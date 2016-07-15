紅眼：日劇女王涼子s

作為前哨，7 月先來了一部「Doctor X」SP，本以為是米倉涼子回歸劇組的熱身之作，怎料開場 5 分鐘，特別嘉賓背影出現，還沒來得及看簡介，一看之下不禁倒抽幾口涼氣，天啊此劇太恐怖了吧居然邀請到北野武來演 SP 劇場大反派。不難想像，到第四輯正劇上場，正如大門未知子劇中經典對白，「我是絕對不會失敗的！」同季諸劇，多數要挨打挨足三個月。

米倉涼子一向是台柱頭馬，從模特兒轉型拍劇後人氣一直高企，雖然比其他日劇小花年紀大一截，卻超過九成作品都是單飛主役演員，不需要男星搭檔，收視率十拿九穩，可謂「老娘一個已經夠照」，剛上位的青春小妹妹，普遍連她車尾燈都見不到。「Doctor X」是米倉涼子繼「黑色筆記本」和「交涉人」後的代表作，以輯數計算早已超越她的後生威水史，獨挑大樑的第一輯收視已經爆燈，繼而第二、第三輯，收視都居高不下，日劇女王之名，米倉涼子難有敵手。

當然，米倉涼子不是擁有日劇女王之名的第一人，逢演必紅的松嶋菜菜子還可以跟她一爭朝夕，兩人都是收視破 20% 的常勝女帝，說起來，兩人的成名作都有一部醫療劇，米倉涼子在「Doctor X」裡面是天下無敵的外科聖手大門未知子，松嶋菜菜子則是「救急病棟 24 小時」的菜鳥實習醫生小島楓。兩部劇走紅於不同年代，不過，單以劇論，「救急病棟 24 小時」是江口洋介搭配松嶋菜菜子雙主演（到第五輯她才改為第一主角），「Doctor X」則從頭到尾都是米倉涼子的 Solo 強檔。加上松嶋菜菜子近年稍現老態，「家政婦三田」可遇不可求，翻查一下資料才知道，松嶋菜菜子只比米倉涼子年長兩歲，份屬同輩。米倉涼子在凍齡養顏上，就拋離松嶋菜菜子了。

當然，有件事情米倉涼子拍馬也追不上松嶋菜菜子，就是松嶋菜菜子早婚。松嶋菜菜子 2001 年就與反町隆史結婚，被視為金童玉女；至於米倉涼子，追求者或不少，但一向沒甚麼緋聞，前年匆匆與圈外男友結婚，顯然是要趕其 40 歲「大限」。然而，這個決定目前看來是她最錯誤的一次。婚後三個月，便傳出與丈夫不和分居，更被指受到家暴對待。米倉涼子在日劇中的演出，形象多數是冷艷惡女，但聞說她本人私底下是個小女人，一點都不強悍，全然不是獅子座女強人。收視絕頂，婚姻絕望，米倉涼子行年四十，沒有入錯行，可惜嫁錯郎，休養過後重新出發，於是就有了「Doctor X」第四輯，單身或者對她、對觀眾都更好。