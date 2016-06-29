12月28日
無心工作，如何自救？
資本主義後的四個未來
美劇是如何煉成的？
那些年電影裡下過的人造雪
這種難民，請不要驅趕……
陶傑：以朴大姐為鑑
情慾跟愛結合
鄭立：魔域奇遇——你有沒有見過有人職業是仙童
潘度琳：失業的意義
蘇二：乾隆的敗家 腸粉的倔強

權力遊戲的政治：解放奴隸、女權、你死我活

A+A-
「權力遊戲」劇照。 圖片來源：HBO
「權力遊戲」劇照。 圖片來源：HBO

權力遊戲（Game of Thrones）第 6 季完結，本季收視破盡紀錄，每集平均有 2,300 萬人收看。而星期日播出的結局震撼度堪比原子彈，看得觀眾雞皮疙瘩，到現在還是餘韻猶存。權力遊戲這套「神劇」能夠如此令人回味無窮，也許就是因為劇中的權力鬥爭，讓人不禁聯想到現實政治。

以下討論包含劇透請注意！）

解放奴隸

今季權力遊戲中，最搶眼、偉大光輝的故事發展莫過於「龍母」 Daenerys 與 Tyrion 合作，齊手解放奴隸。在 Daenerys 「外勤」時，Tyrion 與奴隸主達成協議，稱如果他們願意放棄動搖新政權的詭計，就讓奴隸制暫時保留 7 年時間。聽見旁邊的人反對聲音，Tyrion 就回應：「奴隸制很殘酷，必須立即完結；戰爭很殘酷，也必須立即完結，但我無法一次達成兩個要求。」其後奴隸主雖然一度不忿叛亂，但馬上就遭騎著飛龍歸來的 Daenerys 打敗——在絕對的武力面前，奴隸主除了放棄奴隸制，別無他選。

19 世紀中美國解放黑奴的歷史，也如權力遊戲中般一波三折。1861 年，林肯在總統大選中勝出，南方多個州份害怕林肯上任後會廢除奴隸制度，破壞奴隸制帶來的經濟收益，於是立時宣布退出合眾國。那時的林肯也像 Tyrion 一樣，想過姑息、收買南方奴隸主，以避免國家陷入分裂及內戰危機。直到 1862 年，南北戰爭打了一年多時，他才放棄在政治上尋求妥協，頒布「解放奴隸宣言」，全力作戰，終在 1865 年終結奴隸制度。廢除奴隸制度等於觸及權貴逆鱗，不論是在美國還是奴隸灣（Slaver’s bay），必然會惹來反擊。有時候，或許真的需要武力才能實踐正義。

「權力遊戲」劇照。 圖片來源：HBO
「權力遊戲」劇照。 圖片來源：HBO

cersei-i-choose-voilence

女權抬頭

「權力遊戲」劇情架構龐大、內容層出不窮，講多久也講不完，但如要簡單描述，那這齣劇就是「七大王國鐵王座（Iron throne）爭奪戰」。故事裡，眾多女角色在男人掌權的世界中突圍而出，這不但肯定了女性也有奪得王座、統率天下的資格，亦說明女人有能力超越男人，以  Daenerys 和 Cersei 最具代表性。

Daenerys 在第 6 季中施妙計臣服驍勇善戰的戰鬥民族 Dothraki。當她站在台上，背著熊熊烈火受萬人敬拜，那股氣勢也會使電視機前的你為她傾倒。季尾她得到八方支援，終於領軍飄洋過海，準備在下一季征服維斯特洛（Westeros），往後發展教人期待；過去受盡屈辱的 Cersei 也在結局絕地翻身，使出計謀、暴力剷除異己，問鼎鐵王座。兩位巾幗展示出的狠心辣手和果斷決策，叫人聯想起「紙牌屋」（House of cards）裡面的 Claire，甚及現在美國大選中民主黨候選人希拉莉。

其餘女角在今季中都變得獨當一面：Sansa 看著仇人 Ramsay 慘死時嘴角邊流露冷笑、Arya 掌握了純熟的暗殺技倆、Brienne of Tarth 展現出女漢子版「鐵漢柔情」、Mormont 家的幼女君主 Lyanna 更是令人眼前一亮，十分搶戲，年紀少少就能言善辯…… 「權力遊戲」回應了現實世界的性別平權發展，呈現了一個女權抬頭的亂世。

