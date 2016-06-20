中國沙塵，吸氣也中槍

中國經濟因泡沫爆破乾塘其實死不得人，一波爆一波起，大力吹，必有生機；真正死人的是每年吞噬具大量生產力土壤的沙漠化。而一直以來，中國總說沙塵暴是自家內政，旁人無權多管閒事。但近年情況有變，塵土終如自由行，衝出國際，飛揚海外，這就好難再說是家事了。

中國黃禍 自顧不暇

中國土地沙漠化在上世紀下旬增速，雖然速度現時暫告穩定，不過情況持續嚴重，超過四份之一的國土，因過度放牧，過度耕作，過度用水，或氣候變化等問題，已成萬里黃沙，只戈壁沙漠每年便吞噬 3,600 平方公里草原。面對席捲全國的滾滾黃塵，中國林業局現已承認沙漠化，加上氣候變化，是全國最嚴峻的生態問題。

生態災難影響國計民生，沙漠化勢將威脅中國三分之一人口的生存，尤其是西北部居民，連說好了的溫飽權也沒有著落時，最後必引起嚴重的政治及經濟不穩。要撫平人心，中國便得每年要花上 450 億人民幣處理。若情況持續，三成國土化成黃沙，4 億人將喪失立足之地、面對劇變的氣候環境、及嚴重缺水。旱災每年已導致 16 萬平方公里農田消失，這數字已經是 1950 年代的雙倍。

不要忘記，伐林在中國至今未停。綠色和平表示中國現只有 2% 的森林安然無恙，而當中又只有 0.1% 是受到保護的。雖然政府已使出全力減慢土壤流失，70 年代末啟動的「三北防護林工程」，自 1978 種植超過 660 億棵樹，為有史以來最大的造林項目，不過功敗垂成。北京林業大學學者就指出，自 49 年以來的荒土植林，只有 15% 的樹仍生存至今。當局在 2011 年便承認根本未能扭轉荒漠化趨勢。

黃禍累街坊 內政變國際議題

橫跨蒙古及中國的戈壁沙漠，是世界第二大沙塵來源（僅次於撒哈拉沙漠），其沙土乘風飛揚中國西部，橫跨太平洋，遠至紐西蘭及法國阿爾卑斯山也找到他們蹤跡。「這麼遠」的也有事，「那麼近」的自然大件事，中國沙塵每年也令韓國及日本經濟損失數以十億美金計，而當中，蒙古最慘情，同時遭受沙漠化及溫室效應的雙重夾擊。

而沙塵大，不是多點抹窗掃地的小問題，吸入沙塵有損動物及人類健康。根據過往十年的數據，已發現沙塵與心血管及呼吸系統疾病有關，而最近有研究指出，沙塵暴與死亡率也有密切關係，即是話，沙塵暴可能讓人死得早。除此之外，黃沙騰空也散播有毒污染物、細菌、病毒、花粉及真菌。微生物學家便發現韓國受沙塵暴影響時，空氣中的細菌大幅上升，真是躺著吸氣也中槍。

由於影響太明顯，中國再不能假裝沙漠化只是自家問題，換言之，沙漠化原來可以令一個國家學習與世界對話；而對於無辜的日本及韓國，這至少對處理灰天暗地的沙塵問題，向前邁進一步。