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日本貓島上的貓禍

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圖片來源：blog.livedoor.jp
圖片來源：blog.livedoor.jp

以「貓之島」聞名於貓奴圈的日本男木島，面積只比坪洲大一點，人口僅約 188 人，貓口竟超過 200 隻，簡直是貓奴的天堂——不過是島民的修羅場。最近受貓患困擾的島民終於忍無可忍，要為貓兒們做絕育手術，控制鵲巢鳩佔的「貓軍團」繁殖。

貓熱潮

島上的遊客會受到貓兒的「熱情款待」。圖片來源：blog.livedoor.jp
島上的遊客會受到貓兒的「熱情款待」。圖片來源：blog.livedoor.jp

「貓島傳奇」說起來還要追溯到 15 年前，島上的流浪貓開始慢慢多起來，蔚為奇觀。直到 2013 年，男木島作為瀨戶國際藝術祭舉辦場地，「貓景」為到訪者留下深刻印象。同年動物攝影師岩合光昭帶領動物紀錄片「貓步走世界」（世界ネコ歩き）攝製隊到男木島拍攝。鏡頭下，男木島的流浪貓們集體在石階上一字排開曬太陽，在民居屋頂悠閒午睡，在街上漫步，無論做甚麼都成群結隊儼如軍團，而且不同一般對人類抱有警戒心的貓，「牠們不怕陌生，會若無其事地跳上陌生人膝上。」遇到遊客，十幾隻貓一窩蜂靠過來熱烈歡迎，「有些還會竄到人們腳邊撒嬌。」這一幕幕牢牢抓住各地貓奴們的心，島上遊客倍增至 5,200 人，足足是當地居民人數的 30 倍。當地民宿さくら（櫻）主人表示：「以前遊客只來自鄰近地區，現在各地遊客都會來，有 8 成目的都是看貓。」

貓滿為患

圖片來源：tabijyo.blog76.fc2.com
圖片來源：tabijyo.blog76.fc2.com

島民見到貓卻開心不起來，遊客任意餵食更是令情況雪上加霜。島上貓滿為患，民居花園和農田經常被大肆破壞，不少島民已受夠貓患侵擾日常生活：「不知道是怎樣多起來，也不知道實際有多少隻，總之處處都是散發著惡臭的排泄物，貓叫聲到半夜都不絕於耳。」最惡頂是餓貓會偷吃或破壞農田，70 多歲的婆婆投訴：「玉米呀黃瓜呀，牠們甚麼都吃。」在漁港流連的貓則不時撕咬魚網，滋擾漁民工作：「好不容易捕到的魚都被牠們吃掉，遊客們拍照倒是拍得高興……」

另一方面，欠缺管理也使貓群受罪，不少貓因為缺乏糧食而營養不良，受了傷也不會得到處理。

全「民」絕育

完成手術後，會剪掉貓耳一角作識別。圖片來源：動物基金
完成手術後，會剪掉貓耳一角作識別。圖片來源：動物基金

貓隻一年可以懷孕 2 至 3 次，每次可生 2 至 8 隻幼貓，放任不管的話後果堪憂。男木島社區協議會會長木場健一不願傷害貓兒：「希望人類和貓能在這個島上和平共處。」最終得到慈善團體「動物基金」的幫助，為全島貓民進行絕育手術。6 名獸醫，加上義工和島民約 30 人，下餌誘貓，把捉到的貓隻帶到保育所進行手術。手術使用麻醉藥，貓隻不會感到痛楚。如此短短 2 天他們已為 117 隻貓完成絕育。絕育手術後，流浪貓便不會再因發情而半夜亂叫四處撒尿。

世界第一宜貓島？

基金還銳意將男木島打造成「世界第一宜貓島」（世界で一番 ねこにやさしい島），除了計劃在島上各處張貼以貓為主題的名信片，還會開設「貓屋」，管理貓兒的膳食和生態。基金還打算，集合全國原需人道毀滅的貓隻，為牠們進行絕育手術後移居島上，「讓男木島成為貓兒的樂園。」

不過現階段「世界第一宜貓島」充其量只是基金的願景，究竟是否可行還是未知之數。畢竟願望只是過客的願望，而真正受罪的卻是島上居住的人和貓。

且看貓之島上的「貓」文風情。

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