你死我活

縱使劇中涉及不少魔法、奇幻成份，但還是一針見血地拍出政治的本質：你死我活。要在亂世生存，要在群雄各懷鬼胎的日子奪取權力，就必須堅強。就如 Sansa 所說：「沒有人能保護我。沒有人能保護任何人。」其言下之意，即是每人都要自救。

就像 Hound 遇到的一群良好公民，他們在鄉郊生活不過是想遠離暴力、煩囂俗事，但是壞人歹徒還是會走上門找麻煩，一次姑息，下次則變本加厲。當 Hound 看到無辜者遭屠殺，他馬上拿起斧頭，找出殺人兇手，報仇雪恨，以命償命。「要生存，就必須武裝自己」，參與這場權力遊戲的人早就深明此道，於是每每先下手為強。

還剩下兩季 13 集的「權力遊戲」，接下來將真正進入戲肉，觀眾定必會看到更緊湊的勾心鬥角、更加壯麗的戰爭場面、更多人慘死刀刃之下——畢竟，政治就是你死我活的權力遊戲 —— and the great game is terrifying，Tyrion 如是說。

相關新聞

未來社會會是怎麼樣？ 圖片來源：「雲圖」 劇照

資本主義後的四個未來

圖片來源：Westworld 劇照

美劇是如何煉成的？

syria_power_map3

4 個問題了解敍利亞局勢

圖片來源：路透社

冷戰遺物：美俄的「紅色電話」存在嗎？

本月熱門

圖片來源：路透社

陶傑：中環小朋友的錯

582695675b116

潘度琳：逃恥中的不婚女性

cx9tilgusaaek1b

紅眼：你的愛情有點難懂，並不代表世界不能包容

iron_batman

硬漢有時軟軟的？蝙蝠俠對鐵甲奇俠

昨日要聞
  1. 日薪 50 円的東大處男，你有興趣租用嗎？
  2. 他是釀酒商，釀出焦耳定律
  3. FM 電台失勢？挪威率先停播
  4. 外遊禁忌：慶祝聖誕會坐監？
  5. 平安夜，優雅雖過時但有用
  6. 5 個失落聖誕鬼古
  7. 放棄了酒
  8. 唐明：有一種羅曼蒂克叫江湖
  9. 紅眼：你的愛情有點難懂，並不代表世界不能包容
  10. 利雲：假如雲加想做費格遜
星級話題
女性|太空|意大利|歧視|哲學|機械人|消費|VR|總統|board game|敍利亞|眼疾|教育|梁振英|學習|文學|中國|設計|城市規劃|出版|室內設計|研究|奧運|西班牙|俄羅斯|大選|Facebook|衣著|科技|恐怖主義|逃稅|氣候變化|愛情|北韓|巴西|台灣|兩性||日本|伊斯蘭國|廣告|歐洲|基因|生態|香港|傳媒|商業|英超|動物|年輕人|生活|印度|日劇|美國大選|納粹|澳洲|污染|挪威|倫敦|戲劇|美國|智能手機|恐襲|內戰|英國|難民|潮流|德國|共和黨|公投|投資|科學||遊戲|非洲|希拉莉|房屋|歷史|插畫|網絡|第二次世界大戰|戰爭|毛澤東|企業管理|語言|歐盟|自由|運動|旅遊|失業|桌遊|法國|學生|Pokemon Go|英語|全球暖化|選舉|健康|電影|企業家|人工智能|反恐|Netflix|閱讀|里約奧運|城市|貧富懸殊|飲食|企業|社交|卡梅倫|藝術|希特拉|時尚|心理學|子女|足球|杜林普|奧巴馬|攝影|大數據|工作|建築|Brexit|特朗普|港女|美劇|App|民主|音樂|恐怖分子|丹麥|伊斯蘭|經濟|食物|大腦|社交媒體|醫療|移民|脫歐|咖啡店|google|記憶|時裝|家長|創業|影評|品牌|環保|小說