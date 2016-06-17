4月11日
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奧蘭多槍擊案的共業

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奧蘭多槍擊案：美國史上最血腥槍殺案。　圖片來源：路透社
奧蘭多槍擊案：美國史上最血腥槍殺案。　圖片來源：路透社

人在美國，開車要考牌，開槍就簡單得多，買一支大殺傷力步槍幾乎毋須背景查核。正如紐約客一篇評論指出，大型槍擊已成為美國國技，奧蘭多槍殺案以破紀錄戰績登上超長名單榜首，規模或者令人震驚，但手法絕不陌生。奧蘭多案 49 人之死，其實並非一人所為，法院、國會、全國步槍協會（NRA）甚至國民都是幫兇。

2008 年美國最高法院否決槍管法例的裁定惹來爭議。　圖片來源：維基百科

不是憲法　是釋法

美國槍械管制長期被視為憲法問題，不可動搖，而 2008 年最高法院於 District of Columbia v. Heller 一案，否決華盛頓特區的居家槍械禁令，保守派法官 Antonin Scalia 註明第二修正案保障「個人」持武權利－－盡管憲法原文是「訓練有素的民兵團體」（”a well regulated militia”）。不過，裁決並無處理其他槍管議題，例如「隱秘持武」（concealed carry）和武裝理據，為州立法院的詮釋留下不少灰色地帶。

例如，第九巡迴上訴法院（U.S. Court of Appeals for the Ninth Circuit）日前裁決就挑戰了加州槍械法例：第二修正案並無賦予人民「隱秘持武」（即以觀察者無法察覺的方式攜帶武器）的「絕對權利」，視乎有無「恰當理由」（”good cause”），再獲警局發出牌照，方可隱秘持械。所謂「恰當理由」，各州份有不同解釋，譬如在聖地牙哥，恰當理據包括證明人身遭受危險、工作需要護送大量金錢；但單純出於恐懼以武裝自衛，理由則不充分。總之，即使有第二修正案，最高法院亦已似乎一錘定音，州立法院仍有詮釋空間，制止公民持有大量武器。

美國國會眾議院受共和黨把持，屢屢否決槍械管制法案。　圖片來源：維基百科

被脅持的國會

同樣，國會亦可立法規定背景查核，禁止涉嫌從事恐襲或有暴力傾向的人購置槍械。自 2009 年起 25 宗大型槍擊案中，有 10 個行兇者從合法途徑取得槍械，其中又有精神病患者。正如奧巴馬指出，美國有恐怖分子禁飛名單，但沒有恐怖分子禁武名單，十分荒謬。

為甚麼美國買槍毋須查核背景？因為國會無意通過相關法例。共和黨向來反對槍械管制，身為眾議院多數派，法例頻頻難產，去年 54 位受全國步槍協會（NRA）捐助的共和黨議員就否決了槍管法案，變相容許恐襲嫌疑人士購置武裝，奧巴馬唯有繞過國會，以行政命令頒布槍管。自 1998 至 2016 年間，NRA 就耗費約 378 萬美元遊說全美議員，大部分是共和黨員。共和黨把持國會，NRA 把持共和黨。

多數大殺傷力槍械自　1994 年起被禁，2004 年規管法例過期，NRA 多年來不斷遊說國會放棄延續禁令。　圖片來源：路透社
多數大殺傷力槍械自　1994 年起被禁，2004 年規管法例過期，NRA 多年來不斷遊說國會放棄延續禁令。　圖片來源：路透社

全國步槍殺人協會

奧蘭多槍擊案的主要兇器是 Sig Sauer MCX，屬於 AR-15 系列半自動步槍，1 分鐘連發 45 輪，子彈威力足以穿透兩個人，「專為美軍多快好省地殺敵」，由於殺傷力太大，美軍如非正式操練都會鎖起不用。1994 年起，該類大殺傷力槍械多數被禁，2004 年規管法例逾期失效，NRA 多年來不斷遊說國會放棄延續禁令。結果，AR-15 半自動步槍等大殺傷力槍械隨處可買，而且不附條件，成為美國最受歡迎槍種，現時全美人民持有 500 萬至 1,000 萬支同類步槍。禁令生效 10 年間，大型槍擊案死傷人數是 1984 – 1994 年間的一半，2004 – 2014 年間的三分一。而奧蘭多槍擊案發生後，NRA 並無任何表示，甚至絕口不提。

每逢槍擊案過後，槍械交易往往大增。　圖片來源：路透社
每逢槍擊案過後，槍械交易往往大增。　圖片來源：路透社

一人一槍　以暴易暴

迷戀槍械的美國人又是另一幫兇。2015 年 12 月一項調查顯示，美國人對應否立法嚴格管制槍械意見分歧，贊成者僅有 48%，不成主流。美國人對槍擊案的回應不乏以暴易暴，譬如美國樂隊 Eagles of Death Metal 在去年巴黎槍擊案現場大難不死，主音就認為如要對付恐怖主義，「應該每人都有支槍。」而每逢槍擊案過後，槍械交易往往激增，一來出於缺乏安全感，二來預期槍管或更嚴格，於是提早入貨。NRA 副主席 Wayne LaPierre 說：「唯一能制止持槍的壞人的，就是一位持槍的好人。」無論發生何事，美國人的腦袋一定要托在槍桿上思考。

共和黨傑布布殊用一個字總結美國：槍。
共和黨傑布布殊用一個字總結美國：槍。

管制槍械當然不能杜絕暴力。澳洲自 1996 年釀成 35 人死的阿瑟港槍擊案後，立法限制持有半自動機槍及散彈槍，延長審核期至 28 日，並詳細審查買槍人士的身份、背景、精神狀況等個人資料，自此持槍人士比例持續萎縮，槍擊案的數目與規模大減；反觀美國，槍管愈來愈寬鬆，直至現時平均一人一槍，單是 2016 年至今，便發生 133 宗大型槍擊案，幾乎無日無之。

憲法制肘不是藉口，美國不為多於不能。過去 1,260 日內，有 1,135 人死於過千宗槍擊案，他們其實是死於共業。

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