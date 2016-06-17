人在美國，開車要考牌，開槍就簡單得多，買一支大殺傷力步槍幾乎毋須背景查核。正如紐約客一篇評論指出，大型槍擊已成為美國國技，奧蘭多槍殺案以破紀錄戰績登上超長名單榜首，規模或者令人震驚，但手法絕不陌生。奧蘭多案 49 人之死，其實並非一人所為，法院、國會、全國步槍協會（NRA）甚至國民都是幫兇。

不是憲法 是釋法

美國槍械管制長期被視為憲法問題，不可動搖，而 2008 年最高法院於 District of Columbia v. Heller 一案，否決華盛頓特區的居家槍械禁令，保守派法官 Antonin Scalia 註明第二修正案保障「個人」持武權利－－盡管憲法原文是「訓練有素的民兵團體」（”a well regulated militia”）。不過，裁決並無處理其他槍管議題，例如「隱秘持武」（concealed carry）和武裝理據，為州立法院的詮釋留下不少灰色地帶。

例如，第九巡迴上訴法院（U.S. Court of Appeals for the Ninth Circuit）日前裁決就挑戰了加州槍械法例：第二修正案並無賦予人民「隱秘持武」（即以觀察者無法察覺的方式攜帶武器）的「絕對權利」，視乎有無「恰當理由」（”good cause”），再獲警局發出牌照，方可隱秘持械。所謂「恰當理由」，各州份有不同解釋，譬如在聖地牙哥，恰當理據包括證明人身遭受危險、工作需要護送大量金錢；但單純出於恐懼以武裝自衛，理由則不充分。總之，即使有第二修正案，最高法院亦已似乎一錘定音，州立法院仍有詮釋空間，制止公民持有大量武器。

被脅持的國會

同樣，國會亦可立法規定背景查核，禁止涉嫌從事恐襲或有暴力傾向的人購置槍械。自 2009 年起 25 宗大型槍擊案中，有 10 個行兇者從合法途徑取得槍械，其中又有精神病患者。正如奧巴馬指出，美國有恐怖分子禁飛名單，但沒有恐怖分子禁武名單，十分荒謬。

為甚麼美國買槍毋須查核背景？因為國會無意通過相關法例。共和黨向來反對槍械管制，身為眾議院多數派，法例頻頻難產，去年 54 位受全國步槍協會（NRA）捐助的共和黨議員就否決了槍管法案，變相容許恐襲嫌疑人士購置武裝，奧巴馬唯有繞過國會，以行政命令頒布槍管。自 1998 至 2016 年間，NRA 就耗費約 378 萬美元遊說全美議員，大部分是共和黨員。共和黨把持國會，NRA 把持共和黨。

全國步槍殺人協會

奧蘭多槍擊案的主要兇器是 Sig Sauer MCX，屬於 AR-15 系列半自動步槍，1 分鐘連發 45 輪，子彈威力足以穿透兩個人，「專為美軍多快好省地殺敵」，由於殺傷力太大，美軍如非正式操練都會鎖起不用。1994 年起，該類大殺傷力槍械多數被禁，2004 年規管法例逾期失效，NRA 多年來不斷遊說國會放棄延續禁令。結果，AR-15 半自動步槍等大殺傷力槍械隨處可買，而且不附條件，成為美國最受歡迎槍種，現時全美人民持有 500 萬至 1,000 萬支同類步槍。禁令生效 10 年間，大型槍擊案死傷人數是 1984 – 1994 年間的一半，2004 – 2014 年間的三分一。而奧蘭多槍擊案發生後，NRA 並無任何表示，甚至絕口不提。

一人一槍 以暴易暴

迷戀槍械的美國人又是另一幫兇。2015 年 12 月一項調查顯示，美國人對應否立法嚴格管制槍械意見分歧，贊成者僅有 48%，不成主流。美國人對槍擊案的回應不乏以暴易暴，譬如美國樂隊 Eagles of Death Metal 在去年巴黎槍擊案現場大難不死，主音就認為如要對付恐怖主義，「應該每人都有支槍。」而每逢槍擊案過後，槍械交易往往激增，一來出於缺乏安全感，二來預期槍管或更嚴格，於是提早入貨。NRA 副主席 Wayne LaPierre 說：「唯一能制止持槍的壞人的，就是一位持槍的好人。」無論發生何事，美國人的腦袋一定要托在槍桿上思考。

管制槍械當然不能杜絕暴力。澳洲自 1996 年釀成 35 人死的阿瑟港槍擊案後，立法限制持有半自動機槍及散彈槍，延長審核期至 28 日，並詳細審查買槍人士的身份、背景、精神狀況等個人資料，自此持槍人士比例持續萎縮，槍擊案的數目與規模大減；反觀美國，槍管愈來愈寬鬆，直至現時平均一人一槍，單是 2016 年至今，便發生 133 宗大型槍擊案，幾乎無日無之。

憲法制肘不是藉口，美國不為多於不能。過去 1,260 日內，有 1,135 人死於過千宗槍擊案，他們其實是死於共業。