CEO 多管「閒事」才是王道？

大企業的 CEO 愈來愈明星化，同樣愛玩 Twitter，亦同樣踴躍表態發言，對時事議題加多把口。庫克爭取同志平權，尚算是為自己謀福利，星巴克的 Howard Schultz 支持加強槍管，朱克伯格不點名批評杜林普，又為了甚麼？他們甘冒得罪員工、顧客或投資者的險，積極議論社會問題，表示只是想要「do the right thing」，但這些多管「閒事」的 CEO，又是否好 CEO？

CEO 一改沉默是金慣例，積極討論氣候變化、收入不均、同性婚姻、槍械管制等社會議題，是美國商界近年興起的新趨勢。他們利用企業的名氣及財力，對部分議題表態或施壓。譬如兩個月前，北卡羅萊納州通過法案，禁止跨性別人士自由選擇廁所，PayPal 隨即宣布取消在當地成立全球營運中心的計劃，CEO Dan Schulman 更表明：「此決定反映 PayPal 的深層價值，我們深信所有人都有權利以尊嚴及尊重，享受平等對待。」州長 Pat McCrory 也得退讓，呼籲立法人士重審部分條款。

哈佛大學商學院教授 Michael Toffel 認為此現象相當有趣，因為很多時 CEO 所介入的議題，跟企業範疇毫不相關，譬如星巴克 CEO Howard Schultz 發起種族共融的倡導活動，「不見得他這樣做，可以帶動星巴克銷情。」於是在去年，他聯同杜克大學商學院助理教授 Aaron Chatterji ，以庫克反對印第安納州通過「恢復宗教自由法案」一事，作為例子進行研究。結果發現，CEO 的表態能影響輿論，亦增加消費者對產品的購買欲。

Toffel 指出，雖然在政見兩極化的美國，CEO 談論社會議題，可能是把雙刃劍，因為立場有正有反，既然有人舉腳贊成，就會有人罷買抗議，例如在 2012 年連鎖快餐店 Chick-fil-A 時任 CEO Dan Cathy，公開反對同性婚姻，民間引發一連串杯葛運動，而近來 Salesforce CEO Marc Benioff 對政府頻頻施壓，就被北卡羅萊納州副州長抨擊為企業欺凌，亦遭股東批評是偏頗及費時，但 CEO 對社會問題默不作聲，不代表就可明哲保身，「我相信沉默也有政治性，而人們開始這樣詮釋。」再者，近年企業積極與顧客營造「個人化」關係，若 CEO 堅持政治中立，可能反顯得置身事外，過於離地。

但凡事過猶不及，公關公司 Weber Shandwick 的最新調查就發現，在 1,027 名受訪者中，即使近四成認為 CEO 有責任就社會議題發言，假若 CEO 對九唔搭八的事都要插把嘴，多達 32% 人不太認同。另有 45% 人表示若不同意 CEO 的發言，就會少買少消費，比例較因認同 CEO 意見而傾向購買產品為高。所以作為企業之首，CEO 若欠缺政治智慧，講多錯多，激怒顧客打擊銷情。

Weber Shandwick 的首席信譽策略師 Leslie Gaines-Ross 認為，「CEO 以員工之名，關注社會問題，在今時今日對員工及企業文化非常重要。」所以 CEO 討論社會議題的趨勢，將會愈來愈盛。YouTube CEO 兼 Salesforce 董事 Susan Wojcicki 更指出，矽谷企業想吸納及留住精英人才，也需要關注社會事務，因為支撐業界的 Y 世代「不想一味創造驚人科技，亦希望令世界變得更美好。」

不過，CEO 再積極參與政治、就社會議題表態，似乎仍緊守一條底線：不公開支持某某政客。至今仍難看見，500 大企業的 CEO 為總統候選人站台，力撐對方入主白宮。為何諱莫如深？

球王米高佐敦並非 CEO，但他作為 Nike 代言人，當年拒絕公開支持民主黨總統候選人，有報道就指他私下這樣說：「共和黨人也會買波鞋。」