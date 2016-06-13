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像美國隊長一樣封印 CO2

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研究員注入溶解在水中的 CO2 到火山岩，兩年時間 95% 的 CO2 礦石化。 圖片來源：Science
研究員注入溶解在水中的 CO2 到火山岩，兩年時間 95% 的 CO2 礦石化。 圖片來源：Science

海水溫度上升，令依附珊瑚的海藻釋放大量氧氣，反令珊瑚與海藻斷絕共生關係，而出現白化。珊瑚礁褪色，卻為全球暖化的紅燈。去年 12 月舉行的巴黎峰會，成員國達成共識，努力減排。除此之外，科學家正努力研究碳收集及儲存技術（又稱碳封存），減少大氣中的 CO2 含量，一如冰封美國隊長一樣，封印 CO2！

本月在「科學」期刊，有最新關於碳封存的研究。該研究著手將 CO2 打入冰島地底的火山岩，加速 CO2 與玄武岩（Basalts ）的化學作用， 形成固體的碳酸鹽（Carbonate）礦物，只需時兩年，比平常預期的百年以上，大大縮短。同時，固體的碳酸鹽礦物亦避免了氣體洩漏的風險，降低儲存成本。

玄武岩為火山岩（又稱噴發岩）的一種，利用玄武岩可礦石化 CO2。　圖片來源：Wikipedia common
玄武岩為火山岩（又稱噴發岩）的一種，利用玄武岩可礦物化 CO2。　圖片來源：Wikipedia common

該研究在冰島的 Hellisheidi 發電廠進行，其為全球最大的地熱能發電設施。研究員先把收集到的 CO2 溶解在水中，然後把共 230 噸的 CO2 注入 400 至 500 米深的地底，結果發現，超過 95 % 的 CO2 在兩年內結合成固體。

計劃目前提升「埋葬量」至每年共 10,000 噸 CO2及硫化氫 ，而所需的玄武岩亦常見於各處海床及陸上部份地底。他們預期將可應用此技術在位於豐富玄武岩藏量之上的發電廠﹐例如印度南部的德干玄武岩（Deccan Traps），印度本亦多使用高污染的碳來發電。此外，哥倫比亞大學研究團隊正研究另一種的可用岩石橄欖石（Olivine），或比玄武岩更有效率固態化 CO2。

然而，新技術需使用大量用水，每儲存一噸 CO2 便需用上 25 噸水。 惟研究員指海水仍可使用，故對於海岸城市不成問題。另一潛在問題是，地底的微生物或會分解碳酸鹽成甲烷，甲烷同為強力溫室氣體，但目前未見於冰島的研究。

來自英國修咸頓大學的研究員 Juerg Matter 形容，這是「永久儲存」。技術上萬事俱備，而研究員稱只欠政府支持，否則難以使技術得到廣泛應用。從事碳封存研究的英國愛丁堡大學教授 Stuart Haszeldine ，雖未有參與冰島計劃，亦指該技術為相當安全的儲存，然而，這仍需配合其他可行的方案，因為每年成千萬噸的 CO2 排放量，並沒有一個方案可單獨解決。

與此同時，美國有科學團隊發明了可分解 CO2 為碳，再於製造太陽能電池的納米碳管。福特汽車則正開發利用 CO2 來製造生產汽車所需要的泡沫和塑膠零件。科技帶來工業革命，亦帶來全球暖化的危機，人類正努力用科技來解決科技帶來的危機。一物真的能治一物？抑或人類無止境的發展，才為地球和人類的真正災難？

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