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Yahoo 沒落史

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圖片來源：路透社
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Yahoo 曾是那些年每人上網時必到的畫面。這位昔日搜尋界一哥，無論資產，還是地位，都今非昔比。近日被電訊公司 Verizon 收購一事，更成為 IT 界的反面教材，其沒落，實有跡可尋。

昔日的 Yahoo 猶如矽谷神話、美國夢傳奇。1994 年，兩位史丹福大學的年青人，David Filo 和楊致遠共同建設了名為「Jerry and David’s Guide to the World Wide Web」的網頁，就像目錄一樣，放有他們喜愛網站的連結。其後，他們將頁面正名為 Yahoo，並成為千百萬網民的隨意門，助人在無窮無盡的網站上遊歷。2000 年，Yahoo 攀上頂峰， 市值一度達 1,280 億美元。但是，明星終要隕落——日前，美國通訊公司 Verizon 以 48.3 億美元收購 Yahoo 核心業務，Yahoo 作為一間獨立網絡巨擘的歷史走到盡頭。

這場收購，可謂網絡世界史的分水嶺。對過去，Yahoo 被 Verizon 低價收購（對比起 10 年前的價位），象徵了 Web 1.0 已成歷史遺物，網民不會再滿足於 Yahoo 所提供的服務。對將來，它代表了新方向，就如 Instagram、Snapchat、Spotify 等應用程式，網絡已不再留於網頁的舊領域，而是朝著超越瀏覽器，甚至智能手機的方向發展，如何能夠真正與時並進，才是這世代的思考問題。

如何能夠真正與時並進，才是這世代的思考問題。 圖片來源：路透社
如何能夠真正與時並進，才是這世代的思考問題。 圖片來源：路透社

Yahoo 墜落，所因何事？可以說，非總裁 Marissa Mayer 之過失。Mayer 就任前，Yahoo 在 3 年內換過 4 個行政總裁；2012 年，Mayer 上任後，她積極改革，然而，Yahoo 實在積病太深，回天乏術。「經濟學人」撰文列出 Yahoo 有 3 大問題，導致當前的景況。

首先，Yahoo 不清楚自己的定位，從創辦以來就沒有發展重心。它在科技公司與媒體之間舉棋不定，每逢網絡發展出現新突破，它都不知進退，跌進逆流。例如，它不清楚「搜尋器」究竟是商品（commodity），還是值得巨額投資的領域；後來，Yahoo 又跟不上社交媒體和流動網絡的發展，令 Google 乘勢崛起，從後趕上。而且，臃腫的架構亦使企業無法如常運作（dysfunctional），像 Google 的總公司 Alphabet 一樣簡潔重組業務，才是出路。

Yahoo 跟不上社交媒體和流動網絡的發展，令 Google 有機可乘，從後趕上。Snapchat 世代連 Yahoo 是甚麼都不太認識，Yahoo 換主 Verizon，有機會重生嗎？

另外，Yahoo 的交易智慧，也叫人卒不忍睹。雖然有些投資，如購入阿里巴巴股票，得到龐大回報，但 Yahoo 其他交易實在一塌胡塗。它錯失了以 100 萬美元買入 Google 的機會；它快能以 10 億美元收購 Facebook 時，又得一想二，再三壓價，結果失敗；能買 Youtube 時，它又不買，最後 Youtube 落在對手 Google 手上——這連串交易決策的失敗，加速企業沒落。

從 Yahoo 的沒落，可得第 3 個教訓：創辦人對自己「親生仔」的深愛，令他們無法作出正確的戰略決定。就像在 2008 年，楊致遠有機會以 450 億將 Yahoo 賣給 Microsoft，可是，自尊和慾望令他拒絕交易。「經濟學人」指，其他矽谷公司應該認真審視 Yahoo 的事例，不是每一個創辦人都是 Steve Jobs，能再創高峰。

Yahoo 的悲涼，是大網絡企業之死的最佳例子。雖然新主 Verizon 亦想好好利用 Yahoo現有的資源及龐大的用戶群，在廣告界殺出血路，追貼 Google 和 Facebook，但「紐約客」寫手、科技公司創辦人 Om Malik 卻認為，現今的「Snapchat 世代」連 Yahoo 都不太熟識，Verizon 的夢想似乎太離地，遙不可及。再者，Google 和 Facebook 兩者已佔網絡廣告市場的 85%，Verizon 又能搶到幾多？不管結果如何，以 48 億買入 Yahoo 都是場便宜的「賭博」。

剎那光輝不是永恆，要避免重蹈 Yahoo 覆轍，矽谷公司需從其身上吸取教訓，因為在矽谷，「沒有企業大到不能倒」，Om Malik 這樣說。

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