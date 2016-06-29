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專家：波多黎各 1/4 人口將染寨卡

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寨卡病毒潛伏期估計為 8 星期（女性）至半年（男性），只要其中一方染病，並於懷孕前或期間發生性行為，即會感染病毒，導致流產或畸胎。　圖片來源：路透社
寨卡病毒潛伏期估計為 8 星期（女性）至半年（男性），只要其中一方染病，並於懷孕前或期間發生性行為，即會感染病毒，導致流產或畸胎。　圖片來源：路透社

巴西奧運臨近，寨卡病毒日益猖獗。疫苗開發才剛起步，醫療撥款仍然待批，美國疾控中心（CDC）形容寨卡為「最大緊急危機」，更斷言波多黎各 25% 人口將受感染，等於每 4 人有 1 人染病。一場慢性災難在所難免。

寨卡經由伊蚊、輸血及性接觸傳染，雖不致命亦無癥狀，但會影響妊娠女性，導致流產或畸胎。即使出現病癥，例如皮疹、發燒、結膜炎、肌肉或關節疼痛，亦較其他蚊媒疾病如登革熱輕微，潛伏期一過，病毒就會消失。由於病毒傾向存於精子，潛伏期估計為 8 星期（女性）至半年（男性），只要其中一方染病，並於懷孕前或期間發生性行為，胎兒即受感染。最嚴重者，寨卡有可能觸發「吉巴氏綜合症」，打亂人體免疫以及破壞神經系統，引致全身癱瘓。

若要制止寨卡擴散，不但要控制伊蚊，還需推廣安全性行為，而且對大部分人而言，問題可能不大，因而警覺不足，病毒得以潛伏蔓延。美國國家過敏症與傳染病研究所（National Institute of Allergy and Infectious Diseases）主任 Anthony Fauci 表示，由於對病毒所知不詳，加上極難控制疫情，這場慢性災難的程度與規模難以預計。

寨卡與基孔肯雅熱同屬伊蚊傳播病毒。根據基孔肯雅熱近年染病規模，波多黎各將約有四分一人口感染寨卡。　圖片來源：路透社
寨卡與基孔肯雅熱同屬伊蚊傳播病毒。根據基孔肯雅熱近年染病規模，波多黎各將約有四分一人口感染寨卡。　圖片來源：路透社

不過可以推斷的是，波多黎各將成疫埠。受累於地理環境、金融危機及稠密人口，波多黎各儼然寨卡溫床，現時約有 1,800 宗當地感染個案。Anthony Fauci 表示，寨卡與基孔肯雅熱（Chikungunya fever）同屬伊蚊傳播病毒，而基孔肯雅熱近年侵襲美洲，波多黎各約四分一人口感染，由此推斷，當地寨卡擴散率將高達 25%。

寨卡病毒暫時並無成藥治療，主要透過癥狀療法以紓緩不適及預防脫水；血液供應來源未必安全，診斷測試與實驗疫苗才剛起步。現時美國約有 1,700 人感染寨卡，幾乎全數來自波多黎各，然而國會一直拖延撥款資助控制疫情，僅提案從醫保及伊波拉病毒應急基金抽出 11 億美元，或者是親疏有別，或者是議員放棄了人道立場，站在蚊的一方

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