虛擬世界有可能，但……

「我們活在『真實界』的機會只有數十億分之一。」這不是科幻小說的開場白，而是 Elon Musk－－SpaceX、Tesla、Paypal 創辦人的世界觀。紅色藥丸（虛擬世界）不久前還是科幻故事的橋段，近年人工智能與 VR 技術突飛猛進，愈來愈多人認同「虛擬世界論」：藍色藥丸（真實）或許存在，但不屬於我們的時空；我們只是電腦虛擬物、人類複製品。究竟這種想法有幾可行？
虛擬世界並非完全空想，哲學與科學界早有相關理論。牛津大學哲學教授 Nick Bostrom 提出「虛擬論」，認為 1) 人類很可能在進化為「後人類」（posthuman）之前就已滅絕；2) 在後人類文明中，仿照人類歷史而設的虛擬物不見得特別發達；3) 我們很可能正活在虛擬世界中。
虛擬論建基於兩項科學假設。第一，電腦能夠複製人類意識。既然神經元能夠產生意識，電腦以矽取代突觸與神經傳導物質，不見得就不能再現意識；第二，電腦運算能力超強。Nick Bostrom 推測，未來人類或能將星體改建成巨型電腦（2003 年的預測；現時較合理的估計應是量子電腦）。屆時由於一部電腦就能處理上百萬個虛擬意識，「量產虛擬人類」肯定比真實人類「繁殖」得更多更快，因此，比起活在真實世界，我們活於虛擬世界的機會更大。
虛擬論的科學假設又建基於另一假設：對未來的預測。VR 技術開始進駐家中，Elon Musk 揚言「真假難分的遊戲」不久就會面世，加上人工智能「深度學習模式」（Deep Learning）進步神速，按現時科技發展，虛擬界的開發似乎無可避免。不過，這種對未來科技的趨勢預測，其實並無實質根據。
一來，科技不見得會無止盡地進步，所謂「摩爾定律」（每兩年科技效率翻倍）違反量子力學，生產效率邊際遞減才是實情。另外，未來人未必對虛擬意識感到興趣或必要，或純粹無意培植，或技術難臻成熟；又可能人類學曉如何複製意識之前就已滅亡。科技巨頭對未來科學當然寄予厚望，但也很可能只是一廂情願。
一種說法指，假如我們身處虛擬世界，物理認知或不再適用，因為當我們移開視線，物件就會化為「待命未 load」的灰格－－的確，電腦為甚麼要加載用不著的物件？虛擬世界正是笛卡兒的噩夢，只是操縱現實的魔鬼並非魔鬼，而是人類。當然，虛擬人生未必就不快樂，「模擬市民」（The Sims）也有開心滿點的時刻，不過除了上述引人偏執的「魔鬼細節」外，虛擬論代表了人類的局限：我們極欲理解宇宙，原來宇宙是又一虛擬世界，時間是一個圓，「真實」永遠在掌握之外－－結論已經足以令哲學家與科學家偏執成狂。