自 2012 年現任政府上台起，法國經歷不下 9 宗大型恐襲，前總統薩爾科齊批評反恐不力：「18 個月來應做的全部不做。」究竟法國有何反恐措施，如何評價？「世界報」盤點奧朗德政府的反恐政策，同時指出不足之處。

奧朗德歷年反恐措施：

延長緊急狀態

法國緊急狀態由去年 11 月起生效，本於今年 7 月 26 日過期，因尼斯恐襲而第四度延長 6 個月。緊急狀態之下，法國政府有權軟禁目標人物，以及毋須證明合理懷疑即可入屋搜查。

修改警例

緊急狀態容許休更警員佩槍，本來屬於暫時措施，6 月一宗襲擊案後，政府決定延續措施，緊急狀態過後該例仍然生效；保障警員匿名，免其成為恐襲報復對象；容許警員在「絕對必要」情況下，例如警告不果，使用武力導致目標人物死傷而不受刑責。

擴大軍警編制

薩爾科齊就任總統期間，警員編制大幅縮減，奧朗德政府承諾 2012 至 2017 年間將增募 9,341 名警員，不過有爭議指粉飾數字，實際編制仍然不足。另外，自 2015 年初起，政府動員共過萬名軍人監視境內敏感地帶，又大舉招募備役軍人，預計軍隊編制至 2018 年將新增 28,000 至 40,000 人。

司法強硬

禁止疑似恐怖分子出國，為期兩年；設立新例針對獨行恐怖分子，一旦發現「事前徵兆」，例如管持槍械、曾於恐怖分子控制地帶逗留或瀏覽歌頌聖戰網站等，即可考慮控罪，又極力追捕曾於海外恐怖分子基地受訓或從事恐怖活動的法國公民，至今有 1,200 名嫌犯被控；恐怖分子一經定罪可處終身監禁，而且不得提前釋放；擴大刑訊手段，包括截聽、天眼監視、夜間搜查等；即使缺乏足夠證據，仍可軟禁恐襲嫌犯 1 個月；剝奪國籍法案流產，政府則代之以驅逐恐怖分子出境。

加強交通工具保安

自今年 3 月起，法國國鐵（SNCF）及巴黎大眾運輸公司（RATP）轄下交通工具的保安人員在獲得乘客同意下，有權對其搜身及搜查行李，甚或扣留犯嫌乘客及禁止上車直至執法人員到場，而兩間交通公司重要職位如車長的任命亦須先經審查。

增加情報收集

情報法於去年 7 月生效，允許執法部門入侵電腦、以 GPS 裝置追蹤行車、在住宅安裝竊聽器，同時成立分析系統處理網上資訊，搜查有否涉嫌恐怖活動的言論，做法極具爭議。政府於去年設立「疑似恐怖分子檔案」（FSPRT），集中管理超過 12,000 名嫌疑人的資料。此外，歐洲議會今年 4 月通過「實名乘客法例」（PNB），允許收集飛往或離開歐盟國家的乘客的個人資料，不過必須事先得到本人同意。

阻截恐怖組織財路

今年年初一系列法案有助打擊恐怖組織的財政，包括限制提取現金、禁止匿名申請銀行卡以及加強反洗黑錢部門 Tracfin 的監視權力。而歐盟新例相信亦有正面影響，例如規管虛擬貨幣交易平台和限制 500 歐元大鈔的流通。

打擊恐怖分子網絡

新例之下，毋須判決即可封鎖網站，2014 年起至今，共有 60 個恐怖組織網站被封鎖，而恐怖組織網站的經營者可處監禁兩年及罰款 3 萬歐元。

遏止激進傾向

「停止聖戰」（Stop Djihadisme）運動由 2015 年開始，專門在網絡破除恐怖主義的迷思，例如以恐怖分子家屬的證言揭穿伊斯蘭國的文宣謊言，又設立諮詢熱線，以便舉報激進勢力。政府則從 2014 年起對恐怖分子實施隔離監禁，其間安排心理醫生、前恐怖分子及受害者家屬頻密會面，務求遏止激進趨勢。

恢復邊境管制

2015 年 11 月大型恐襲後，法國政府重奪邊境管制權，聲稱 4,800 萬出入境者均受檢測，其中有 28,000 人被拒入境。不過，重重檢核之下，巴黎恐襲共犯之一 Salah Abdeslam 仍然順利出逃比利時，惟幾月後落網。

出兵中東

連同國際聯盟，法國接連出兵伊拉克（2014）及敍利亞（2015），另加空襲伊拉克及於敍利亞從事秘密軍事行動。今年法國擬進一步涉足中東，協助盟軍從伊斯蘭國手中重奪拉卡及摩蘇爾。

上述政策不少被指濫用公權，削弱公民權利及自由，例如無故扣押及搜查疑似恐怖分子，就被指違反司法，成效亦難斷定，因而不無爭議。有實行而引起爭議的，也有未有或未能實行而引起爭議的政策：

未能剝奪雙重國籍或本國恐怖分子國籍

未能將緊急狀態列入憲法

未有以「辱國罪」（indignité nationale）取代剝奪國籍方案

未有收集社區情報，建立全國反恐機關

未有混合盡用精英憲兵特勤隊及特警部隊

未有遏止難民湧入（然而此舉在政治、司法、道德及成效方面存疑）

未有禁絕伊斯蘭原教旨賽萊菲（Salafi）派系

未有派駐地面部隊攻打伊斯蘭國

以上不為與不能者，有出於意見不同，亦有力所不逮，也有考慮不周，面對恐怖主義日益本土化、個人化，反恐挑戰只會愈趨艱鉅。法國反恐政策一大堆，但成果似乎極為有限；另一邊廂，意大利的反恐措施則異常奏效，包括 24 小時人釘人、遞解疑似恐怖分子移民出境、監禁激進派伊瑪目等，相當高壓亦相當有力，近年毫無宗教式恐襲紀錄－－不過這種「Italian job」，法國人是否接受得到？就趁下一次恐襲發生前，法國要好好想清楚。