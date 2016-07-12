所有人都想幸福，所有人都問如何幸福。世上未必有幸福的基因，好似機器開關，一觸即發（情）；但基因會感知到苦樂，從而調節生理反應，包括影響免疫及抗炎能力。不過有研究指出，並非每一種快樂都能補身，小確幸就無關生理健康，而最有效率達致身心俱暢的，則是「亞里士多德式快樂」：eudaemonia。

幸福基因的追尋始於憂鬱的基因。2007 年，一批美國學者－－包括心理及行為神經學教授 John Cacioppo 及醫學教授 Steve Cole－－聯合研究孤獨與基因的關係。實驗抽取 6 位自認孤立的人及 8 位擁有正常社交生活的人的血液樣本，比較觀察發現：孤獨組的基因易發災症，抗病毒力減弱。亦即大腦會視孤獨為危險，並將身體轉換成防禦狀態。短期而言，以上基因表現能防範感染，有助療傷；不過，災症會助長癌細胞及血小板，削減腦細胞並有可能導致神經退化疾病。長期孤獨不利生存，「精神痛苦之於身體即是死亡。」Steve Cole 總結。

假如痛苦危害健康，快樂會否有相反效果？北卡羅萊納大學正面心理學家 Barbara Fredrickson 就有此一問。後來她與 Steve Cole 分工合作研究，一個負責將實驗者的「幸福模式」分類，一個負責測試血液樣本的基因組表現。

Barbara Fredrickson 將幸福分為兩種：享樂主義型（hedonism）與積極生活型（eudaemonia）。結果顯示，享樂主義者或許很快樂，但基因組幾乎沒有相應變化；積極生活人士的基因表現卻有顯著變化：發炎機率下降，抗病毒力增強－－與社會孤立人士恰恰相反。

亞里士多德所謂「eudaemonia」，究竟是哪種幸福，有這種神奇功效？從詞源看，「eu」指「好」，「daimōn」即「精神」，常與「aretē」（美德、卓越）及「phronesis」（實踐智慧、道德德性）等詞合用，對亞里士多德而言，追求至善，凡事卓越，思慮合乎中道，在生活中展現實踐智慧，就是自我實現（human flourishing），亦即一種生命圓滿的狀態。簡言之，eudaemonia 可解作道德智慧，也意味追求卓越。

在是次研究中，所謂積極生活的定義似乎集中於個人追求，而非亞氏強調的社會層面。另外有實驗研究指出，如要達成對自己有意義的目標，從而實踐快樂，目標必須包含兩種前設：有意義、有效果。現代幸福似乎傾向於個人實踐。

何謂積極生活，每人追求有別，難以清楚劃一界定，但肯定是存在的，而且值得追求，因為滿足感連基因也感受到了。