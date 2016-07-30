Yahoo 曾是那些年每人上網時必到的畫面。這位昔日搜尋界一哥，無論資產，還是地位，都今非昔比。近日被電訊公司 Verizon 收購一事，更成為 IT 界的反面教材，其沒落，實有跡可尋。

昔日的 Yahoo 猶如矽谷神話、美國夢傳奇。1994 年，兩位史丹福大學的年青人，David Filo 和楊致遠共同建設了名為「Jerry and David’s Guide to the World Wide Web」的網頁，就像目錄一樣，放有他們喜愛網站的連結。其後，他們將頁面正名為 Yahoo，並成為千百萬網民的隨意門，助人在無窮無盡的網站上遊歷。2000 年，Yahoo 攀上頂峰， 市值一度達 1,280 億美元。但是，明星終要隕落——日前，美國通訊公司 Verizon 以 48.3 億美元收購 Yahoo 核心業務，Yahoo 作為一間獨立網絡巨擘的歷史走到盡頭。

這場收購，可謂網絡世界史的分水嶺。對過去，Yahoo 被 Verizon 低價收購（對比起 10 年前的價位），象徵了 Web 1.0 已成歷史遺物，網民不會再滿足於 Yahoo 所提供的服務。對將來，它代表了新方向，就如 Instagram、Snapchat、Spotify 等應用程式，網絡已不再留於網頁的舊領域，而是朝著超越瀏覽器，甚至智能手機的方向發展，如何能夠真正與時並進，才是這世代的思考問題。

Yahoo 墜落，所因何事？可以說，非總裁 Marissa Mayer 之過失。Mayer 就任前，Yahoo 在 3 年內換過 4 個行政總裁；2012 年，Mayer 上任後，她積極改革，然而，Yahoo 實在積病太深，回天乏術。「經濟學人」撰文列出 Yahoo 有 3 大問題，導致當前的景況。

首先，Yahoo 不清楚自己的定位，從創辦以來就沒有發展重心。它在科技公司與媒體之間舉棋不定，每逢網絡發展出現新突破，它都不知進退，跌進逆流。例如，它不清楚「搜尋器」究竟是商品（commodity），還是值得巨額投資的領域；後來，Yahoo 又跟不上社交媒體和流動網絡的發展，令 Google 乘勢崛起，從後趕上。而且，臃腫的架構亦使企業無法如常運作（dysfunctional），像 Google 的總公司 Alphabet 一樣簡潔重組業務，才是出路。

另外，Yahoo 的交易智慧，也叫人卒不忍睹。雖然有些投資，如購入阿里巴巴股票，得到龐大回報，但 Yahoo 其他交易實在一塌胡塗。它錯失了以 100 萬美元買入 Google 的機會；它快能以 10 億美元收購 Facebook 時，又得一想二，再三壓價，結果失敗；能買 Youtube 時，它又不買，最後 Youtube 落在對手 Google 手上——這連串交易決策的失敗，加速企業沒落。

從 Yahoo 的沒落，可得第 3 個教訓：創辦人對自己「親生仔」的深愛，令他們無法作出正確的戰略決定。就像在 2008 年，楊致遠有機會以 450 億將 Yahoo 賣給 Microsoft，可是，自尊和慾望令他拒絕交易。「經濟學人」指，其他矽谷公司應該認真審視 Yahoo 的事例，不是每一個創辦人都是 Steve Jobs，能再創高峰。

Yahoo 的悲涼，是大網絡企業之死的最佳例子。雖然新主 Verizon 亦想好好利用 Yahoo現有的資源及龐大的用戶群，在廣告界殺出血路，追貼 Google 和 Facebook，但「紐約客」寫手、科技公司創辦人 Om Malik 卻認為，現今的「Snapchat 世代」連 Yahoo 都不太熟識，Verizon 的夢想似乎太離地，遙不可及。再者，Google 和 Facebook 兩者已佔網絡廣告市場的 85%，Verizon 又能搶到幾多？不管結果如何，以 48 億買入 Yahoo 都是場便宜的「賭博」。

剎那光輝不是永恆，要避免重蹈 Yahoo 覆轍，矽谷公司需從其身上吸取教訓，因為在矽谷，「沒有企業大到不能倒」，Om Malik 這樣說。