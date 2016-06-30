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俄官員：Netflix 是美帝洗腦工具

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夜魔俠是洗腦工具之一？
夜魔俠是洗腦工具之一？

網絡電視串流媒體 Netflix 的出現，改變了電視電影產業的生態。它除了提供大量高清影片隨時讓觀眾選播，更包辦節目製作，接連推出「紙牌屋」、「毒梟」和「夜魔俠」等有口皆碑的劇集，讓不少觀眾沉溺其中。至 2015 年， Netflix 已在全球各地累積近 7,400 萬訂閱用戶，人數持續上升。俄羅斯文化部長接受訪問時表示：「Netflix 佔領世界」不是笑話，而是美國政府正暗中推動的計劃。

俄羅斯文化部長 Vladimir Medinsky 恐怕 Netflix 會佔領世界。 圖片來源en.kremlin.ru
俄羅斯文化部長 Vladimir Medinsky 恐怕 Netflix 會佔領世界。 圖片來源：克里姆林宮官網

日前，「莫斯科日報」翻譯了一篇俄國傳媒的訪問，俄羅斯文化部長 Vladimir Medinsky 在訪問中表示，美國政府暗中「揼水」資助民間企業，以增加美國在全球的影響力。

Vladimir Medinsky 說得頭頭是道，「白宮深明，他們可透過 Netflix 滲入每家每戶，繼而鑽進所有人的腦袋。」他又說，「你以為那些大型 startups 有今時今日成就都是全靠自己嗎？就像一個學生想到好主意，然後坐著就變成百萬富翁？」

雖然世界各國會透過其文化軟實力輸出政治理念不是新事——尤其是那個出產迪士尼、麥當勞、荷里活的美國——但是，Medinsky 的想法更像完全否定矽谷創業文化的存在，他不相信那些 startups 公司單靠自己能夠躍為大企業，公司背後一定有美國政府撐腰。

如果 Netflix 是美國洗腦工具，那麼它在俄羅斯進行的「任務」可謂十分失敗。根據瑞銀（UBS）的資料，Netflix 在去年 1 月進軍俄國市場，但是首月 App 下載率已是一潭死水，用戶極少。或者這是由於俄國戰鬥民族有美帝抗體？不得而知。

今年初打入香港市場的 Netflix，生意亦不見得很好，實在出乎意料。早就被英美文化洗腦的港人，一向喜歡外國電影劇集，為何對 Netflix 反應冷淡？一方面可能是香港版比美國平台少太多內容，另一方面是香港人還未習慣串流電視形式。如果要成為美帝的洗腦工具，那 Netflix 要加把勁打破這些文化差異吧！

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