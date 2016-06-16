4月24日
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委國悲歌：人命很賤，但死亡更貴

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圖片來源：路透社
圖片來源：路透社

委內瑞拉這國家，要甚麼就缺甚麼，唯獨命案最多。有智庫統計，光在 2015 年，當地就錄得近 28,000 宗兇殺案，其中在首都卡拉卡斯就發生 5,250 宗，無負「全球最暴力城市」之名。人死了，不知是否就此解脫，但活著的，肯定更痛苦，因為通漲飆至 700%、百物騰貴之下，辦身後事都要「天價」

Julio Andrade 的 55 歲親兄弟被綁架殺害，再棄屍於公路旁，家人殘忍枉死，但他無暇傷心，因為在這個三餐不繼的艱難時期，殮葬費這筆「額外開銷」，令他的生活百上加斤。光是將屍體送進殮房，就要先被職員敲竹桿，有業內人士透露，行家會故意放慢手腳，若家屬想加快處理屍體的進度，就要多付 10 美元，Andrade 直斥這是「坐地起價」，但為免親人的屍首腐化，亦只能乖乖就範。

委國經濟崩潰，貨幣急速貶值，只是為親人辦一場葬體，可能就要傾家蕩產。圖片來源：路透社
委國經濟崩潰，貨幣急速貶值，只是為親人辦一場葬體，可能就要傾家蕩產。圖片來源：路透社

買棺材及辦喪禮，是家屬的另一重擔。由於原油價格重挫，嚴重打擊委國經濟，製作棺材的原材料入口困難，棺材買少見少，即使只是「四塊木」，都要叫價 10 美元。治喪及安葬就更加「入肉」，想要辦得體面一點，黑市價就要 400 美元（3122 港元），假如想葬於私家墓地，就要再加 200 美元（1561 港元），對一個最低工資僅得月薪 15 美元（117 港元）的國家來說，這筆數可謂天文數字。部分人選擇在家舉辦喪禮，免去「租場費」，甚至乾脆不辦，直接下葬。

生者都尚且吃不飽， 為逝者安葬，自然就想可省則省，市內收費最平的墳場之一 El Cercado 因而「生意興隆」，但奈何貨幣急速貶值，無人願意做長工收定額薪金，結果「客人」源源不絕，人手卻嚴重不足，落葬往往要推遲達三天。屍體需要在殯儀館多放幾日，而為免出現腐化，家屬被徵收額外費用，如此拉上補下，開支還是龐大。喪父的 Julian Hurtado 就表示，辦理後事已花光他所有積蓄，如今身無分文。但生養死葬，是子女的本分，即使雪櫃空空如也，至少也要讓至親入土為安。

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