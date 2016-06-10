2月6日
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全球最醜顏色　原來救你一命

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尚有 3 個月，就要舉行立法會選舉，想幫賣港政客來個「反宣傳」？不妨將其單張、橫額及海報的底色，全部轉成 Pantone 448 C後，重印出來見人就派，相信可收「倒米」之效。此話何解？因為澳洲一項研究發現，這種「青苔啡」是全球最醜之色，令人睇見就眼冤，極盡趕客之能事。

你不信嗎？看看下圖就知。但先旨聲明：圖像可能會引起嚴重噁心、恐慌或向後退的本能反應，請自行承擔風險。

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委託 GfK Bluemoon 進行研究的，並非高級時裝品牌，而是澳洲政府，目的是找出全球最趕客的顏色，並套用於香煙的包裝上，希望藉此減低煙民的購買慾，長遠救他們一命。而在進行 3 個月的調查及訪問 1,000 名煙民後，終於找出 Pantone 448 C 這種最討人厭的顏色。受訪人士形容，這種「青苔啡」令他們聯想起「骯髒」、「焦油」甚至「死亡」，沒有人給予任何正面印象。

澳洲政府希望用顏色趕客，從香煙包裝入手，減低煙民的購買欲。圖片來源：ABC News
澳洲政府希望用顏色趕客，從香煙包裝入手，減低煙民的購買欲。圖片來源：ABC News

首席市場研究員 Victoria Parr 表示：「我們不是要設計出充滿魅力、令人渴求的包裝，以贏取消費者。相反，我們的責任是希望幫客人減少需求，最終將產品的使用量達至最少。」事實上，改變香煙包裝的設計，確實有助趕客。去年一項調查就發現，澳洲香煙採用簡單包裝後，戒煙的人明顯增多，亦減少吸煙對年青人的吸引力。

Pantone 卻對 GfK 的研究並不認同，表示在公司仝人的眼中，所有顏色都是平等，並無美醜之分。倒是未知一眾潮流達人，還會否將這種「青苔啡」穿上身、挑戰世人的視覺極限？

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