4月22日
陶傑：守護的一片淨土
一念無明雜談：新聞、電影、精神病
脫歐談判 1001：丹麥自古以來捕魚權？
俄國間諜怎樣統戰美國人？
歐洲免費大學教育有多好？
為何深呼吸可減壓？
解決所有傻瓜
唐明：猜猜誰來吃晚餐？
紅眼：我是眼鏡奴又如何
利雲：只有 11 人的車路士

基因也幸福

A+A-
maxresdefault
有研究發現，喜樂會改變基因表現。愈幸福，愈大機會身體健康，反之亦然。

所有人都想幸福，所有人都問如何幸福。世上未必有幸福的基因，好似機器開關，一觸即發（情）；但基因會感知到苦樂，從而調節生理反應，包括影響免疫及抗炎能力。不過有研究指出，並非每一種快樂都能補身，小確幸就無關生理健康，而最有效率達致身心俱暢的，則是「亞里士多德式快樂」：eudaemonia

幸福基因的追尋始於憂鬱的基因。2007 年，一批美國學者－－包括心理及行為神經學教授  John Cacioppo 及醫學教授 Steve Cole－－聯合研究孤獨與基因的關係。實驗抽取 6 位自認孤立的人及 8 位擁有正常社交生活的人的血液樣本，比較觀察發現：孤獨組的基因易發災症，抗病毒力減弱。亦即大腦會視孤獨為危險，並將身體轉換成防禦狀態。短期而言，以上基因表現能防範感染，有助療傷；不過，災症會助長癌細胞及血小板，削減腦細胞並有可能導致神經退化疾病。長期孤獨不利生存，「精神痛苦之於身體即是死亡。」Steve Cole 總結。

假如痛苦危害健康，快樂會否有相反效果？北卡羅萊納大學正面心理學家 Barbara Fredrickson 就有此一問。後來她與 Steve Cole 分工合作研究，一個負責將實驗者的「幸福模式」分類，一個負責測試血液樣本的基因組表現。

Barbara Fredrickson 將幸福分為兩種：享樂主義型（hedonism）與積極生活型（eudaemonia）。結果顯示，享樂主義者或許很快樂，但基因組幾乎沒有相應變化；積極生活人士的基因表現卻有顯著變化：發炎機率下降，抗病毒力增強－－與社會孤立人士恰恰相反。

亞里士多德所謂「eudaemonia」，究竟是哪種幸福，有這種神奇功效？從詞源看，「eu」指「好」，「daimōn」即「精神」，常與「aretē」（美德、卓越）及「phronesis」（實踐智慧、道德德性）等詞合用，對亞里士多德而言，追求至善，凡事卓越，思慮合乎中道，在生活中展現實踐智慧，就是自我實現（human flourishing），亦即一種生命圓滿的狀態。簡言之，eudaemonia 可解作道德智慧，也意味追求卓越。

在是次研究中，所謂積極生活的定義似乎集中於個人追求，而非亞氏強調的社會層面。另外有實驗研究指出，如要達成對自己有意義的目標，從而實踐快樂，目標必須包含兩種前設：有意義、有效果。現代幸福似乎傾向於個人實踐。

何謂積極生活，每人追求有別，難以清楚劃一界定，但肯定是存在的，而且值得追求，因為滿足感連基因也感受到了。

相關新聞

在 Facebook 上直播殺人的 Steve Stephens。 圖片來源：路透社

除了蠢，為何人們愛直播犯罪行為？

Stock photo 的強顏歡笑：追求快樂就會得到快樂嗎？

快樂的演化功能

「蒙羅麗莎的微笑」。

無關快樂的 7 種笑

key

搵嘢搵不到，到底點算好？

研究發現，八爪魚等頭足綱動物會大量修改基因，做法或與物種高度智慧有關。　圖片來源：Shutterstock

八爪魚：基因操縱大師

rsz_shutterstock_238545346

樂觀這回事：不能勉強，卻能學習

視覺、平衡感、肌肉運動知覺互相配合，世上才有芭蕾。　圖片來源：花與愛麗詩

人有多少種感官？

官方認證：丹麥人最幸福，包括嬰兒。

丹麥嬰兒憑甚麼不愛哭？

本月熱門

Cute cat and his owner

貓奴喜訊：你的地位要比貓糧高

shutterstock_366510518

草食日本：風俗業也捱不住？

官方認證：丹麥人最幸福，包括嬰兒。

丹麥嬰兒憑甚麼不愛哭？

bloody_mary

陶傑：她只做了九天女王


更多要聞
  1. 冬甩經濟模式：救世良方？
  2. 英國提前大選，文翠珊下了一步好棋
  3. 除了蠢，為何人們愛直播犯罪行為？
  4. 比真藥更有用的安慰劑
  5. 東德人口減，難民還是解救出路？
  6. 快樂的演化功能
  7. 懶，但又瘦又好體能的動物
  8. 李明熙、Kimberlogic：由布岳登山挑戰！
  9. 包大人：舉辦大型活動有助企業形象嗎？
  10. Eric Chan：環境 VS 個人
星級話題
氣候變化|樓市|NASA|消費|糧食|時裝|廣告|健康飲食|教育|小說|board game|生物學|奧巴馬|桌遊|日劇|特首|移民|Facebook|總統|貧富懸殊|品牌|性愛|英語|生態|Netflix|大腦|奧運|伊斯蘭|梁振英|飲食|金融|建築|生活|民主|西班牙|心理學|企業家|環保|宗教|反恐|歷史|基因|閱讀|城市規劃|哲學|共和黨|自由|大數據|科學|社交媒體|澳洲|倫敦|希特拉|設計|google|脫歐|美國大選|北韓|里約奧運|經濟|運動|衣著|戰爭|城市|AI|恐襲|敍利亞|出版|兩性|動物|歐盟|子女|睡眠|工作|污染|潮流|社交|企業|美國總統|難民|文學||藝術|插畫|醫療|人工智能|網絡|逃稅|攝影|Brexit|第二次世界大戰|機械人|情緒|特朗普|丹麥|研究|年輕人|大選|親子|愛情|ISIS|香港|創業|公投|結婚|足球|杜林普|語言|台灣|投資|商業|恐怖分子|智能手機|電影|單身|女性|美劇|傳媒|曾俊華|希拉莉|時尚|文翠珊|房屋|全球化|音樂|毛澤東|旅遊|太空|家長|遊戲|挪威|全球暖化|意大利|中東|食物|瑞典||失業|App|企業管理|學習|納粹|恐怖主義|記憶|眼疾|非洲|英超|科技|林鄭月娥|特首選舉