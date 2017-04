紅眼：人無貴賤，拖鞋有

然而,嘢可以亂食,拖鞋還是不能亂穿,例如十多年前冒起的膠拖鼻祖 Crocs,便是百年醜惡的經典,一場人類鞋史的災難。你可以說本人太主觀,但我相信任何一套客觀標準,都容忍不了 Crocs 的醜惡。在猶太男星 Sacha Baron Cohen 自編自演的電影「大獨裁者落難記(The Dictator)」裡,飾演北非國家瓦迪亞共和國(Republic of Wadiya)廢柴獨裁者 Aladeen 的他,誤中陷阱落難美國,鬍子剃光,錢財花光,生無可戀準備投河之際,路過的一名猶太佬突然指著他大罵:

Standing on the edge of a bridge, about to commit suicide, still wearing CROCS?

What’s wrong with CROCS?

They’re the universal symbol of a man who has given up hope.