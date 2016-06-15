虛擬世界有可能，但……

「我們活在『真實界』的機會只有數十億分之一。」這不是科幻小說的開場白，而是 Elon Musk－－SpaceX、Tesla、Paypal 創辦人的世界觀。紅色藥丸（虛擬世界）不久前還是科幻故事的橋段，近年人工智能與 VR 技術突飛猛進，愈來愈多人認同「虛擬世界論」：藍色藥丸（真實）或許存在，但不屬於我們的時空；我們只是電腦虛擬物、人類複製品。究竟這種想法有幾可行？

虛擬世界並非完全空想，哲學與科學界早有相關理論。牛津大學哲學教授 Nick Bostrom 提出「虛擬論」，認為 1) 人類很可能在進化為「後人類」（posthuman）之前就已滅絕；2) 在後人類文明中，仿照人類歷史而設的虛擬物不見得特別發達；3) 我們很可能正活在虛擬世界中。

虛擬論建基於兩項科學假設。第一，電腦能夠複製人類意識。既然神經元能夠產生意識，電腦以矽取代突觸與神經傳導物質，不見得就不能再現意識；第二，電腦運算能力超強。Nick Bostrom 推測，未來人類或能將星體改建成巨型電腦（2003 年的預測；現時較合理的估計應是量子電腦）。屆時由於一部電腦就能處理上百萬個虛擬意識，「量產虛擬人類」肯定比真實人類「繁殖」得更多更快，因此，比起活在真實世界，我們活於虛擬世界的機會更大。