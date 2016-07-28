2月6日
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江皓昕：Stranger Things——樹叢後還有怪物的老土年代

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美劇 Stranger Things 劇照。圖片來源：IMDb
美劇 Stranger Things 劇照。圖片來源：IMDb

那是一個樹叢後還有怪物的年代：電影有史匹堡的 E.T Close Encounter of the Third Kind、John Carpenter 的 The Thing、Tobe Hooper 的 Poltergeist 系列；小說有史提芬京的 The ShinningCarrieFire StarterThe Body（亦即後來改編而成的經典電影「伴我同行」）等。當時科技不佳，人們對世界的瞭解也不及現在多。遇到突發事件時，我們還沒有智能電話能把怪物立即拍下，只能靠人們口耳相傳，道聽途說。也正因為如此，70 至 80 年代才會如此朦朧，彷彿一切都像夢一般美好。就如小孩子對世界抱有疑問和期盼，也為簡陋帶一點點的神秘色彩。

Netflix 的新劇 Stranger Things 就是一次過向以上電影和文學、以及那個逝去的年代作致敬。故事背景設在一個典型的 80 年代美國小鎮，從一個小孩的神秘失蹤開始。小鎮裡接二連三發生怪事，經過當地警長、失蹤小孩家長、一群終日踩著單車的區內小孩、以及一群正值青春戀愛的少男少女，抽絲剝繭後，他們發現了整件事情的迷團所在：小鎮旁邊的政府實驗場所，有某個驚人又可怕的「甚麼」逃出來了⋯⋯

美劇「Stranger Things」劇照。圖片來源：IMDb
美劇 Stranger Things 劇照。圖片來源：IMDb

乍聽是不是很老土？是不是有點典型史匹堡 Crossover 早期史提芬京的感覺？也是不是有點幾年前，JJ Abrams 拍的 Super 8 感覺？的確是老土的，Stranger Things 的方向就是老土，而它成功的地方，就正正在於它能夠把最老土的故事說出花來。

原來我過於習慣影視上的味精，彷彿把故事時序打成稀巴爛再作次序重組才是鬼才；把鏡頭反轉配上密集式的 VO 才是緊湊；把柔光畫面配上音樂宛如 MV 才叫唯美、算是文青——Stranger Things 反璞歸真，沒有譁眾取寵的 high concept，沒有花巧炫目的鏡頭，沒有扭來扭去扭屎忽花的扭橋，只是一個簡簡單單四平八穩的故事；又創造一群有血有肉、性格可愛、得人歡心的人物，按部就班地展現故事，如一本電視劇 textbook 般道來——原來把簡單的故事說好，就是最好。

2016 年的今天，我們過於依賴智能電話，有甚麼不明白，問 Google 便知；有甚麼事情想分享，就放上臉書。我們沒有了等待，沒有了朦朧，所以缺乏了幻想。

※ 此欄文章為作者觀點，不代表本網立場。 ※
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江皓昕，編劇，白羊座。

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