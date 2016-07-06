1月18日
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為甚麼狗是人類最好朋友？

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The portrait of a brown and beige pug
人只需與狗有眼神交流，又或單單與牠們互動玩耍一段時間，人和狗雙方的催產素水平就會升高。

狗一直被視為人類最好朋友。工作辛勞一整天，回家已是人乾，但當看到家犬對你搖頭擺尾，牠們在你旁邊轉圈，生活上的煩惱一掃而空。為甚麼人狗之間會有如此微妙的治癒關係？

研究發現，狗的確擁有「神奇能力」。牠們能夠在生理層面上影響人類情緒，有助主人舒緩壓力。狗的治癒能力從哪裡來？研究指出，當有狗在身邊，人類腦內一種名為「催產素」（Oxytocin）的荷爾蒙水平就會提升。

亦被稱為「愛情荷爾蒙」的催產素功效繁多，最基本的是喚起性高潮、連繫結合愛侶，它亦關乎人們的社會認同、對他人的信任和慷慨程度，甚至能減輕壓力和紓緩痛楚。隨著催產素水平提升，人會變得輕鬆。

Dog paw and hand shaking人狗間的生理互動過程毫不複雜。人只需與狗有眼神交流，又或單單與牠們玩耍一段時間，人和狗雙方的催產素水平就會升高，放鬆心情，並建立出深厚的情感關係。

這項有趣發現的背後功臣是來自日本麻布大學動物行為專家菊水健史及其團隊，他們指出，人狗互動或對望時，腦內的荷爾蒙反應會如同母子交流一樣，一來一回間，形成了堅固的情感連繫

狗對人的治癒作用絕不僅於此。有研究指出，人在撫摸或接觸家犬後，血壓會隨之下降；如果家裡有養狗，小朋友亦較低機會患上焦慮症，心理較健康。

朋友之間，有困難當然要互相幫助。有見狗對人類心理健康的幫助，「狗治療師」（Therapy Dog）自然出現，慰藉破碎心靈。世界各地狗治療服務組織相繼成立，本港亦有動物醫生探訪醫院和護老院，減輕病人或老人家住院的苦悶和因病帶來的痛楚。然而，要成為動物醫生亦非易事，狗需要年滿 1 歲、性情溫馴，並且通過評核和實習，才能獲得狗醫生資格。

月前，美國奧蘭多發生酒吧槍擊案後，12 隻受過訓練的金毛尋回犬也去到當地安慰受害者，靜靜地陪伴那些經歷沉重傷痛的人們——人類最好朋友的寶座，狗可謂實至名歸。

年前波士頓爆炸案的倖存者帶著狗狗探訪奧蘭多槍擊案的受傷者。 圖片來源：路透社
年前波士頓爆炸案的倖存者帶著狗狗探訪奧蘭多槍擊案的受傷者。 圖片來源：路透社

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