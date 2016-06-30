俄官員：Netflix 是美帝洗腦工具

網絡電視串流媒體 Netflix 的出現，改變了電視電影產業的生態。它除了提供大量高清影片隨時讓觀眾選播，更包辦節目製作，接連推出「紙牌屋」、「毒梟」和「夜魔俠」等有口皆碑的劇集，讓不少觀眾沉溺其中。至 2015 年， Netflix 已在全球各地累積近 7,400 萬訂閱用戶，人數持續上升。俄羅斯文化部長接受訪問時表示：「Netflix 佔領世界」不是笑話，而是美國政府正暗中推動的計劃。

日前，「莫斯科日報」翻譯了一篇俄國傳媒的訪問，俄羅斯文化部長 Vladimir Medinsky 在訪問中表示，美國政府暗中「揼水」資助民間企業，以增加美國在全球的影響力。

Vladimir Medinsky 說得頭頭是道，「白宮深明，他們可透過 Netflix 滲入每家每戶，繼而鑽進所有人的腦袋。」他又說，「你以為那些大型 startups 有今時今日成就都是全靠自己嗎？就像一個學生想到好主意，然後坐著就變成百萬富翁？」

雖然世界各國會透過其文化軟實力輸出政治理念不是新事——尤其是那個出產迪士尼、麥當勞、荷里活的美國——但是，Medinsky 的想法更像完全否定矽谷創業文化的存在，他不相信那些 startups 公司單靠自己能夠躍為大企業，公司背後一定有美國政府撐腰。

如果 Netflix 是美國洗腦工具，那麼它在俄羅斯進行的「任務」可謂十分失敗。根據瑞銀（UBS）的資料，Netflix 在去年 1 月進軍俄國市場，但是首月 App 下載率已是一潭死水，用戶極少。或者這是由於俄國戰鬥民族有美帝抗體？不得而知。

今年初打入香港市場的 Netflix，生意亦不見得很好，實在出乎意料。早就被英美文化洗腦的港人，一向喜歡外國電影劇集，為何對 Netflix 反應冷淡？一方面可能是香港版比美國平台少太多內容，另一方面是香港人還未習慣串流電視形式。如果要成為美帝的洗腦工具，那 Netflix 要加把勁打破這些文化差異吧！