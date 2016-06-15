1月11日
全球氣候難民潮
「星聲夢裡人」得 7 座金球獎的意義
無人聽到　卻能評核你的面試
特洛伊的古戰場催生華山藝文特區
中國資助埃及建新首都　恐淪鬼城
貓為甚麼不能牧養？
任何事情
江皓昕：Sherlock 第四季——人之所以跌倒，是為了站起來，神亦然
鄭立：軸心與同盟的陸戰戰略觀念
雷米諾雅：天子與庶民的婚禮大觀

出發一帶一路國家留學前請注意！

A+A-
自 1979 年起，伊朗女性在公開場合必須戴上頭巾，否則即是犯罪。
自 1979 年起，伊朗女性在公開場合必須戴上頭巾，否則即是犯罪。

政府希望強行通過「一帶一路」獎學金計劃撥款，又指計劃除了吸引「一帶一路」國家學生來港讀大學外，還會接受港生申請到沿線國家升學，惠及本地學生。先不談獎學金是否港府向大陸的「政治獻媚」，沿線國家惹人憂慮的情況，足以使學生卻步。

港府所講的「一帶一路」沿線國家約有 60 多個，遍佈多個地區。除了少數國家如中國、新加坡、波蘭，其餘均是冷門的留學地方。其中，港人對南亞、中亞及西亞等地甚少了解，決定申請獎學金前，不妨看看幾個「沿線國家」的近況……

南亞

孟加拉：過去一年，超過 40 位非伊蘭教教徒知識分子和自由派（Liberals）遭暗殺，其後，伊斯蘭國（ISIS）及阿爾蓋達（al-Qaida）多次承認責任。為遏止此等暴力殺人事件，政府在日前展開大規模反恐行動，捉拿恐怖分子。行動中，近 8,500 人被拘捕。有見社會動蕩，法規如同虛設，市民多次發起示威、人權組織抗議，要求政府保障人權。

巴基斯坦：近三個月來，巴國發生第三宗「名譽殺人」事件。一位母親認為女兒不聽勸告，嫁給異族男子令到家族蒙羞，一怒之下把女兒活生生燒死。據報，單是去年就有約 1,100 名女性被親人以「名譽殺人」為由殺死，女性基本人權仍未受尊重。

另外，巴基斯坦與阿富汗（同為「一帶一路」國家）日前在邊境發生衝突，多名軍人死亡。局勢依然緊張。

斯里蘭卡：五月中，斯里蘭卡降下豪雨，引發泥石流，水淹首都可倫坡（Colombo），導致 20 萬人急需撤離，至少百人因洪荒而死。

中亞及西亞

亞美尼亞與阿塞拜疆在「納卡地區」長期衝突。 圖片來源：路透社
亞美尼亞與阿塞拜疆在「納卡地區」長期衝突。 圖片來源：路透社

美尼亞 及 阿塞拜疆：長期交惡的兩國雖然在上月同意停火，但亞美尼亞依然屢犯協議，用機關槍掃射阿塞拜疆軍隊陣地。兩國的差劣關係可追溯至一次大戰，一戰後，雙方因爭奪「納卡地區」的主權而發生軍事衝突。雖然衝突在蘇聯時期暫時調解，但由於兩國民族主義持續高漲，視對方為敵，因此蘇聯崩解後，烽煙再起，交惡直到現在

伊朗：伊朗的人權問題仍受外界關注。上月，有 8 名女性因在 Instagram 貼出自己沒戴上頭巾的自拍照被捕，其中一名是伊朗名模 Elham Arab，被捕後，她更被逼在國家電視台上道歉。自 1979 年起，伊朗女性在公開場合必須戴上頭巾，否則即是犯罪。

當然，並非所有「一帶一路」國家都是危機處處，可是，當高官呼籲本港學生到那些標籤了外遊警示的國家留學，會否叫自己在英美讀書的子女去遊歷一下沿線國家，體驗當地的「社會文化」？英美大國沒邊境衝突，沒因在 Instagram 貼圖被捕的可憐女孩，所以才是留學聖地。至於「一帶一路」國家呢？除非你有興趣加入伊斯蘭國抗擊西方，否則，你懂的。

相關新聞

問你自己：可以為國家做甚麼。　圖片來源：路透社

2017 展望大事

昂山素姬處理羅興亞人事件，被受爭議。　圖片來源：路透社

緬甸難民問題，昂山素姬為何袖手旁觀？

斯里蘭卡的交通落後，十分擠迫，很容易丟下東西。

原人：旅行待救錄 外地搶劫遇黑警

波斯古老房子

原人：他們的「瘋子」總統

圖片來源：路透社

政治人物迷信之禍

冰島現時的外交部長－－Lilja Alfredsdottir 。圖片來源：路透社。

冰島女性地位高尚，靠的是……

伊朗精神領袖 VS 鬼妹精神領袖

從 Justin Bieber 看伊朗政局

shutterstock_400127884

中國學生的「爆留學」潮


本月熱門

圖片來源：路透社

陶傑：中環小朋友的錯

582695675b116

潘度琳：逃恥中的不婚女性

cx9tilgusaaek1b

紅眼：你的愛情有點難懂，並不代表世界不能包容

iron_batman

硬漢有時軟軟的？蝙蝠俠對鐵甲奇俠


昨日要聞
  1. 4 個關鍵詞，造就日本為人文關懷社會
  2. 電影已死？ 馬田史高西斯、列尼史葛這樣說……
  3. 1914 年的一滴清酒，釀出百年後的台北華山藝文特區
  4. 日元硬幣的造化
  5. 保加利亞奇聞：國營電台不可播國歌
  6. Tesla 真競敵：把車「列印」才實際
  7. 2017，改壞習慣實得！
  8. 方俊傑：「長城」就是上海上港
  9. 原人：慢活日本東北雪國美
  10. Eric Chan：馬會投資失利？
星級話題
親子|美國大選|特朗普|民主|食物|貧富懸殊|丹麥|毛澤東|語言|傳媒|環保|台灣|愛情|商業|總統|英超|研究|科學|創業|梁振英|桌遊|品牌|非洲|Facebook|卡梅倫|英國|插畫|Netflix|社交|公投|教育|失業|Pokemon Go|澳洲|投資|香港|歐洲|設計|科技|美國|學生|時裝|遊戲|房屋|選舉|消費|小說|杜林普|第二次世界大戰|伊斯蘭|巴西|大數據|逃稅|衣著|年輕人|心理學|西班牙||社交媒體|生態|太空|俄羅斯|恐怖主義|旅遊|學習|城市|移民|法國|人工智能|挪威|潮流|家長|美劇|時尚||全球暖化|倫敦|兩性|建築|藝術|中東|基因|希特拉|伊斯蘭國|奧運|眼疾|動物|經濟|App|歷史||奧巴馬|室內設計|反恐|企業管理|運動|醫療|智能手機|google|企業|日劇|德國|音樂|歐盟|影評|中國|歧視|里約奧運|企業家|污染|戰爭|印度|難民|文學|北韓|board game|脫歐|出版|生活|AI|戲劇|電影|大選|工作|機械人|女性|納粹|恐怖分子|希拉莉|足球|健康|Brexit|閱讀|網絡|攝影|子女|日本|哲學|恐襲|氣候變化|意大利|內戰|共和黨|城市規劃|記憶|大腦|敍利亞|廣告|飲食|英語