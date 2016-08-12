香港人一向擁有「粗口潔癖」，只律人不律己，自己遇到不幸之事難免也曾口吐髒話，然而，當換了別人講粗口，又會站在道德高地批判講粗口者無禮粗鄙。有學者指出，講粗口不但能促進人際交往，粗口當中更蘊藏藝術價值——原來「爛口」沒想像中壞？

英語歷史學家、俚語專家 Michael Adams 在其著作 In Praise of Profanity 中為講粗口辯護。他指出，現今社會雖然日漸接受粗言穢語，但還是抱陳舊的觀念視，簡化粗口為社會禁忌，這忽略了粗口作為表達情緒方式的正當性之餘，更低估了粗口在人際交往層面和藝術創作上的重要地位。

實際上，粗口在社交層面發揮多種功能，在吵架以外的情況，粗口之使用不但是對話兩人之間親密程度的評估標準，更有拉近人與人之間距離的作用，促進團結。

Michael Adams 解釋，人其實心知肚明在社交場合上不應講粗口，但如果無視社交規則，在對方面前毫不掩飾地以粗口咒罵的話，正是一種親密的表現。這代表的是，講粗口者衡量過場合情況後，冒著講粗口附帶的風險說話——講粗口需要「信任」，講者需自信於交談雙方的相熟程度——如果對方無法接受你講粗口，即兩者未夠親密；相反，如果對方接受，並沒因你的遣詞用字而感到冒犯，沒因此而討厭你，即等於在兩者之間無形中已互相理解信任，求同存異。

另一方面，粗口絕非單純粗鄙的語言，適當的咒罵有藝術性，能夠表達到不易以日常語言道出的次文化及複雜情感。長久以來，藝術家都有使用粗口以達特定美學效果。

以 J.D. Salinger. 所作的名著「麥田捕手」（Catcher in the Rye）為例，作者在主角荷頓的對白中加入大量粗口，成功塑造他的少年叛逆形象，假若「麥」刪去了那佔全書 5% 的粗俗節情，那麼此書就會隨即失去靈魂。Michael Adams 又援引 HBO 的經典美劇「人在江湖」（The Sopranos），表示粗俗也有其價值。在「人」中，幾乎每分鐘都會聽到粗口對白，這種手法有助強調此劇的核心基調：黑道的暴力和惡行。

「粗口」令你意想不到之處，不止於 Michael Adams 提及的社交力和藝術價值。近年先有腦神經科學研究指出，說髒話有止痛及減壓效果；後有語言學研究顯示，一分鐘內說出最多髒話的人，傾向在 IQ 測試中取得更高分，言談間常說髒話是擅於語言修飾的表現。雖然粗口有其好處，但始終有其挑釁侮辱意味，決不能在公眾大放厥詞，不然就會出醜，惹人討厭，應說還是不應說？那就考智慧了。