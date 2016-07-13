江皓昕：「寒戰 II」—— 一哥很忙

以下劇透。

小時候愛玩一個電腦遊戲，飾演意大利黑手黨，闖完一關升一級，由小混混開始一直混至權力頂層的龍頭位置。玩到後期，我發現因為遊戲設計的潛在缺憾，就算玩家等級已經升至 Don of NYC，也就是紐約市的終極教父，所做的任務其實也都大同小異，就是拿著機關槍、偷別人的車、開到其他幫派的街道去搶地盤。可問題來了，世界上有哪一個組織的最高領袖，每次行動也非要親自出馬，拿槍、開車、更不帶手下，清兵勇字地衝上前殺敵呢？－－「寒戰 II」告訴我們，香港警務處長會。

看完電影，我發現一哥簡直是世界上最「不襟撈」的一份工了，忙碌程度匪夷所思。且看由郭富城獨力完成的「寒戰」後續行動：先要救自己老婆、後要開車在鬧市甩尾、在港鐵站拿著炸彈跑來跑去、繼而親自開車加入跟蹤行動、又在城門隧道內爆發槍戰、在明要周旋於對手為梁家輝的辦公室權鬥、在暗又要親身開車到秘密屋指揮李治廷、到最尾更要親身飛入赤鱲角貴賓室去跟幕後大佬講數－－邊看邊想，請問警察總部的其餘人等在幹甚麼呢？尤其是許多會議室場口中穿著西裝、有氣勢地站立的一群警隊高層，難道你們是如此的不厚道，把所有事情推給「老細」一人嗎？

可是看著看著，又會發現一哥是自找的。原來擔當過這個位置的人全都是工作狂－－你看那位幕後大佬，前處長蔡 sir，他想當造王者還算可以同情地理解，問題是你每次都親自出馬接見有關人等，明知梁家輝已經是全城天眼的焦點所在，你還笨得坐在同一輛車裡，就算沒有文詠珊，你老哥也一定遲早給人撞破吧？然後你要造王，原來只是要造王的話，請問用得著策劃一連串比伊斯蘭國更大規模的恐怖襲擊嗎？你是開了外掛有無限金錢嗎？竟願意為一個還不知道會否選到的特首內閣去傾家蕩產、收購一整個保安系統、僅為一台不知對整件事有甚麼用的衝鋒車，去豪花幾百萬搞一個反追蹤系統？你看現實世界每天出現在電視機的造王者，他們會像你一樣（又）親身上陣，在城門隧道開散彈槍嗎？人家成立一個甚麼團結甚麼會，有事沒事就開個記者會發表一下個人感受，那就完事了啊。說到底，造王只是掩飾，蔡 sir 根本就是自己技癢想開槍玩玩吧。

說到蔡 sir 開的外掛，整件事背後原來有更高等級的人馬、更意想不到的科技（下集蔡 sir 可能會收購全地球的通訊系統，連飛鴿傳書也會捉到）、更宏觀的老闆和「水喉」，電影一集接一集，故事中權力一層大過一層，每層的人又不夠道行去擺平這事，估計到「寒戰 10」，幕後大佬會是外星人，兩個星際文明為著拉郭富城下馬而發動宇宙戰爭了。

電影破票房紀錄，入場人次刷新，包括我。觀眾大叫劇情緊張，儘管有邏輯漏洞，仍具娛樂性，包括我。觀眾大讚其中幾場戲拍得好，例如城門隧道槍戰等，就像看美劇 24 般，包括我。觀眾力橕劇情設計，原來港產警匪片也可以用另一個角度去拍，講權力鬥爭就像 House of Cards 般有張力，包括我。票房勝於雄辯，「寒戰 II」，就是我、我們、我們這個城市喜歡看的電影。

原來只要一群西裝男人板著臉，站在一間甲級寫字樓內同步吵架，我們就會覺得有張力；原來對白只要談及一些聽不懂的警隊英語縮寫，拋出一些時下詞彙如「五千萬」等，我們就會覺得很反映現實，很有共鳴；只要在大銀幕上看到青馬大橋、政總、警總、一連串高空拍下的航拍鏡頭，我們就會下意識覺得整件事好 grand，好有份量，好氣派。原來只要幕後大佬說「整件事好大」，我們就真的傻豬豬地相信，背後真的好大－－請別誤會，我不在批評任何人，我只在批評自己。不是 comment，是 advice，advise to myself，自省。

我自省，是因為我明知戲整體絕不好看，在看的過程中，我還是覺得好看。自省，是明知槍戰、爆炸、鬧交、金句，全是計算，背後的故事仍然空洞無物，我仍願意享受以這個角度去看。自省，是當那幕後大佬說整件事好大，平常人不夠道行去擺平的時候，我居然覺得原來背後真是好大－－也許我們看得好大，全因我們本身太小。

自省，是我原來還是要多讀書，也許多聽一點陶傑，多讀一點沈旭暉，多學一些真實的國際關係知識。因為我不知道真實的「權鬥」、「造王」、「後面好大」其實是如何的，我只知道，絕不是這樣。