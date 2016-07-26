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站著工作提高效率的真相

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圖片來源：Flickr
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早前有大學研究指站立式書桌（standing desk） 能提升員工 46% 生產力，讓人幻想如此神效豈不是可以「買兩張 standing desk 頂一個員工」？有專家指報告誇大其辭，那麼效率提升的真正原因是甚麼？

Standing Desk 提高效率的迷思

美國 Texas A&M University 對於 standing desk 的研究在一家電話熱線中心進行，比較使用站立式書桌和傳統書桌兩個員工組別，發現站著工作的員工比坐著的效率高，每小時能夠解決更多的客戶求助個案。

但 Waterloo 大學人體運動學系教授 Jack P. Callaghan 拆解報告，發現研究實在有欠公允。首先研究對象全數為電話熱線中心員工，過於集中；第二，研究期間使用站立式書桌的全為初來報到的新員工，他們只需處理新客戶的查詢，另一邊廂使用傳統書桌的組別全為老員工，負責接聽舊客戶的電話。Callaghan 認為，不同的實驗條件局限了數據的可信性。

縱觀 Standing Desk 研究

現時站立式書桌的研究眾多，但都未有一致的結論，各家各說法。英國獨立醫療研究機構 Cochrane 最新的研究更反映，使用站立式書桌工作與提升效率並無明顯關係，也未有減少稱病告假的員工。Callaghan 說：「我想即使兩者真的有關係，也非常輕微，反正一定不至於提升 50% 效率。」

The University of Iowa 助理教授 Lucas J. Carr 撇開「效率」來說，站立的確比坐著多消耗 30% 熱量，間中變換工作姿勢也確實能緩解肌肉骨骼不適，促進血液循環，「不過，久站同樣不利健康，有可能導致關節痛，肌肉僵硬疲勞、血流不暢。」

提高效率的真正原因

「員工感受到公司的用心，自然就會投入工作。」企業健康機構 Limeade 的人事部主管 Laura Hamill 博士這樣說。根據 Limeade 的統計，滿意工作環境及福利的員工，投入工作的程度要比起一般員工高 38%。這些「關心員工」的公司帶來的工作間革新：靈活的工作站、跑步機、單車、音響設備、綠化空間，諸如此類，按 Hamill 的說法：「都是支持員工的方法。」芬蘭 Karēlia Health 行政總裁 John Carew 所見略同：「配備站立式書桌的重點，很大程度就是展示對員工的支持。」

從經濟角度著眼，一間辦公室要配備站立式書桌其實所費不菲，一張基本款站立式書桌叫價 400 美元（約港幣 $3102），稍為講究的款式更是漫天要價，看來公司要提高員工工作效率，當真是講心又講金。

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