同盟國，在一整個地球的地圖上，調度各項兵種，取得第二次世界大戰的勝利。兵棋那麼多，軸心與同盟卻有著特別宏大的格局，因為玩的是一場全球戰爭－－地球是圓的，地圖的最左端是會通向最右端的。而大部分的兵棋，都只集中於一個區域戰場。

這遊戲的調度不再是戰場級，而是抽象成國家級的。例如「烏克蘭」、「福爾摩沙」（假如你不知道這是甚麼地方：台灣）、「滿洲」和「印度」在這遊戲裡也只是一格。你以非常宏觀的角度，調度兵力，他的兵種分野都是機能性的大類，例如「步兵」，「裝甲兵」和「運輸船」，但是他們的功能與角色，皆非常分明。

例如步兵，並不是真的說全部人都用腳走，而是代表一些戰鬥力不強、數量龐大的部隊。而背後的補給線，可能實際上是騎兵或者民兵，加上一些支援他們補給的貨車和火車。這使他們難以進攻，但是卻是戰爭重要的主角，因為其龐大的數量可以增加敵人風險，和減少自己進攻的風險。

運輸船代表了過海補給的能力，如果沒有海權保護的話，便毫無反抗能力。而它能夠運送的陸軍數量不僅非常有限，而成本也遠比陸軍高很多。運輸船除了建造昂貴外，真正成本在於保護其海空軍。你完全可以感受到，在一場登陸戰中，光是護送一萬人的步兵上岸，這背後的成本是多麼的龐大，風險是多麼的高。而不像很多人以為的，登陸就只是像乘渡輪過海旅行般輕易。一旦失去了海權，上岸的陸軍很快就會因為沒有補給而被全殲，因為對方有補給，你沒有。

確保不了海權的無謀登陸戰，是一個有去無回的陷阱。

空軍擁有的多區支援能力，在遊戲中完全表達出來，比起只能打自己戰區的陸軍，你只要把空軍放在越南，他們在附近的廣西，廣東，泰國的戰鬥皆能參與。而這也顯示了航空母艦的可怕之處，就是它不僅能打海戰，同時也帶著一大隊空軍，去參與附近島嶼和沿岸的戰爭。

而且在這遊戲裡，你也可以發覺，並不是你兵多，你就可以胡亂攻擊。你擁有 6 萬步兵，而隔鄰只有 1 萬步兵，是否代表你就該去攻擊呢－－假設對方後面站在更多的火力，你的軍隊解決那批敵軍時，只是走進了對方的攻擊範圍。對方損失 1 萬沒錯，你的 6 萬也很快就會被全殲。那當敵人在西線壓迫你時，你是否就應該在那邊盡可能送部隊防禦呢？不，有時你會發覺，與其花很大成本在西線堆兵防禦，不如在空虛的東線咬一口，令對方顧此失彼。敵人的確有百萬大軍，卻沒有辦法同時在東西兩面出現，也沒有辦法從西部瞬間調往東部。例如你有一支部隊，在滿洲防住俄羅斯，在雲南守住印度，他們是無法參與一場在福建的戰爭。

一個地區上面沒有軍隊，是否就代表可以輕取，貪圖上面的經濟力？也不是，就算是一塊沒有任何軍隊防守的空地，但卻在敵國海軍的攻擊範圍。那你進去的部隊，不僅不是在避免該地方被反擊，反而也會變成敵人隨時可以摧毀的人質和餌食，貪圖一點的經濟利益，犯上了分散兵力的錯誤，你只會損失更多。防守一個地方，並不一定在那邊築起長城，囤積大量軍隊，如果後面有一支能夠使侵略者得不償失的反擊力量，也是很好的防守方法。

這遊戲讓你試試站在大國與全球的角度去看戰爭，很多人看小說，只覺戰爭有如彈指之間，強虜灰飛煙滅，但你玩一下兵棋，就會知道把部隊送過一個海峽，這件事遠沒有想像中的那麼容易。

另外雖然標題這樣寫，但這遊戲你玩軸心也是贏的，我這樣寫只是為了押韻，沒有任何歧視之意。