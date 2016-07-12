紅眼：人無貴賤，拖鞋有

4月26日
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廣東話有句經典潮語叫「食拖鞋飯」，即所謂食軟飯、咬老軟，之所以叫拖鞋飯，倒也容易理解，終日穿拖鞋，即日日留在家中，不用上班工作搵食。當然，世代不同，現在閒日上班不一定需要穿西裝襯皮鞋，尤其雜誌和傳媒圈子裡，上至編輯下至美術排版，舉目盡是潮流教主，穿拖鞋襯一對白襪，或者才是正常事。

拖鞋自然有平有貴，視乎環境和配搭，山本耀司主理的 Y-3 今年新作 Qasa Sandal 當然霹靂無敵正，但廿蚊一對的黑底人字拖也未必輸給陳冠希當年潮著多時的 VISVIM CHRISTO。

Visvim Christo。圖片來源：Hypebeast
Visvim Christo。圖片來源：Hypebeast
Qasa Sandal。圖片來源：endclothing
Qasa Sandal。圖片來源：endclothing

然而，嘢可以亂食，拖鞋還是不能亂穿，例如十多年前冒起的膠拖鼻祖 Crocs，便是百年醜惡的經典，一場人類鞋史的災難。你可以說本人太主觀，但我相信任何一套客觀標準，都容忍不了 Crocs 的醜惡。在猶太男星 Sacha Baron Cohen 自編自演的電影「大獨裁者落難記（The Dictator）」裡，飾演北非國家瓦迪亞共和國（Republic of Wadiya）廢柴獨裁者 Aladeen 的他，誤中陷阱落難美國，鬍子剃光，錢財花光，生無可戀準備投河之際，路過的一名猶太佬突然指著他大罵：

Standing on the edge of a bridge, about to commit suicide, still wearing CROCS?
What’s wrong with CROCS?
They’re the universal symbol of a man who has given up hope.

crocs square
圖片來源：Crocs Official Site

簡直至理明言，也是對於「洞洞鞋」發明者 Crocs 的最佳評語。Crocs 膠鞋的設計理念其實滿是優點，低成本、不發霉、不發臭、防水、耐穿、透氣，也不否認確是數到一百樣，但有時一對鞋太「好穿」，不是好事，尤其大部分穿 Crocs 的人都因為貪其「好穿」，所以根本不會有第二對鞋，一鞋永逸，把它著到爛為止，但它又不易爛，完美。就是因為太完美，其實就是太 hea，代表你對人生沒花過心思。就好像我母親，她總覺得大家樂的一哥焗豬扒飯好吃、抵食、飽肚，於是廿多年來，只要是去大家樂，就會吃一哥焗豬扒飯，甚至只要是去吃快餐，就會吃大家樂。當然我不是說她已經放棄了人生，因為在煲湯和整理家中擺設這兩項傳統環節，屢見無窮的創造力。

有沒有想過臨死的時候要穿甚麼鞋？我聽過女孩子答 Christian Louboutin，俗氣但是合理，男人則要看是哪一派，波鞋派有可能是 Air Jordan，皮鞋派則還要看是英倫格調還是意式風情。換著是我的話，則可能是一對英式手工皮鞋，Wing tips 那種，我為人浮誇。總之，即使要死，都不應該穿 Crocs 膠鞋。

brickenstock
圖片來源：brickenstock.com.hk

話說讀書年代，高富帥穿拖鞋都會穿 Birkenstock，又稱「有錢仔鞋」，當然不是貪它有健康鞋底，主要是它價值不菲，屬身份象徵。在大學校園走動，先敬羅衣後敬人，穿 Birkenstock  與穿人字拖，走起路來姿勢都有點不同。不過，Birkenstock 最近也推出了膠拖鞋款，比起傳統的水松鞋底，一來輕身防水，二來可以穿著落水，三來價錢居然跟一對 Crocs 差不多。卿本佳人，自甘墮落，何必。

※ 此欄文章為作者觀點，不代表本網立場。 ※
紅眼 錦衣衛札記

專欄作家、文藝雜誌主編。旅居台北多年，曾獲香港中文文學創作獎冠軍、青年文學獎等。已出版長篇小說包括「廢氣團」、「沼氣團」、「小霸王」、「赤神傳」及短篇集「紙烏鴉」、「獅人鳳」。

http://www.facebook.com/a38redeye

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