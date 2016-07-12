紅眼：人無貴賤，拖鞋有

簡直至理明言，也是對於「洞洞鞋」發明者 Crocs 的最佳評語。Crocs 膠鞋的設計理念其實滿是優點，低成本、不發霉、不發臭、防水、耐穿、透氣，也不否認確是數到一百樣，但有時一對鞋太「好穿」，不是好事，尤其大部分穿 Crocs 的人都因為貪其「好穿」，所以根本不會有第二對鞋，一鞋永逸，把它著到爛為止，但它又不易爛，完美。就是因為太完美，其實就是太 hea，代表你對人生沒花過心思。就好像我母親，她總覺得大家樂的一哥焗豬扒飯好吃、抵食、飽肚，於是廿多年來，只要是去大家樂，就會吃一哥焗豬扒飯，甚至只要是去吃快餐，就會吃大家樂。當然我不是說她已經放棄了人生，因為在煲湯和整理家中擺設這兩項傳統環節，屢見她無窮的創造力。

有沒有想過臨死的時候要穿甚麼鞋？我聽過女孩子答 Christian Louboutin，俗氣但是合理，男人則要看是哪一派，波鞋派有可能是 Air Jordan，皮鞋派則還要看是英倫格調還是意式風情。換著是我的話，則可能是一對英式手工皮鞋，Wing tips 那種，我為人浮誇。總之，即使要死，都不應該穿 Crocs 膠鞋。

話說讀書年代，高富帥穿拖鞋都會穿 Birkenstock，又稱「有錢仔鞋」，當然不是貪它有健康鞋底，主要是它價值不菲，屬身份象徵。在大學校園走動，先敬羅衣後敬人，穿 Birkenstock 與穿人字拖，走起路來姿勢都有點不同。不過，Birkenstock 最近也推出了膠拖鞋款，比起傳統的水松鞋底，一來輕身防水，二來可以穿著落水，三來價錢居然跟一對 Crocs 差不多。卿本佳人，自甘墮落，何必。