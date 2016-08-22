提升子女自信　家長不能不知的 17 招

各種性格特徵中，「自信」於小孩最為重要。缺乏自信的人抗拒嘗試新事物，更會害怕失敗，生怕讓人失望；相反，有自信的人，無論談話溝通，還是工作事業，都無往而不利。著有 10 多本育兒暢銷書的心理學家 Carl Pickhardt 向指出，家長背負著鼓勵子女勇於解難，提升他們自信心之重責，以下 17 招，家長可時刻提醒自己，活用各種方法，逐漸提升子女自信心。