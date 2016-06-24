2月1日
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搶人類飯碗？那機械人請交稅

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電影 I, Robot 劇照
電影 I, Robot 劇照

If robots are going to steal human jobs and otherwise disrupt society, they should at the very least pay taxes.

這句節錄自歐洲議會法律事務委員近日提交的一份草案。簡而言之，就是說：「既然機械人要來搶飯碗，或以其他方式擾亂社會，那至少也得交稅吧。」你覺得匪夷所思？但仔細想想，倒是有理有據。

納稅是為了應付公共開銷，包括醫療、房屋、教育、基建、水電等需要，享用這些服務的市民，自然需要共同負擔，真金白銀繳交稅款，是最實際的做法。但若然真如學者預料，將來多達一半的工作機會，都會由機械人取代，無工做就無糧出，如此一來，我們能拿甚麼去交稅？既然搶了工作，自然連納稅的責任，也應一併承擔吧。

當然，機械人好比免費勞工，沒日沒夜工作，卻一分錢也收不到，所以草案真正針對的，其實是想藉自動化來削減成本的老闆們。草案建議，假若先進機械人開始大量取代工人，歐洲委員會應規定「聘用」機械人的僱主，必須向政府賦稅，並要申報節省人力慳來的社會保障金，以及為機械人購買保險。

以現時人工智能（ A.I.）的實際應用而言，討論應否為機械人交稅，似乎言之尚早，但草案指出，全球「似乎準備發動一場新的工業革命」，日漸進步的人工智能和自動化，對現行法律和倫理的挑戰，或會產生嚴重的後果，甚至警告「未來幾十年，人工智能在某種意義上將會超越人類的能力，若不早作準備，將會對人類之於創造物的控制以及物種的存亡構成危機。」，所以至少應將具高度自主性、並會投入工作的機械人，列作「電子人」（electronic person），讓其擁有社會地位，並為它們確立特定的權利和義務。

歐洲議會法律事務委員提交草案，建議將工作用機器人列為「電子人」，而僱主則需代為納稅。圖片來源：電影 I, Robot 劇照
歐洲議會法律事務委員提交草案，建議將工作用機器人列為「電子人」，而僱主則需代為納稅。圖片來源：電影 I, Robot 劇照

草案亦對歐洲作出多項建議，以迎接即將來臨的 A.I. 時代：規定智能自主機械人須向當局登記，讓這些「電子人」在社會擁有特定的地位、權利和義務；政府亦應立法確立機械人的責任，讓它們為對社會造成的損害負責；而「考慮到人類的安全、私隱、公正、尊嚴及獨立」，應規管機械人與人類之間的交流，確保它們遵守科幻小說家 Isaac Asimov 制定的機械人定律 —— 絕不傷害人類，並永遠聽令於人類。

支持草案的人士認為，歐洲若要與全球各國保持相同步伐，必需制定一個完善的框架，用作支援及規範機械人。委員會副主席 Mady Delvaux 去年受訪時更警告：「在機械化項目上，美國、中國、南韓及日本都表現得雄心勃勃。如果我們不就機械人的發展制定法律框架，歐洲市場將會被外來的機械人所攻佔。」

德國機械設備製造業聯合會總監 Patrick Schwarzkop 卻指委員會想得太遠，亦想得太壞。他指現時尚無證明，增加採用機器人與失業有關，若以德國汽車業為例，在 2010 至 2015 年間，機械化上升 17%，但同時期工人數目亦增加 13%，可見兩者並無衝突。即使真要為機械人制定法律框架，他亦認為是在「50 年內，而非 10 年內」，如果太早落實，將會阻礙創新。

不過，現時仍未知在議會有否足夠支持，令草案獲得通過，而且歐盟立法，必須由歐盟委員會起草法令，但歐盟委員會尚未就草案表態，所以歐洲商家大可安心。

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