5月15日
世界太複雜，模擬不了？Improbable 話 possible
致素食者：你不能避免的 7 種動物成份
怎樣減糖才是治本之道？
為何哺乳類大小便需時都差不多
窮得沒飯吃：美國學童「飯債」累累
做人要識嗌「唔好」
一封退回的信
鄭立：經濟獨立是獨立的首決條件
江皓昕：The Leftovers ——如果電視劇本也能贏諾貝爾文學獎
原人：跟長輩旅行其實唔難 帶媽媽十載走遍 15 國

虛擬世界有可能，但……

A+A-
虛擬人生（前）；真實人生（後）。　圖片來源：路透社

「我們活在『真實界』的機會只有數十億分之一。」這不是科幻小說的開場白，而是 Elon Musk－－SpaceX、Tesla、Paypal 創辦人的世界觀。紅色藥丸（虛擬世界）不久前還是科幻故事的橋段，近年人工智能與 VR 技術突飛猛進，愈來愈多人認同「虛擬世界論」：藍色藥丸（真實）或許存在，但不屬於我們的時空；我們只是電腦虛擬物、人類複製品。究竟這種想法有幾可行？

虛擬世界並非完全空想，哲學與科學界早有相關理論。牛津大學哲學教授 Nick Bostrom 提出「虛擬論」，認為 1) 人類很可能在進化為「後人類」（posthuman）之前就已滅絕；2) 在後人類文明中，仿照人類歷史而設的虛擬物不見得特別發達；3) 我們很可能正活在虛擬世界中。

虛擬論建基於兩項科學假設。第一，電腦能夠複製人類意識。既然神經元能夠產生意識，電腦以矽取代突觸與神經傳導物質，不見得就不能再現意識；第二，電腦運算能力超強。Nick Bostrom 推測，未來人類或能將星體改建成巨型電腦（2003 年的預測；現時較合理的估計應是量子電腦）。屆時由於一部電腦就能處理上百萬個虛擬意識，「量產虛擬人類」肯定比真實人類「繁殖」得更多更快，因此，比起活在真實世界，我們活於虛擬世界的機會更大。

虛擬論的科學假設又建基於另一假設：對未來的預測。VR 技術開始進駐家中，Elon Musk 揚言「真假難分的遊戲」不久就會面世，加上人工智能「深度學習模式」（Deep Learning）進步神速，按現時科技發展，虛擬界的開發似乎無可避免。不過，這種對未來科技的趨勢預測，其實並無實質根據。

一來，科技不見得會無止盡地進步，所謂「摩爾定律」（每兩年科技效率翻倍）違反量子力學，生產效率邊際遞減才是實情。另外，未來人未必對虛擬意識感到興趣或必要，或純粹無意培植，或技術難臻成熟；又可能人類學曉如何複製意識之前就已滅亡。科技巨頭對未來科學當然寄予厚望，但也很可能只是一廂情願。

一種說法指，假如我們身處虛擬世界，物理認知或不再適用，因為當我們移開視線，物件就會化為「待命未 load」的灰格－－的確，電腦為甚麼要加載用不著的物件？虛擬世界正是笛卡兒的噩夢，只是操縱現實的魔鬼並非魔鬼，而是人類。當然，虛擬人生未必就不快樂，「模擬市民」（The Sims）也有開心滿點的時刻，不過除了上述引人偏執的「魔鬼細節」外，虛擬論代表了人類的局限：我們極欲理解宇宙，原來宇宙是又一虛擬世界，時間是一個圓，「真實」永遠在掌握之外－－結論已經足以令哲學家與科學家偏執成狂。

相關新聞

Improbable 創辦人。　圖片來源：Improbable

世界太複雜，模擬不了？Improbable 話 possible

shutterstock_635090558

沒有工作的世界，人生還有甚麼意義？

Elon Musk 圖片來源：路透社

讀心術，一定不會成功？

虛擬世界無限大，唯有黑客自出自入。　圖片來源：「攻殼機動隊」劇照

天下無不破的電腦

民營火箭：SpaceX、Blue Origin 及波音與 NASA 合組的 United Launch Alliance 的火箭集合。　圖片來源：Blue Origin

民間太空競賽迎來黃金時代？

圖片來源：Share Studio

VR 對談：練就跨國界同理心

shutterstock_27711370

芬蘭幼兒教育：以故事、針織來教寫程式

Hidden-Figures-13

100 年前，Computer 不是計算機，是計算員

本月熱門

Anschluss sudetendeutscher Gebiete

把 卐 字傳入德國的男人

shutterstock_214066240

懶，但又瘦又好體能的動物

圖片來源：路透社

陶傑：杜林普的傲慢

圖片來源：路透社

說的是日本製，靠的卻是外勞


昨日要聞
  1. 甜酸苦鹹以外的第五味
  2. 陶傑：如果和風教育引入香港
  3. 全球失收逾半，茶葉失收怎麼辦？
  4. 機械人可以取代多少職業？
  5. 如何能快速掌握一門外語？
  6. 日本偏鄉威士忌，身價超越法國五大酒莊紅酒
  7. 廢墟
  8. 唐明：老兵不死，但他們的遺產在凋零
  9. 紅眼：「命中注定你愛我」——求婚再作戰
  10. 利雲：熱刺嘅一次意外？
星級話題
人工智能|足球|生活|難民|單身|食物|心理學|恐襲|敍利亞|Brexit|大數據|房屋|經濟|桌遊|美劇|糧食|飲食|企業家|社交|潮流|文學|子女|年輕人|希特拉|日劇|動物|遊戲|音樂|機械人|消費|宗教|美國總統|共和黨||時尚|兩性|廣告|醫療|意大利|投資||全球化|大選|特首|Facebook|自由|生態|電影|語言|全球暖化|出版|哲學|研究|教育|氣候變化|Netflix|挪威|瑞典|攝影|奧巴馬|傳媒|基因|反恐|曾俊華|澳洲|企業|大腦|App|公投|金融|閱讀|人際關係|建築|環保|第二次世界大戰|品牌|時裝|親子|非洲|杜林普|溝通|學生|特首選舉|恐怖分子|社交媒體|西班牙|香港|創業|女性|記憶|樓市|商業|城市|總統|科技|脫歐|毛澤東|歷史|奧運|疾病|ISIS|北韓|丹麥|倫敦|戰爭|網絡|工作|恐怖主義|里約奧運|台灣|逃稅|NASA|AI|Startup|情緒|藝術|小說|智能手機|性愛|眼疾|學習|美國大選|健康飲食|插畫|希拉莉|設計|考古|失業|歐盟|伊斯蘭|愛情|特朗普|英超|太空|納粹|貧富懸殊|企業管理|民主|board game|旅遊|生物學|林鄭月娥|污染|梁振英|移民|家長|英語|衣著|google|運動