紅眼：日劇女王涼子s

名字不代表一切，但往往邪門，你愈不信，撞名之人便愈有相似之處。在香港這彈丸之地，自古 Cathy 多串嘴、十個 Jason 九個賤這些說法，不時聽聞；而在日本女星名字中，有「涼子」兩字的女神，礙於年紀輕見識少，但至少也數到四個。
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香港人普遍都記得廣末涼子，或因為廣告拍得多，拍的電影又多數是知名大導演操刀，四個「涼子」中她最年輕，名氣也最高。高倉健的「鐵道員」是不少數人對廣末涼子的第一印象。如今雖然不再童顏，但近年有她演出的電影和電視劇，平心而論都屬佳作，拍得不俗，by the way，如果有最受歡迎日劇客串女星統計，名字總是寫在演員名單結果只是以各種方式（例如童年回憶、神秘背影⋯⋯）露一露面的廣末涼子想必在三甲之內。平心而論，她有份客串的或者比她全程主演的出色。
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至於篠原涼子，你可能不懂念她的姓氏，但由偶像女團轉型拍日劇的篠原涼子，如今人氣一點都不輸給廣末涼子，甚至早就拋離了她，個人認為成名作是宮藤官九郎編劇的「超能嬌妻」，也打自此劇，近十年來，幾乎逢演擔正，少女年代發展平平，來到熟女年代，卻愈戰愈勇。
不過，今天在 Google 搜尋「涼子」，相關搜尋的第一位，卻多數是米倉涼子。談到擁有「涼子」之名的熟女，有收視女王之稱的米倉涼子所向披靡。
本文見街之時，米倉涼子便將迎來她的 41 歲生日。久別兩年，女王強勢回歸，今年 10 月將會開播她的代表作「Doctor X」第四輯，續演女主角大門未知子。醫術高明的大門未知子於劇中未嘗一敗，開刀開了三輯，沒甚麼人體器官未切過。而現實中，戲路與形象甚為固定的米倉涼子，就幾乎演遍了各種女強人職業，觀眾全部受落，不曾在收視上失手，從醫生、律師、國稅局調查員、談判專家、獎金獵人、銀座夜店女王以至超齡高中生，共通點是個性強悍，美艷亮麗，以及標誌性的短裙高跟鞋配長腿。當然，演來演去都是惡女悍婦，戲路窄未必是好事，但米倉涼子不是安藤櫻、蒼井優這些演技派，她不是影后，卻是日劇女王，迷人的長腿系姐姐。
「Doctor X」雖是正正經經的醫療劇，但大門未知子這大癲大喪的角色，顏值高，EQ 零分，卻成功為此沉悶劇種加添趣味。開刀救人實在其次（反正此劇標榜女主角從不失手），表情多多又貪靚的米倉涼子，每集瘋狂換衫才是這系列的特色，目不暇給的連身裙、高跟鞋和手袋配搭與收視直接掛勾；配角則有內田有紀飾演的城之內博美，這一對天才手術醫與毒舌麻醉醫的組合，點到即止有少許蕾絲邊，聽說坊間還稱呼這一對叫「城門戀」。鹽花多過主菜，就是「Doctor X」不同於其他醫療劇爆紅的原因，過去三輯平均收視 20% 起錶。相比之下，今季剛力彩芽主演的醫療劇「Doctor Car」僅得 3% 慘淡收場。再次證明不是個個女星都像米倉涼子可以全劇種通殺。
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作為前哨，7 月先來了一部「Doctor X」SP，本以為是米倉涼子回歸劇組的熱身之作，怎料開場 5 分鐘，特別嘉賓背影出現，還沒來得及看簡介，一看之下不禁倒抽幾口涼氣，天啊此劇太恐怖了吧居然邀請到北野武來演 SP 劇場大反派。不難想像，到第四輯正劇上場，正如大門未知子劇中經典對白，「我是絕對不會失敗的！」同季諸劇，多數要挨打挨足三個月。
米倉涼子一向是台柱頭馬，從模特兒轉型拍劇後人氣一直高企，雖然比其他日劇小花年紀大一截，卻超過九成作品都是單飛主役演員，不需要男星搭檔，收視率十拿九穩，可謂「老娘一個已經夠照」，剛上位的青春小妹妹，普遍連她車尾燈都見不到。「Doctor X」是米倉涼子繼「黑色筆記本」和「交涉人」後的代表作，以輯數計算早已超越她的後生威水史，獨挑大樑的第一輯收視已經爆燈，繼而第二、第三輯，收視都居高不下，日劇女王之名，米倉涼子難有敵手。
當然，米倉涼子不是擁有日劇女王之名的第一人，逢演必紅的松嶋菜菜子還可以跟她一爭朝夕，兩人都是收視破 20% 的常勝女帝，說起來，兩人的成名作都有一部醫療劇，米倉涼子在「Doctor X」裡面是天下無敵的外科聖手大門未知子，松嶋菜菜子則是「救急病棟 24 小時」的菜鳥實習醫生小島楓。兩部劇走紅於不同年代，不過，單以劇論，「救急病棟 24 小時」是江口洋介搭配松嶋菜菜子雙主演（到第五輯她才改為第一主角），「Doctor X」則從頭到尾都是米倉涼子的 Solo 強檔。加上松嶋菜菜子近年稍現老態，「家政婦三田」可遇不可求，翻查一下資料才知道，松嶋菜菜子只比米倉涼子年長兩歲，份屬同輩。米倉涼子在凍齡養顏上，就拋離松嶋菜菜子了。
當然，有件事情米倉涼子拍馬也追不上松嶋菜菜子，就是松嶋菜菜子早婚。松嶋菜菜子 2001 年就與反町隆史結婚，被視為金童玉女；至於米倉涼子，追求者或不少，但一向沒甚麼緋聞，前年匆匆與圈外男友結婚，顯然是要趕其 40 歲「大限」。然而，這個決定目前看來是她最錯誤的一次。婚後三個月，便傳出與丈夫不和分居，更被指受到家暴對待。米倉涼子在日劇中的演出，形象多數是冷艷惡女，但聞說她本人私底下是個小女人，一點都不強悍，全然不是獅子座女強人。收視絕頂，婚姻絕望，米倉涼子行年四十，沒有入錯行，可惜嫁錯郎，休養過後重新出發，於是就有了「Doctor X」第四輯，單身或者對她、對觀眾都更好。
對了，還有第四個「涼子」。當年以藝名美竹涼子和一副冷艷美女形象走紅於日本 AV 界的她，拍了兩三年，二三十部作品，便結婚引退了。不曉得她近況如何，希望不像米倉涼子吧，不過，後來她銷聲匿跡，再無復出，沒有消息，或就是好消息。