猛鬼白宮：有事問問先總統

來看看全世界最著名的一座猛鬼屋：美國白宮。

白宮至今已有 200 多年歷史，雖然外觀明亮溫和，經常舉辦各類活動，不像一個聚集「陰氣」的地方，其實是美國最出名的鬼屋。

白宮經過改建和大裝修，曾被英軍燒毀，但本身並非凶宅，修建的地址也不是刑場或亂葬崗，但是 200 年來屢次傳出活見鬼的靈異體驗。不過白宮鬧鬼，不算太恐怖，大多跟總統和第一夫人有關。

最早來訪的鬼魂，據說是美國第二任總統亞當斯的妻子 Abigail。職員在東廳感覺到一股濕氣，聞起來像洗衫，瞥見一位穿蕾絲披肩的老太太，手提洗衫籃，這個幽靈的外觀特徵與習慣，相信是亞當斯夫人，她在世時曾常來此處洗衫。

1945 年 4 月，杜魯門接替病逝的羅斯福，成為美國第 33 任總統。新上任不久，他曾寫信給夫人說：在這棟老房子裡工作、閱讀，經常聽到走來走去的聲音，地板突然發出聲響，窗簾莫名其妙移動。但是杜魯門百無禁忌，正能量爆棚，他猜想是已故的先總統傑克遜、老羅斯福，在跟富蘭克林爭論。

有一次杜魯門突然聽見有人低語：”I am Burns”，他以為是國務卿 James Byrnes 在惡作劇，卻發現那天國務卿根本沒有來。在杜魯門之前，羅斯福也聽到過同樣的聲音，地點是在白宮二樓的黃色橢圓廳。一般都認為這把聲音，是白宮以前的地主 David Burns，據說他陰魂不散的理由，是當初極不情願將這塊地讓給華盛頓去起屋。

第一位死在白宮裡的總統 William Harrison，曾被發現鬼魂在白宮閣樓遊盪。Harrison 是美國史上任期最短的總統，僅 30 天就因病去世。傳說他於 1811 年清洗印地安人部落，遭印地安人落咒，只要總統就職年度的尾數是 0，每隔 20 年就會有一位總統死於任內。