亢泰：英國資本家日子不好過

英國是老牌資本主義國家，從來都不掩飾自己的經濟制度。這種經濟制度在英國已經實行了至少有 200 多年，但這並不是說這個制度沒有變化。19 世紀，在英國產生了馬克思主義，在全世界有巨大影響。簡單地說，就是，資本家僱用工人，一個出錢，一個賣力，看來是很公平合理的，但是馬克思卻發現了剩餘價值這一說，意思就是資本家剝削工人，欺負人。有些國家就此發生革命，目的在於改變這種不合理的情形。這些革命是否達到了目的，眾目睽睽，不再這裡多說。

英國沒有發生革命，但是逐步改善了上述的不合理的情形，雖然似乎緩慢，但從根本上看，的確有改進。狄更斯時代資本家有錢有勢，誰敢說個「不」字？工人哪裡有發言權？可是現在不同了。工人有工會代表他們的利益，有權同資本家談判。資本家不能隨意欺負工人，對待工人得有一定的規矩，如有不合理或甚至虐待都會受到法律制裁。

最近英國有兩件事就很有意思。售賣體育用品的連鎖店 Sports Direct 的老闆被英國企業發明及技術委員會（Business, Innovation and Skills Committee）召去，要他回答一些國會議員的詢問。原先他拒絕出席，後來當局說如果不出席，就會逮捕他，於是其顧問就勸他出席。原來 Sports Direct 一些倉庫工人的工資低於政府規定的最低工資水平，還有部分影響工人福利和健康的公司規定。比如，工人不准請假，如果請假就會被解僱。有個女工由於怕被解僱，竟然不得已在工廠的廁所裡生了孩子。對於這些情況，這位老闆表示很懺悔，說因企業發展過快，並不知道發生這些事等等。現在看來，他不得不按規矩辦事了，因為其公司股份去年已經下降了 45%。

另一件有關資本家只顧自己賺錢，不管別人死活的事也被揭露。一家規模很大的英國百貨公司 BHS（British Home Stores）竟然倒閉，163 家商店關門，11,000 個僱員被解僱。其後億萬富翁 Sir Philip Green 把這家公司只以 1 英鎊買給一個破產過三次、沒有任何商業經驗的賽車駕駛員 Chapell。出售這家公司時，僱員的養老金已經虧損很大，人們都懷疑，是不是自己已經在這公司裡賺夠了錢（甚至購入價值數百萬的遊艇），然後才把這公司脫手，賣給一個貪財又不懂生意的人。因此，Sir Philip Green 也要面對國會議員回答問題。雖然他已提出以 8,000 萬英鎊來填補僱員養老金的空缺，但這個數目遠遠低於所需。有位議員說，他至少得拿出 4 億英鎊才行。

從這兩件事來看，在英國，現在如果你當資本家賺錢是可以的，但如果超越法律或影響他人的生活，就會受到限制。不是有錢就可以無法無天，有錢就可以有權，別人管不著。英國這個資本主義國家，工人利益有一定的保障，不會受有權有勢人的隨意擺佈。有講理的地方和途徑。

在這個世界上，有些國家的政權是基於馬克思主義打著為工人階級或窮人服務的旗號而得。可是一旦得到了政權，嘴臉就變了。官僚資本是惹不得的，連說句批評的話都會被定罪。工人階級的權力到哪裡去了？在中國，英國作家奧威爾的名著「動物農莊」有兩種譯本，至今倒還沒被禁，讀者可以在那本有趣的著作中找到當今社會弊病的緣由，因此值得一讀。號稱社會主義的國家卻不如號稱資本主義的國家，這也是當今世界的奇蹟。