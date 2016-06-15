出發一帶一路國家留學前請注意！

政府希望強行通過「一帶一路」獎學金計劃撥款，又指計劃除了吸引「一帶一路」國家學生來港讀大學外，還會接受港生申請到沿線國家升學，惠及本地學生。先不談獎學金是否港府向大陸的「政治獻媚」，沿線國家惹人憂慮的情況，足以使學生卻步。

港府所講的「一帶一路」沿線國家約有 60 多個，遍佈多個地區。除了少數國家如中國、新加坡、波蘭，其餘均是冷門的留學地方。其中，港人對南亞、中亞及西亞等地甚少了解，決定申請獎學金前，不妨看看幾個「沿線國家」的近況……

南亞

孟加拉：過去一年，超過 40 位非伊蘭教教徒知識分子和自由派（Liberals）遭暗殺，其後，伊斯蘭國（ISIS）及阿爾蓋達（al-Qaida）多次承認責任。為遏止此等暴力殺人事件，政府在日前展開大規模反恐行動，捉拿恐怖分子。行動中，近 8,500 人被拘捕。有見社會動蕩，法規如同虛設，市民多次發起示威、人權組織抗議，要求政府保障人權。

巴基斯坦：近三個月來，巴國發生第三宗「名譽殺人」事件。一位母親認為女兒不聽勸告，嫁給異族男子令到家族蒙羞，一怒之下把女兒活生生燒死。據報，單是去年就有約 1,100 名女性被親人以「名譽殺人」為由殺死，女性基本人權仍未受尊重。

另外，巴基斯坦與阿富汗（同為「一帶一路」國家）日前在邊境發生衝突，多名軍人死亡。局勢依然緊張。

斯里蘭卡：五月中，斯里蘭卡降下豪雨，引發泥石流，水淹首都可倫坡（Colombo），導致 20 萬人急需撤離，至少百人因洪荒而死。

中亞及西亞

亞美尼亞 及 阿塞拜疆：長期交惡的兩國雖然在上月同意停火，但亞美尼亞依然屢犯協議，用機關槍掃射阿塞拜疆軍隊陣地。兩國的差劣關係可追溯至一次大戰，一戰後，雙方因爭奪「納卡地區」的主權而發生軍事衝突。雖然衝突在蘇聯時期暫時調解，但由於兩國民族主義持續高漲，視對方為敵，因此蘇聯崩解後，烽煙再起，交惡直到現在。

伊朗：伊朗的人權問題仍受外界關注。上月，有 8 名女性因在 Instagram 貼出自己沒戴上頭巾的自拍照被捕，其中一名是伊朗名模 Elham Arab，被捕後，她更被逼在國家電視台上道歉。自 1979 年起，伊朗女性在公開場合必須戴上頭巾，否則即是犯罪。

當然，並非所有「一帶一路」國家都是危機處處，可是，當高官呼籲本港學生到那些標籤了外遊警示的國家留學，會否叫自己在英美讀書的子女去遊歷一下沿線國家，體驗當地的「社會文化」？英美大國沒邊境衝突，沒因在 Instagram 貼圖被捕的可憐女孩，所以才是留學聖地。至於「一帶一路」國家呢？除非你有興趣加入伊斯蘭國抗擊西方，否則，你懂的。