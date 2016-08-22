提升子女自信　家長不能不知的 17 招

各種性格特徵中，「自信」於小孩最為重要。缺乏自信的人抗拒嘗試新事物，更會害怕失敗，生怕讓人失望；相反，有自信的人，無論談話溝通，還是工作事業，都無往而不利。著有 10 多本育兒暢銷書的心理學家 Carl Pickhardt 向指出，家長背負著鼓勵子女勇於解難，提升他們自信心之重責，以下 17 招，家長可時刻提醒自己，活用各種方法，逐漸提升子女自信心。
敦促練習
若果子女有個人興趣，家長應鼓勵子女為興趣奮鬥，但切勿施予過多壓力。無論是樂器還是體育，多加練習，必有成果，熟能生巧，當子女意會到自己日益進步，自信便隨之而來。
欣賞努力，不論成敗
在成長中，享受過程重於結果。如家長能不論成敗，著眼於子女的努力，那麼子女就能勇於嘗試，不會懼怕失敗。
放手自行解決問題
如果你代替子女解決所有難題，他們永遠不會習得解難能力；放手讓子女自行找出答案，或許所需時間較長，但最終他們會養成不需倚賴別人，仍能自立的自信。
給予挑戰
家長應定時給予子女小挑戰，當子女克服挑戰，達成目標，便會變得更有自信，就如讓他們慢慢學習踏沒有輔助軚的單車。
符合歲數的期望
有許多家長都有跟子女講過：「你仲細咩？」又或「你大個啦。」如此做法代表敦促子女急於長大成人。可是，這於子女來說，這是不合理的期望，也是對他們自信的打擊。家長管理期望，讓子女做該歲數應作的事，抱該歲數應有的童真，便讓子女自信茁壯成長。
鼓勵好奇
小朋友總有無限好奇心，經常問家長「點解」，雖然家長聽到問題不免煩惱疲倦，但還應鼓勵他們繼續對世界好奇。哈佛學者 Paul Harris 稱，發問對兒童發展有益，使他們意會到自己的無知，又了解到世界之大，進而努力學習。
沒有「例外」
不要因為心痛子女而讓他們走捷徑，給他們例外待遇反會削減其能力和自信。
不批評表現
於子女而言，家長的話份量特別沉重，尤其是批評，更會銘記在心。故此，家長不應以批評方式看待子女的努力，永遠不跟他們說「你做得差」，而應給予建設性回應，提供建議。一旦子女害怕因失望而令父母憤怒難過，他們便會抗拒嘗試新事物。
視犯錯為學習機會
家長需視子女的犯錯為學習和成長的機會，不必過份保護子女，而應讓他們撞過板，繼後才幫助他們理解下一次如何改善。
接觸新世界
家長有責任讓子女多接觸生活種種，令他們有信心應付家庭和學校外的大世界。
以身作則
家長是子女的首要偶像。若果家長能以身作則，在子女面前表現你的本事，處事方式和態度，就能影響子女。看到家長成功做到某件事，子女亦會因而更有信心達成目標。
收藏擔心
天下的父母都擔心子女，但不應告訴子女你的憂慮。在子女的角度，家長的過慮反而代表家長對自己不夠信任。
提供適量的幫助
家長常常忍不到手幫忙子女，這是人之常情。可是，過多的幫忙則削減孩子的自理能力。讓子女多有嘗試機會，才能累積自信。
子女面對逆境時多加讚賞
如大人一樣，小孩的生活並非每天美好順利，也會遇到逆境。其時，家長應該多讚揚子女的忍耐力，從而令他們更有信心面對下次挑戰。
為子女的勇氣喝彩
每當子女踏出嘗試一步，家長都應為他們喝彩，讓他們有勇氣繼續向前，面對與往不同的新環境。
愉快學習
子女介意家長的看法，所以如果你為他們的學習成果而興奮，他們也會隨之雀躍。在愉快學習後，就有更大自信心去學更多。
作權威，不作專制
過份專制的家長治下，子女多只懂跟從指令，依賴父母指示，甚少自發嘗試，故此不免會培育出較小自信心的子女。所以，家長極其量只能作權威，不能過份約束。