猛鬼白宮：有事問問先總統

來看看全世界最著名的一座猛鬼屋：美國白宮。
白宮至今已有 200 多年歷史，雖然外觀明亮溫和，經常舉辦各類活動，不像一個聚集「陰氣」的地方，其實是美國最出名的鬼屋。
白宮經過改建和大裝修，曾被英軍燒毀，但本身並非凶宅，修建的地址也不是刑場或亂葬崗，但是 200 年來屢次傳出活見鬼的靈異體驗。不過白宮鬧鬼，不算太恐怖，大多跟總統和第一夫人有關。
最早來訪的鬼魂，據說是美國第二任總統亞當斯的妻子 Abigail。職員在東廳感覺到一股濕氣，聞起來像洗衫，瞥見一位穿蕾絲披肩的老太太，手提洗衫籃，這個幽靈的外觀特徵與習慣，相信是亞當斯夫人，她在世時曾常來此處洗衫。
1945 年 4 月，杜魯門接替病逝的羅斯福，成為美國第 33 任總統。新上任不久，他曾寫信給夫人說：在這棟老房子裡工作、閱讀，經常聽到走來走去的聲音，地板突然發出聲響，窗簾莫名其妙移動。但是杜魯門百無禁忌，正能量爆棚，他猜想是已故的先總統傑克遜、老羅斯福，在跟富蘭克林爭論。
有一次杜魯門突然聽見有人低語：”I am Burns”，他以為是國務卿 James Byrnes 在惡作劇，卻發現那天國務卿根本沒有來。在杜魯門之前，羅斯福也聽到過同樣的聲音，地點是在白宮二樓的黃色橢圓廳。一般都認為這把聲音，是白宮以前的地主 David Burns，據說他陰魂不散的理由，是當初極不情願將這塊地讓給華盛頓去起屋。
第一位死在白宮裡的總統 William Harrison，曾被發現鬼魂在白宮閣樓遊盪。Harrison 是美國史上任期最短的總統，僅 30 天就因病去世。傳說他於 1811 年清洗印地安人部落，遭印地安人落咒，只要總統就職年度的尾數是 0，每隔 20 年就會有一位總統死於任內。
Harrison 於 1840 年就職，在他身後，1860 年當選的林肯、1880 年的 Garfield,，一直到 1960 年的甘迺迪，共有 6 位總統死於任內，這個詛咒好像很靈驗， 但是 1980 年當選的列根和 2000 年的小布殊則安然無事。
Harrison 死後，由副總統 Tyler 接任。Tyler 死後的鬼魂也繼續徘徊：出現在白宮藍廳，正在向自己的妻子求婚。
第 7 任總統傑克遜曾用來當做寢室的「玫瑰廳」（現稱女王寢室），據說是最猛鬼的房間。最早撞鬼的紀錄是林肯的夫人 Mary。1861 年林肯一家搬進白宮之後，第一夫人多次聲稱半夜從玫瑰廳傳出咒罵和踱步的聲音，有時還伴隨一陣大笑，她堅信是傑克遜的鬼魂在作祟。
有解釋認為林肯一家入住白宮後一年，11 歲的愛兒 William 因傷寒病逝，夫婦都深受打擊，從此經常傳出玫瑰廳出現傑克遜鬼魂之說，令人對第一夫人的精神狀況起疑。
林肯夫婦一共育有四子，只有長子 Robert 成年，次子 Edward 在 4 歲時死於肺結核、三子 William 與四子 Tad 同時間感染傷寒，William 因此早夭，Tad 後來死於結核病，只有 18 歲。
1862 年 William 死後，總統夫婦曾在白宮中舉行「降靈會」，企圖召喚愛兒的靈魂。此後白宮的靈異現象愈傳愈多，有人認為玫瑰廳出現的傑克遜鬼魂是受到降靈會的影響。1870 年代，有白宮職員聲稱，曾經見過一個 10 歲左右的男孩鬼魂，1960 年代詹森總統的女兒，也曾目擊一個男孩幽靈，彼此還交談過。
林肯死後也變成白宮最有名的鬼魂，堪稱白宮裡出現頻率最高的先總統。羅斯福任內有多名職員聲稱看到林肯的幽靈，羅斯福夫人愛莉諾也說，每次感覺到林肯出現，她的狗就會莫名狂吠。最誇張的傳說是英國首相邱吉爾受邀到白宮作客時，晚上泡完澡，沒穿衣服，在卧室裡撞見林肯的幽靈，邱吉爾還說：「晚上好總統先生，你令我看來很不便。」林肯報以一笑，隨即消失。
列根夫人 Nancy 出名沉迷占星術，常用占星術卜算的結果要求調整丈夫的行程，遭人非議。奧巴馬上任後曾衝口而出，自稱願意廣納諮詢，但其中不會有 Nancy 那種諮詢，事後還向她道歉。
小說 The Dead Presidents’ Club 裡描寫：已故的先總統會在新總統就職前夜聚首，為他選出三位幽靈顧問。本屆美國總統大選七國咁亂，全球危急，局勢艱難，誰有拯救世界的好辦法？難道真的要問問先總統嗎？