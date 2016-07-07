不要再迷信 Multitasking！

原來「一心二用」一說不切實際。當我們試圖「multitask」時，其實我們從來沒有在同一時間處理多於一項事務，只是快速地將工作交替進行，而之間的「轉換」動作其實非常費神。它會耗用腦部一種幫助我們集中工作的元素——含氧葡萄糖（Oxygenated Glucose），結果得不償失。

進行有關研究的 McGill 大學教授 Daniel Levitin 指，人們在疲累時會不斷進食、喝咖啡，但其實他們需要的只是短暫的小休。研究發現，每小時休息 15 分鐘的人做事更有效率，其間可以是踱步、看窗外風景、聽音樂或是閱讀，總之必須能讓精神遊離（mind-wandering）的活動。瀏覽社交網站只會令人專注力更為斷裂，因此碌 Facebook 不應是休息的選項。

聖地牙哥加利福尼亞大學心理學系教授 Hal Pashler 指，並非所有 multitasking 都是那麼費神。例如在使用一些自動運行的機器時閱讀（即在跑步機上看書 / 電影），當然是非常合理的舉動。但如果同時進行兩項需要一定專注力的工作，如一邊查收郵件一邊搜集資料，那只會令工作效率下降。

加州大學爾灣分校信息學系教授 Gloria Mark 指，當一個人持續被打斷，其專注力便會下降，同時開始打斷自己。解決辦法就是放棄 multitasking，把特定的時間分配給每一項工作。所以如果要查收郵件，最好在早上或正午抽出 10 分鐘完成，其他時間則每次只投入一項工作。Daniel Levitin 又補充，如果正在進行一項需時較長的工作，那麼就應該工作每兩小時休息 25 分鐘。

其實學習也是同樣道理，應專注學精一門知識，再轉移目標，否則只會學懂一堆皮毛。然而在競爭激烈的香港，人們能否有這樣的定力，也就看自己的造化了。