5月4日
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為甚麼中國移民不受歡迎？

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中國人大與會者主要是美國和加拿大人。　圖片來源：路透社
中國人大與會者主要是美國和加拿大人。　圖片來源：路透社

移民：相信是不少香港人恆常自問的難題。一來未必捨得，二來移民有價，為求一本護照，投資置業所費不菲，又要坐移民監，居留權又未必換到公民權，隨時落得二等公民地位。儘管如此，全球投資移民趨勢依然有升無跌，中國崛起最為急速，佔近年美加等地計劃九成申請。究竟是活在他鄉更吸引，還是本國太不堪？

居留權不等於公民權，投資移民按此分兩大類：部分加勒比海島國、馬爾他及塞浦路斯用錢即可買到公民身份；歐美等地基本只能換取居留權。不過，即使規定較嚴，對歐美趨之若鶩者依然甚眾。

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最熱衷投資移民者，非中國人莫屬。據美國 EB-5 投資移民行業協會統計，自 1992 年實施投資移民法到 2014 年，中國累計約 13,400 戶獲發簽證（I-526），佔所有獲批 EB-5 簽證人數三分二，累積投資金額（67 億美元）亦遠超其他國家；而單在 2014 年度，4,574 宗獲批 I-526 投資移民個案之中，中國申請就佔九成半（4,135 宗），比率與加拿大幾年前的投資移民申請相約。

中國移民固然帶來了龐大資金，但也帶來不少問題，至少不受外國歡迎。美國於 2015 年起暫緩投資移民計劃；自 2014 年起，加拿大亦中止投資移民及企業移民計劃，總計 75,000 宗申請有九成來自中國，惹來中國移民不滿，一度發起訴訟，狀告加國政府。加拿大財長解釋落閘原因，由於並無證據證明投資移民計劃與加拿大的經濟成長有持續關係，投資移民往往並不留住本國，比其他經濟類別的移民因而課稅更少，而中止計劃同時亦為「防止有人購入國籍」。

文化差異，又是外國吃不消中國移民的另一原因。青島大學經濟系教授易憲容指，中國人的生活習慣、做事理念與文明社會相差甚遠，移民將中國習性帶到移民國，而非融入當地經濟文化生活，導致中國投資移民在海外不受歡迎。中國家庭投資移民加國之後，不少會將資金轉回中國，生意重心留在中國，家庭則留在加拿大享受各種福利。逃稅漏報情況普遍，有報告指，中國投資移民對加國經濟貢獻遠不如技術移民，甚至不如難民。亦有中國移民富戶一邊供讀昂貴私校，一邊領取牛奶補貼，甚至有大媽開著寶馬去領取賑災食物卡，招致當地社區反感。

美國指控部分中國投資移民申請資金來源來自虧空公款，移民為名，轉出黑錢為實。　圖片來源：路透社
美國指控部分中國投資移民申請資金來源來自虧空公款，移民為名，轉出黑錢為實。　圖片來源：路透社

政府顧慮則是安全風險。據紐約時報報道，部分投資移民申請涉及虛假文書，尤其中國濫用情況嚴重，掩飾不法資金來源，利用投資移民計劃來洗黑錢，例如美國去年通緝一連串在逃中國涉貪官員，其中趙士蘭就被指與任職中國糧倉的丈夫喬建軍以虧空所得公款申請投資移民，並偽造移民及財務文件，企圖在美國洗黑錢。另有官員擔心，外國政府或會通過投資移民項目策劃經濟間諜行動。

移民渠道濫用普遍，可以如何解決？瑞士就規定移民必須證明已經「歸化」，無論居留期間多長，假如未能融入本土（例如說得出鄰居的名字），將不獲發公民身份；丹麥則是調高公民試的難度，連本地人也未必識答，以此阻絕不諳丹麥社會文化的外來移民。移民人滿為患的地區不妨參考。

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