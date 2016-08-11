一星期做多少運動才健康？

運動促進健康，但幾多運動才足夠？世衛建議每周做夠 600 代謝當量（Metabolic Equivalent of Task；MET），相當於 150 分鐘中等強度運動（如急步）或 75 分鐘高強度運動（如跑步）；不過有綜合分析指，若要促進健康，有效減低罹患慢性病的機率，則要每周做夠 3,000 至 4,000 代謝當量的運動，高出世衛建議標準 5 倍。門檻看似大幅提高，但運動量每日攤分的話，其實不難。

美國與澳洲研究員分析 174 份研究結果，表示只要做足運動，可以是打掃還是上落樓梯，就能大幅減低罹患大腸、乳癌、中風、糖尿病和心臟病的風險。病例顯示，按世衛標準運動量，能降低患上 2% 心臟病或乳癌的機率；如果增至 3,600 代謝當量，則能降低 19% 發病率。

所謂充足運動量，研究員建議每周達致 3,000 至 4,000 代謝當量。代謝當量以 1 為基本單位，等於坐下休息所消耗的能量；代謝當量為 5，即是該活動的能量消耗相等於休息的 5 倍。低強度的代謝當量為 1.1 至 2.9，中等強度為 3 至 5.9，高強度為 6 以上。按分鐘計，低至中等強度的運動做足 1,000 分鐘，即達專家建議標準。

好似好難？研究員 Hmwe Kyu 表示若將各類活動融入每日活動，就很容易達標。例如，只要每日行樓梯 10 分鐘、吸塵 15 分鐘、打理花園 20 分鐘、跑步 20 分鐘及急步或踩單車 25 分鐘，一周累計就有 3,000 代謝當量。

雖然是次研究單純出於觀察分析，不能證實運動與疾病的直接關係，但兩者的關連亦不可抹殺，不少研究指出，生活習慣健康的話，大可避免各種癌症，而運動正是健康習慣的其中一環。所以，現在就去踩單車吧－－或者去吸個塵。