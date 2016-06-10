為甚麼 2016 不是 1936？

歷史獨一無二，無從複製，有雷同當然有分別，而且分別甚為關鍵。首先，今日歐洲大部分右翼政黨均與極右組織保持距離。新納粹組織如希臘「金晨」（Golden Dawn）自組衛隊，專門襲擊中東難民；匈牙利民族主義政黨（Jobbik）則針對吉卜賽人。法國乃至荷蘭右翼民粹領袖均劃清界線，以示「清白」，可見極右仍為主流所懼。而除以上兩個極右組織外，其餘政黨均無「準軍事派系」，但在 1930 年代威瑪德國，就連中間派也有武裝組織支持，更不用提納粹及共產黨，柏林街頭常見武鬥，今日歐洲派系衝突則未成氣候。

第二，1930 年代極右崛起，有其經濟誘因。正如漢娜鄂蘭（Hannah Arendt）於「極權主義的起源」一書指出，希特拉與史達林的政權建基於階級社會的崩潰，再借國族主義之名，吸納憤怒、孤立的個體為己所用。階級崩潰來自經濟崩潰。1930 年代初期經濟蕭條，德國失業率突破 40%，納粹政權上台，借「財政魔術師」沙赫特（Hjalmar Schacht）之力，大印銀紙，投入軍備與公共建設如高速公路，帶領德國走出通縮，重振經濟之後，希特拉再踢走沙赫特，全力擴軍，實現侵略野心。

今日歐洲經濟雖然衰退，情況亦無法與 1930 年代相比。法國失業率連年高企（10%），也不過威瑪當時的四分一；而在其他高失業率國家如西班牙和希臘，就見左翼政黨崛起－－「我們可以黨」（Podemos）和「左翼聯盟」（Syriza）－－並非只有右翼收割民憤；再者，即使今日法國、西班牙等國大奉行緊縮政策，社會保障仍然運作，大眾不致陷入 1930 年代的赤貧；最後則是休戰期間的「集團經濟」（bloc economy），英、美、法採取極度保護主義，例如英聯邦體制對境外商品課稅高達 200%，集團之間貿易幾近停止，德、日、意三國損失慘重，於是訴諸戰爭手段開拓市場。今日批評全球化的聲音不絕，但畢竟前車可鑑，不見得國際貿易會就此中止。極右能否上台，重振經濟，一舉攏絡人心，繼而順勢轉型為軍國政府，暫時未見類似情況出現，恐怕亦不見容於當代民主國家。

或者最關鍵的問題是：究竟今日歐洲的極右是不是法西斯？對哲學家齊澤克而言，現今極右口號可能被過度放大。有德國民調顯示，一成人願意接納「新元首」，齊澤克對此不以為然，認為歸根究底是右翼打民生牌，而左翼毫無表現所致：「每一次法西斯的興起，都見證一場失敗的革命。（班雅明）」他表示德國社會仍然寬容，毋須過分恐慌，問題在於歐洲左翼民生議題長期從缺，導致政治光譜失衡。換言之，現今政治角力之中，意識形態並非主角，造王者既是民生，政客就有機會從經濟入手，導正民粹，正如西班牙「我們可以黨」就以反緊縮立場登上政治舞台。